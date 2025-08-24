Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»

Αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξελέγη υποσχόμενος να βάλει τέλος στους πολέμους, έχει σε μεγάλο βαθμό στηρίξει την εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα. Αυτό αναφέρουν οι New York Times, σχολιάζοντας την αμερικανική απάθεια στα εγκλήματα του Ισραήλ.

Μετά από μήνες προειδοποιήσεων, το Σύστημα Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), μια επιτροπή ειδικών που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, ανακοίνωσε την Παρασκευή 22 Αυγούστου ότι διαπίστωσε λιμό στη Γάζα και τις γύρω περιοχές.

Προειδοποίησε, επίσης, ότι η κεντρική και η νότια Γάζα μπορεί να αντιμετωπίσουν λιμό έως τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, ενώ η έκθεση της επιτροπής των ειδικών προκάλεσε οργή σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο, όπως σημειώνει το αμερικανικό δημοσίευμα, δεν συνέβη το ίδιο στις ΗΠΑ, τον βασικό σύμμαχο του Ισραήλ.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχουν σχολιάσει άμεσα την έκθεση, η οποία απέδωσε, μεταξύ άλλων, τον λιμό στους ισραηλινούς περιορισμούς στην παροχή βοήθειας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε την Παρασκευή την έκθεση «καθαρό ψέμα», λέγοντας ότι το Ισραήλ είχε «κάνει πρωτοφανείς προσπάθειες ώστε να περάσει βοήθεια σε εχθρικό έδαφος».

Αντίθετα, πολλοί από τους παραδοσιακούς συμμάχους του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, εξέφρασαν σκεπτικισμό για την ισραηλινή απάντηση στην έκθεση. «Η άρνηση της ισραηλινής κυβέρνησης να επιτρέψει επαρκή βοήθεια στη Γάζα προκάλεσε αυτήν την ανθρωπογενή καταστροφή», δήλωσε την Παρασκευή ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι. «Πρόκειται για ηθικό σκάνδαλο».

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, συντάχτηκη πλήρως με τον Νετανιάχου. «Τόνοι τροφίμων έχουν εισέλθει στη Γάζα, αλλά οι άγριοι της Χαμάς τα έκλεψαν, έφαγαν πολλά από αυτά και πάχυναν», έγραψε στο Χ.

Πράσινο φως στον εποικισμό

Η δημοσιοποίηση της έκθεσης έκλεισε μια εβδομάδα κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ στήριξε την κυβέρνηση Νετανιάχου σε αρκετά ζητήματα -ή κράτησε σιγή- την ώρα που πολλοί από τους συμμάχους του Ισραήλ καταδίκαζαν όλο και πιο σκληρά τις ενέργειές του.

Την τελευταία εβδομάδα, η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε σχέδιο εποικισμού στη κεντρική Δυτική Όχθη, το οποίο, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, «θάβει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους».

Αυτή την εβδομάδα, οι ισραηλινές αρχές ενέκριναν επίσης το αμφιλεγόμενο εποικιστικό σχέδιο στην περιοχή Ε1, που προβλέπει την κατασκευή περίπου 3.400 νέων κατοικιών στην κεντρική Δυτική Όχθη. Περίπου 500.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν ανάμεσα σε τρία εκατομμύρια Παλαιστινίους στα κατεχόμενα εδάφη.

Το σχέδιο Ε1 είχε «παγώσει» για περίπου δύο δεκαετίες λόγω αμερικανικών πιέσεων. Οι επικριτές λένε ότι θα διχοτομήσει τη Δυτική Όχθη, δημιουργώντας σοβαρό εμπόδιο στη γεωγραφική συνέχεια ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Η Γαλλία, η Βρετανία, η Αυστραλία και πάνω από δώδεκα ακόμη χώρες καταδίκασαν άμεσα το σχέδιο ως παράνομο και παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η κυβέρνηση Τραμπ, ωστόσο, τήρησε ως επί το πλείστον σιωπή. Ο Χάκαμπι δήλωσε σε ισραηλινό ραδιοσταθμό ότι η απόφαση ήταν «ουσιαστικά υπόθεση του Ισραήλ».

Στήριξη στην επίθεση

Παράλληλα, αγνοώντας τις διεθνείς εκκλήσεις για τερματισμό του πολέμου, η κυβέρνηση Νετανιάχου προχωρά με σχέδιο εισβολής στη Γάζα, όπου καταφεύγουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι μια τέτοια επίθεση μπορεί να οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες σε νέα μαζική φυγή, επιδεινώνοντας περαιτέρω την κρίση.

Ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι η επιχείρηση είναι απαραίτητη για να εξοντωθεί η Χαμάς, που διεξάγει ανταρτοπόλεμο κατά του ισραηλινού στρατού. Όμως η ισραηλινή κοινή γνώμη παραμένει διχασμένη, με πολλούς να ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Γάζα.

Οι New York Times υπενθυμίζουν ότι ο Τραμπ εμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα να στηρίζει την προγραμματισμένη ισραηλινή επίθεση, ενώ Αμερικανοί διαπραγματευτές προσπαθούν να αναβιώσουν τις συνομιλίες για εκεχειρία.

«Θα δούμε την επιστροφή των υπολοίπων ομήρων μόνο όταν η Χαμάς αντιμετωπιστεί και καταστραφεί!!!» έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα. «Όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας».

Όλο και πιο άνετος με τον Νετανιάχου

Σύμφωνα με αναλυτές, η αμερικανική πίεση είναι από τα ελάχιστα μέσα που απομένουν για να πεισθεί ο Νετανιάχου να αλλάξει στάση στον σχεδόν διετή πόλεμο κατά της Χαμάς στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου «είναι σαφώς πιο άνετος με το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρόκειται να επιβάλει κόστη ή συνέπειες που θα συνιστούσαν πραγματική πίεση», είπε ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, πρώην Αμερικανός διπλωμάτης που συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις Ισραηλινών και Παλαιστινίων τη δεκαετία του 1990.

Κατά καιρούς, πάντως, έχει φανεί πρόθυμος να διαφοροποιηθεί από τον Νετανιάχου, συνάπτοντας συμφωνία με τους Χούθι (υποστηριζόμενους από το Ιράν) για τον τερματισμό επιθέσεων σε πλοία και διαπραγματευόμενος απευθείας με τη Χαμάς για την απελευθέρωση Αμερικανών ομήρων. Στα τέλη Ιουλίου, μάλιστα, δήλωσε δημόσια ότι πίστευε πως υπάρχει λιμός στη Γάζα.

Όμως, σύμφωνα με τον Μίλερ, οι δύο ηγέτες συγκλίνουν ολοένα και περισσότερο στο ζήτημα της Γάζας, ενώ ο Τραμπ επικεντρώνει την προσοχή του σε προσπάθειες τερματισμού του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.