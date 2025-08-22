Μακρόν – Νετανιάχου: Οι σχέσεις των δύο ηγετών έχουν διαρραγεί

Οι σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ισραήλ έχουν εισέλθει σε μια φάση διαρκώς επιδεινούμενης κρίσης. Αυτή τη φορά λόγω του εξαιρετικά ευαίσθητου ζητήματος του αντισημιτισμού, όπως διαπιστώνει η γαλλική οικονομική εφημερίδα «Les Echos». Σε μια καυστική ανοικτή επιστολή που απηύθυνε στον Γάλλο πρόεδρο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Εμανουέλ Μακρόν ότι «τροφοδοτεί την αντισημιτική φωτιά στη Γαλλία ζητώντας διεθνή αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάλεσε τον Μακρόν «να αντικαταστήσει την αδυναμία με δράση και την κατευναστική στάση με θέληση». Και να τα κάνει όλα αυτά πριν από μια σημαντική ημερομηνία, την Εβραϊκή Πρωτοχρονιά της 23ης Σεπτεμβρίου 2025.

«Ανησυχώ για την ανησυχητική άνοδο του αντισημιτισμού στη Γαλλία και την έλλειψη αποφασιστικής δράσης από την κυβέρνησή σας για την αντιμετώπισή του. Τα τελευταία χρόνια, ο αντισημιτισμός έχει κατακυριεύσει γαλλικές πόλεις», έγραψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Από τις δημόσιες δηλώσεις σας υπέρ της αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους, που συνιστούν επίθεση κατά του Ισραήλ, ο αντισημιτισμός έχει αυξηθεί», συνέχισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Οργή στα Ιλίσια Πεδία

Η κατηγορία για αντισημιτισμό, που εδώ που τα λέμε έχει γίνει «καραμέλα» στα χείλη όσων έχουν συμφέρον να συγχέουν τον «σημιτισμό» με τον σιωνισμό, απορρίφθηκε κατηγορηματικά από το Παρίσι. «Αυτή η ανάλυση είναι εσφαλμένη, άθλια και δεν θα μείνει αναπάντητη», απάντησε η γαλλική Προεδρία, διευκρινίζοντας ότι ο αρχηγός της Γαλλικής Δημοκρατίας θα εκδώσει επίσημη γραπτή απάντηση στον αρχηγό της ισραηλινής κυβέρνησης.

«Η παρούσα συγκυρία απαιτεί από όλους σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι ταυτίσεις, συμψηφισμούς και απλουστεύσεις που αποσκοπούν στη χειραγώγηση της κοινής γνώμης», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η γαλλική Προεδρία. «Η Γαλλική Δημοκρατία προστατεύει και θα προστατεύει πάντα τους συμπατριώτες που ασπάζονται την εβραϊκή πίστη», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Μεγάρου των Ιλισίων, υπενθυμίζοντας τη «μεγάλη αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζει ο αρχηγός του κράτους τους αυτουργούς αντισημιτικών πράξεων.

Η Γαλλία «δεν έχει μαθήματα να πάρει στον αγώνα κατά του αντισημιτισμού», δήλωσε ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμέν Χαντάντ στο κανάλι BFMTV. Εβραίος σεφαραδίτης με καταγωγή από την Τυνησία, ο Χαντάντ ζήτησε από την ισραηλινή κυβέρνηση «να μην εκμεταλλεύεται πολιτικά το ζήτημα του αντισημιτισμού, που δηλητηριάζει τις ευρωπαϊκές μας κοινωνίες». Ο Χαντάντ τόνισε ότι οι γαλλικές αρχές «ήταν πάντα εξαιρετικά κινητοποιημένες κατά του αντισημιτισμού».

Σημειώνεται ότι η Γαλλία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στην Ευρώπη (440.000 μέλη), που είναι εξάλλου τρίτη στον κόσμο μετά από εκείνες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της γερμανικής ιντερνετικής πλατφόρμας ανάλυσης στατιστικών δεδομένων Statista. Κατά το AFP οι Εβραίοι της Γαλλίας έχουν φθάσει τις 500.000 και η πλειονότητά τους ζει στο Παρίσι και στα περίχωρά του.

