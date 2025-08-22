newspaper
Φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διατάσσει διαπραγματεύσεις για τους ομήρους ενώ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα
Κόσμος 22 Αυγούστου 2025 | 05:00

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διατάσσει διαπραγματεύσεις για τους ομήρους ενώ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα

Ο Νετανιάχου διέταξε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και ο ισραηλινός στρατός απαιτεί «πλήρη εσπευσμένη απομάκρυνση» προσωπικού και ασθενών από την πόλη της Γάζας.

Spotlight

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε χθες Πέμπτη πως διέταξε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για να αφεθούν ελεύθεροι «όλοι» οι όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, προφανώς αντιδρώντας στην τρέχουσα πρόταση για να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου ο στρατός του σφυροκόπησε κι έσφιξε τον κλοιό στην πόλη της Γάζας, ενόψει προαναγγελθείσας επιχείρησης για να την καταλάβει (στη φωτογραφία του Reuters/Ramadan Abed, επάνω, Παλαιστίνια δίπλα στα υπάρχοντά της έπειτα από φονικό βομβαρδισμό του Ισραήλ σε καταυλισμό σκηνών με εκτοπισμένους στο Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας).

«Εδωσα οδηγίες να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και για να τερματιστεί ο πόλεμος με όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ», είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο ισραηλινός στρατός απαιτεί «πλήρη εσπευσμένη απομάκρυνση» προσωπικού και ασθενών από την πόλη της Γάζας


Χωρίς να το ξεκαθαρίσει, απαντούσε εμμέσως με αυτήν τη δήλωση στην πιο πρόσφατη πρόταση των μεσολαβητών – Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ – που προβλέπει ανακωχή στον θύλακο, ο οποίος έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από 22 μήνες πολέμου με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.

Η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως δέχτηκε την πρόταση. Προβλέπει, εξήγησαν παλαιστινιακές πηγές, κατάπαυση του πυρός δυο μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα αφεθούν ελεύθεροι σε δυο χρόνους όμηροι που είχαν πάρει παλαιστίνιοι μαχητές κατά τη διάρκεια της εφόδου στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Απομένουν 49, από τους οποίους όμως 27 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Παράλληλα, ο κ. Νετανιάχου είπε πως οδεύει να «εγκρίνει τα σχέδια» του επιτελείου με σκοπό «να πάρουμε τον έλεγχο της πόλης της Γάζας», της μεγαλύτερης του θυλάκου, που θεωρείται πως συγκαταλέγεται στα τελευταία οχυρά της Χαμάς, και να «νικηθεί» αυτή η τελευταία.

Σε νοσοκομείο εκστρατείας…

Αφήνοντας να εννοηθεί ότι η έναρξη της κύριας επιχείρησης πιθανόν επίκειται άμεσα, ο στρατός ανακοίνωσε πως άρχισε να καλεί νοσοκομεία και ιατρικούς αξιωματούχους στην πόλη της Γάζας για να τους προειδοποιήσει ότι θα χρειαστεί «πλήρης εσπευσμένη απομάκρυνση» προσωπικού και ασθενών και να «προετοιμάσουν σχέδιο για τη μεταφορά του ιατρικού υλικού από τον βορρά στον νότο».

Πρόσθεσε πως ενημέρωσε τους συνομιλητές του ότι θα τους δώσει «τόπο για να επιχειρούν, είτε σε νοσοκομείο εκστρατείας ή σε άλλο νοσοκομείο».

Το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας, μέρος της κυβέρνησης της Χαμάς, απέρριψε τις απαιτήσεις του ισραηλινού στρατού, τονίζοντας πως θα «αποδυνάμωνε» περαιτέρω «ό,τι απομένει από το σύστημα υγείας» και θα «στερούσε από ένα και πλέον εκατομμύριο ανθρώπους το δικαίωμά τους να έχουν ιατρικές φροντίδες».

Πέντε μεραρχίες, σύμφωνα με το επιτελείο, θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και των περιχώρων της. Ο στρατός εξάλλου κάλεσε να παρουσιαστούν για να υπηρετήσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου κάπου 60.000 έφεδροι, ώστε να καλύψουν κενά.

Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραέλ Κατς ενέκρινε την επιχείρηση την Τετάρτη και πλέον το επιτελείο λέει πως μονάδες του έχουν πάρει θέσεις «στην περιφέρεια» της πόλης της Γάζας.

Στο πεδίο, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονταν στην πόλη της Γάζας, ιδίως στους τομείς Τζαμπάλια και Νάζλα (βορειοδυτικά) και Σάμπρα (ανατολικά) — αυτή η τελευταία συνοικία σφυροκοπείται ήδη για μια εβδομάδα, όπως κι η γειτονική της Ζαϊτούν, σύμφωνα με κατοίκους.

Τουλάχιστον 48 νεκροί

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στην ισραηλινή πλευρά των συνόρων άκουσε χθες πολύ ισχυρές εκρήξεις στην πόλη της Γάζας, τουλάχιστον μια έπειτα από πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους.

Στήλες καπνού υψώνονταν στον ουρανό κι ο ρυθμός των εκρήξεων επιταχυνόταν νωρίς το βράδυ.

Αφού κατέβηκαν από φορτηγά, περίπου εκατό στρατιώτες πήραν θέσεις πλάι σε οχηματοπομπή περίπου τριάντα τεθωρακισμένων στα σύνορα, όπου η στρατιωτική δραστηριότητα πάντως έμοιαζε να είναι η συνηθισμένη.
Η πολιτική προστασία στη Γάζα έκανε λόγο για τουλάχιστον 48 νεκρούς χθες από πυρά και βομβαρδισμούς του Ισραήλ. Το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για πάνω από 70 νεκρούς. Οπως συμβαίνει καθημερινά, ο στρατός του Ισραήλ απέρριψε τους απολογισμούς αυτούς.

Το ισραηλινό κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας, υπό την προεδρία του κ. Νετανιάχου, ενέκρινε στις αρχές Αυγούστου σχέδιο που προβλέπει την κατάληψη της πόλης της Γάζας και καταυλισμών προσφύγων στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου, ώστε ο ισραηλινός στρατός να πάρει τον έλεγχο ασφαλείας σε όλη την περιοχή και να απελευθερώσει τους ομήρους.

Κατά ισραηλινές πηγές, ο στρατός ελέγχει σήμερα περί το 75% της Λωρίδας της Γάζας, όπου οι δύο και πλέον εκατομμύρια κάτοικοι, πολιορκημένοι, πεινασμένοι, είναι αντιμέτωποι με ανθρωπιστική καταστροφή και κίνδυνο «γενικευμένου λιμού», κατά τον ΟΗΕ.

Η πρόταση για κατάπαυση

Η πιο πρόσφατη πρόταση των μεσολαβητών προβλέπει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, να αφεθούν ελεύθεροι 10 όμηροι εν ζωή και να επιστραφούν 18 σοροί ομήρων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές και την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακο, σύμφωνα με πηγές του AFP στη Χαμάς και τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ, κίνημα-σύμμαχό της.

Οι εναπομείναντες θα απελευθερωθούν σε δεύτερη ανταλλαγή, κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός, ενώ θα διεξάγονται διαπραγματεύσεις ενόψει οριστικής κατάπαυσης του πυρός.

Συγγενείς ανθρώπων που συνεχίζουν να κρατούνται για 686η ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας καλούν την κυβέρνηση Νετανιάχου να αποδεχτεί τη συμφωνία αυτή, που «μπορεί να σώσει τους ομήρους», όπως το έθεσε η Λισάι Μιράν Λαβί, η σύζυγος του αιχμαλώτου Ομρί Μιράν.

Η απόρριψή της από την κυβέρνηση, πρόσθεσε, «θα καταδίκαζε τους ζωντανούς ομήρους σε θάνατο και τους νεκρούς στη λήθη».

Δυο συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, επέτρεψαν να απελευθερωθούν δεκάδες όμηροι, ζωντανοί ή νεκροί, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση εκατοντάδων παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης. Ομως, παρά τις προσπάθειες των μεσολαβητών, οι αντιμαχόμενες πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με διάρκεια.

Στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.219 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 62.192 Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κατά τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ

