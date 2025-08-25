«Λυπούμαστε βαθιά»: «Τραγικό ατύχημα» ονομάζει ο Νετανιάχου την φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η χώρα του «λυπάται βαθιά» για τις επιθέσεις των ισραηλινών δυνάμεων στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιούνις, στις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων έξι δημοσιογράφοι.

Η δήλωση αυτή ήρθε εν μέσω αυξανόμενης αποδοκιμασίας για το περιστατικό, με ηγέτες από όλο τον κόσμο να εκφράζουν το σοκ τους για τις επιθέσεις.

Σε δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε «βαθιά θλίψη» για τις δολοφονικές επιθέσεις τις οποίες χαρακτήρισε ως «τραγικό ατύχημα».

Ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ «εκτιμά το έργο των δημοσιογράφων, του ιατρικού προσωπικού και όλων των αμάχων».

«Ο πόλεμός μας είναι εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς. Οι δίκαιοι στόχοι μας είναι η ήττα της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων μας», κατέληξε ο Νετανιάχου στην ανάρτησή του.

Πρόκειται για την πιο διαλλακτική γλώσσα που έχει χρησιμοποιήσει σε σχέση με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και τη δολοφονία δημοσιογράφων από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε προηγουμένως ότι θα διερευνήσει τις επιθέσεις στο νοσοκομείο Νάσερ.

Οι αρχές της Γάζας επιβεβαιώνουν τη δολοφονία του έκτου δημοσιογράφου

Το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας επιβεβαιώνει ότι ο Χασάν Ντουχάν, ανταποκριτής της εφημερίδας Al-Hayat Al-Jadida, σκοτώθηκε από πυρά των ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή αλ-Μαουάσι του Χαν Γιούνις.

«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα και τις ομάδες που ασχολούνται με τη δημοσιογραφία και τα μέσα ενημέρωσης σε όλες τις χώρες του κόσμου να καταδικάσουν τα εγκλήματα της [ισραηλινής] κατοχής, να τα αποτρέψουν και να τα διώξουν στα διεθνή δικαστήρια», ανέφερε το γραφείο σε δήλωσή του.

Ο Τραμπ «δεν είναι ευχαριστημένος»

Ηγέτες από όλο τον κόσμο καταδίκασαν την επίθεση σε νοσοκομείο στη Γάζα, η οποία, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, προκάλεσε το θάνατο 20 ατόμων, μεταξύ των οποίων πέντε δημοσιογράφοι.

Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είχε ακόμη λάβει πληροφορίες για την επίθεση, αλλά πρόσθεσε: «Δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Δεν θέλω να το δω».

Είπε ότι «ταυτόχρονα, πρέπει να τερματίσουμε όλο αυτό το εφιάλτη» στη Γάζα, όπου η μαχητική οργάνωση Χαμάς κρατά ομήρους που έχει απαγάγει από το Ισραήλ.

Καταδικάζει ο ΟΗΕ

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ραβίνα Σαμντασάνι, δήλωσε σε ανακοίνωση ότι οι δημοσιογράφοι και τα νοσοκομεία δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο.

«Η δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα πρέπει να συγκλονίσει τον κόσμο – όχι με σιωπή, αλλά με δράση, απαιτώντας λογοδοσία και δικαιοσύνη».

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά ζητήματα, UNRWA, Φιλίπ Λαζαρινί, χαρακτήρισε την επίθεση ως «σιωπή των τελευταίων φωνών που αναφέρουν για παιδιά που πεθαίνουν σιωπηλά εν μέσω λιμού», σε ανάρτησή του στο X.

.@WHO received reports of two strikes on the Nasser Medical Complex this morning, resulting in the deaths of at least 20 people, including four health workers and five journalists. Fifty others were injured, among them critically ill patients who were already receiving care. The… pic.twitter.com/XzTM4u0pAt — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 25, 2025

Ο οργανισμός Τύπου ζητά «άμεση λογοδοσία»

Η ιατρική οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» (MSF) δήλωσε «συγκλονισμένη» από τον θάνατο της ανεξάρτητης φωτογράφου Μαριάμ Αμπού Ντάγκα, η οποία είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με την οργάνωση.

«Καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να αγνοεί το διεθνές δίκαιο, οι μόνοι μάρτυρες της γενοκτονικής εκστρατείας του στοχοποιούνται σκόπιμα. Πρέπει να σταματήσει τώρα», ανέφερε.

Η Ένωση Ξένων Δημοσιογράφων ζήτησε «άμεση εξήγηση» από τον ισραηλινό στρατό και το γραφείο του πρωθυπουργού.

«Καλούμε το Ισραήλ να σταματήσει μια για πάντα την αποτρόπαια πρακτική του να στοχοποιεί δημοσιογράφους», ανέφερε η ομάδα σε δήλωσή της.