Το αστυνομικό δελτίο

Στην επιστολή του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απαριθμεί αρκετά βίαια περιστατικά με θύματα Εβραίους που συνέβησαν πρόσφατα στη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένης της λεηλασίας της εισόδου στα γραφεία της ισραηλινής αεροπορικής εταιρείας El Al στο Παρίσι, της επίθεσης σε έναν Εβραίο στο Λιβρύ-Γκαργκάν και επίσης μιας «επίθεσης που δέχτηκαν ραβίνοι στους δρόμους του Παρισιού». Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι «αυτά τα περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα, αποτελούν πλέον μια μάστιγα».

«Η έκκλησή σας για ένα παλαιστινιακό κράτος τροφοδοτεί αυτή την αντισημιτική φωτιά. Ανταμείβει τον τρόμο της Χαμάς, ενισχύει την άρνηση της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους, ενθαρρύνει όσους απειλούν τους Γάλλους Εβραίους και καλλιεργεί το μίσος κατά των Εβραίων που τώρα περιφέρεται στους γαλλικούς δρόμους», συνεχίζει ο Νετανιάχου. Και σε αντιδιαστολή επαινεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον «αγώνα του κατά των αντισημιτικών εγκλημάτων» και για την «προστασία των Αμερικανών Εβραίων».

«Οι αντισημιτικές πράξεις έχουν πράγματι αυξηθεί στη Γαλλία μετά τις άνευ προηγουμένου επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα λεπτό, καθώς η Γαλλία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στη Δυτική Ευρώπη, αλλά και μια πολύ μεγάλη αραβο-μουσουλμανική κοινότητα, η οποία είναι πολύ σοκαρισμένη από τη δεινή θέση των Παλαιστινίων στη Γάζα», γράφει η «Les Echos».

Βαθιές διαφωνίες

«Αφού επέδειξε αλληλεγγύη προς το Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, ο Εμανουέλ Μακρόν έχει έκτοτε αποστασιοποιηθεί και έχει αυξήσει την κριτική του για τη στρατηγική της ισραηλινής κυβέρνησης στη Γάζα. Έχει διαφωνήσει με τις παραδόσεις όπλων στο Ισραήλ, έχει ασκήσει κριτική για την ανθρωπιστική τραγωδία στα παλαιστινιακά εδάφη την οποία χαρακτήρισε ‘ντροπή’ και ‘σκάνδαλο’, ενώ άσκησε κριτική και για την πολιτική εποικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη: οι λόγοι για τριβές και διαφωνίες μεταξύ Τελ Αβίβ και Παρισιού συνεχίστηκαν», σημειώνει η γαλλική εφημερίδα.

Στα τέλη περασμένου Ιουλίου, ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε από το βήμα της Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι το Σεπτέμβριο η Γαλλία θα αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης. Μετά από την ανακοίνωση αυτή, περισσότερες από δώδεκα δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά και της Αυστραλίας, κάλεσαν και άλλα έθνη σε όλο τον κόσμο να πράξουν το ίδιο.

Ετοιμάζουν αντίποινα

Κατά σύμπτωση η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια της οποίας η Γαλλία δια στόματος του προέδρου της αναμένεται να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του παλαιστινιακού κράτους, λήγει στις 23 του μηνός. Την ημέρα της εβραϊκής Πρωτοχρονιάς που όρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ως προθεσμία στον Μακρόν για να υπαναχωρήσει αναθεωρώντας την απόφασή του.

Για να αναγκάσει τη Γαλλία να υπαναχωρήσει, η ισραηλινή κυβέρνηση φέρεται, πάντως, να προετοιμάζει μια σημαντική διπλωματική κίνηση: το κλείσιμο του γενικού προξενείου της Γαλλίας στην Ιερουσαλήμ. Δεν πρόκειται για ειλημμένη απόφαση, αλλά για «ένα ενδεχόμενο που θα τεθεί στο τραπέζι εάν η Γαλλία αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος», σύμφωνα με το γαλλικό ειδησεογραφικό κανάλι i24News που επικαλείται πληροφορίες από την «Israel Hayom», μια πολύ δημοφιλή ημερήσια ισραηλινή εφημερίδα που διανέμεται δωρεάν.

«Ένα άλλο μέτρο αντιποίνων θα μπορούσε να στοχεύσει στην εθνικοποίηση γαλλικής περιουσίας στην Ιερουσαλήμ», σημειώνει ρεπορτάζ της «Les Echos».

