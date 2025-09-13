Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου υπεραμύνθηκε και πάλι της επίθεσης κατά της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας της Χαμάς στο Κατάρ.

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Ισραήλ που ζητούν τη σύναψη συμφωνίας με τη Χαμάς

«Οι ηγέτες των τρομοκρατών της Χαμάς που ζουν στο Κατάρ δεν ενδιαφέρονται για τους κατοίκους της Γάζας. Μπλόκαραν όλες τις προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός για να παρατείνουν ατέλειωτα τον πόλεμο. Η εξάλειψή τους θα άρει το κύριο εμπόδιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και τον τερματισμό του πολέμου», έγραψε στο Χ ο Νετανιάχου.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

The Hamas terrorists chiefs living in Qatar don’t care about the people in Gaza. They blocked all ceasefire attempts in order to endlessly drag out the war. Getting rid of them would rid the main obstacle to releasing all our hostages and ending the war. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 13, 2025

Η Αστυνομία εμπόδισε τη διαμαρτυρία οικογενειών των ομήρων έξω από τα κεντρικά των IDF

Η ισραηλινή Αστυνομία αρνήθηκε στις οικογένειες των ομήρων να διαδηλώσουν σε ένα από τα συνηθισμένα σημεία συγκέντρωσης στο Τελ Αβίβ.

Ο Γιφάτ Καλντερόν, συγγενής του πρώην ομήρου Οφέρ Καλντερόν, είχε ζητήσει άδεια για να γίνει διαδήλωση έξω από τα κεντρικά των IDF στο Τελ Αβίβ το Σάββατο το βράδυ.

Διαδήλωση ενάντια στις μαζικές απώλειες αμάχων στη Γάζα

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο πάρκο Τσαρλς Κλορ του Τελ Αβίβ για να διαμαρτυρηθούν για τις μαζικές απώλειες αμάχων στη Γάζα, ενώ σε ολόκληρη το Ισραήλ πολίτες συμμετέχουν σε διαδηλώσεις ζητώντας τη σύναψη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός, όπως γράφει η Haaretz.