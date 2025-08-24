Διαδηλώσεις υπέρ εκεχειρίας στο Ισραήλ, ενώ ο στρατός σφυροκοπά τα προάστια της Γάζας

Ισραηλινά αεροπλάνα και άρματα μάχης σφυροκοπούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και από το πρωί της Κυριακής τα ανατολικά και βόρεια προάστια στη Γάζα. Δεκάδες κτίρια και κατοικίες καταστράφηκαν, καθώς η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι αποφασισμένη να συνεχίσει την επίθεση στην πόλη, παρά το γεγονός ότι οι οικογένειες των ομήρων και πολλοί υποστηρικτές τους ζητούν συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των συγγενών τους.

Οι συγγενείς ομήρων διαδήλωσαν την Κυριακή έξω από κατοικίες Ισραηλινών υπουργών, ζητώντας κατάπαυση του πυρός και συμφωνία με την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων.

«Δεν θα συγχωρήσουμε περαιτέρω καθυστέρηση», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοούμενων. «Ακούστε τους ανθρώπους. Βάλτε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και φέρτε τους όλους πίσω».

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τα σπίτια έξι υπουργών της κυβέρνησης, περιλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατζ και του υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ, ενώ προανήγγειλαν νέα κινητοποίηση σε όλο το Ισραήλ για την ερχόμενη Τρίτη.

«Καταδικασμένοι σε θάνατο»

Το Σάββατο το βράδυ, όπως κάθε Σάββατο, χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν επίσης στο Τελ Αβίβ ζητώντας από την κυβέρνηση τον τερματισμό του πολέμου. «Αντί να σώζει ζωές, ο Νετανιάχου καταδικάζει τους ομήρους που παραμένουν στη ζωή στον θάνατο και μας καταδικάζει σε έναν αιώνιο και ανώφελο πόλεμο», δήλωσε ο διαδηλωτής Γιοτάλ Κοέν, αδελφός του Νιμρόντ Κοέν, έναν από τους ομήρους που παραμένουν στη Γάζα και θεωρείται ότι είναι ακόμη ζωντανός.

«Τα παιδιά μας κρατούνται στη Γάζα εδώ και 687 ημέρες», κατήγγειλε η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ. Ο γιος της, Ματάν απήχθη από τη Χαμάς, κατά την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. «Απευθύνομαι στον λαό του Ισραήλ: ο Νετανιάχου μπορεί να υπογράψει σήμερα συμφωνία και να φέρει πίσω 10 ζωντανούς ομήρους και 18 σορούς», πρόσθεσε.

Η Χαμάς ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα ότι συμφώνησε με μια νέα πρόταση των μεσολαβητών για κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, πρόκειται για τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης που είχε διαπραγματευθεί προηγουμένως ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ. Η πρόταση αυτή φέρεται να περιλαμβάνει κατάπαυση πυρός 60 ημερών στη διάρκεια της οποίας θα απελευθερωθούν δέκα όμηροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων. Συνολικά 50 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους μόνον οι 20 φέρεται να είναι ζωντανοί.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει εγκρίνει σχέδιο για την κατάληψη της Πόλης της Γάζα. Επίσης, έχει δηλώσει ότι όλοι οι στόχοι του Ισραήλ στη Γάζα θα επιτευχθούν, καθιστώντας σαφές ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει στα σχέδια για κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Εκρήξεις και φωτιά

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ακούγονταν ασταμάτητα εκρήξεις στα προάστια της Γάζας, Ζεϊτούν και Σετζάγια, ενώ άρματα μάχης βομβάρδισαν σπίτια και δρόμους στην κοντινή γειτονιά Σάμπρα. Μάρτυρες ανέφεραν ότι πολλά κτίρια ανατινάχθηκαν στην Τζαμπάλια, στα βόρεια της Γάζας, καθώς συνεχίζεται η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις του επέστρεψαν για επιχειρήσεις στην Τζαμπάλια τις τελευταίες ημέρες, «για να διαλύσουν τις σήραγγες των μαχητών» της Χαμάς και να ενισχύσουν τον έλεγχο της περιοχής. Και πρόσθεσε ότι αυτή η επιχείρηση «επιτρέπει την επέκταση των μαχών σε πρόσθετες περιοχές και εμποδίζει τους τρομοκράτες της Χαμάς να επιστρέψουν για να επιχειρήσουν σε αυτές τις περιοχές».

Κατζ: Θα συνεχίσουμε

Και παρά το γεγονός ότι η Πόλη της Γάζας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση λιμού, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε ότι θα συνεχιστεί΄η επίθεση στην πόλη. Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι η Πόλη της Γάζας θα ισοπεδωθεί, εκτός εάν η Χαμάς συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο με τους όρους του Ισραήλ και να απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

Απαντώντας στον Κατζ, η Χαμάς δήλωσε ότι το σχέδιο του Ισραήλ να καταλάβει την Πόλη της Γάζας αποδεικνύει ότι το Τελ Αβίβ δεν μιλάει σοβαρά όταν αναφέρεται σε κατάπαυση πυρός. Και πρόσθεσε ότι μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ήταν «ο μόνος τρόπος για την επιστροφή των ομήρων». Διαφορετικά, είπε, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα είναι υπεύθυνος για τη ζωή τους.