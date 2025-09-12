Στο Ισραήλ θα ταξιδέψει ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ εν μέσω εντάσεων έπειτα από την επίθεση στο Κατάρ και το νέο σχέδιο εποικισμού στη Δυτική Όχθη.

«Αλλά να θυμάστε, εγώ είμαι αυτός που έσωσε τους ομήρους», δήλωσε ο Τραμπ

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι ο Ρούμπιο θα αναχωρήσει το Σάββατο για να επισκεφθεί το Ισραήλ, πριν πάρει μέρος στην προγραμματισμένη επίσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία την επόμενη εβδομάδα.

Στο Ισραήλ, ο Ρούμπιο θα τονίσει τους κοινούς στόχους της Ουάσινγκτον και του Τελ Αβίβ να διασφαλίσουν ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ξανά τη Γάζα και να επιστρέψουν οι όμηροι που αιχμαλωτίστηκαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ, οι οποίες πυροδότησαν τον πόλεμο στη Γάζα, όπως δήλωσε ο Πίγκοτ.

Ο Ρούμπιο και οι Ισραηλινοί ηγέτες θα συζητήσουν επίσης «τη δέσμευσή μας να καταπολεμήσουμε τις αντι-ισραηλινές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της μονομερούς αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους που επιβραβεύει την τρομοκρατία της Χάμας, καθώς και των νομικών ενεργειών στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι κάποιοι από τους ομήρους μπορεί να έχουν πεθάνει

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σήμερα Παρασκευή στο Fox News σχετικά με τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Όταν αναμείχθηκα, η κατάσταση ήταν χαοτική… Θα το διορθώσουμε. Αλλά να θυμάστε, εγώ είμαι αυτός που έσωσε τους ομήρους», είπε.

«Δυστυχώς, υπάρχουν και πολλοί νεκροί. Είναι μια αδίστακτη οργάνωση», είπε, αναφερόμενος στη Χαμάς. «Είπα στη Χαμάς ότι θέλουμε πίσω τους ομήρους μας. Πήραμε όλους τους Αμερικανούς, αλλά τώρα μιλάω κυρίως για τους Ισραηλινούς», σημείωσε.

«Είναι 20, αλλά μπορεί να έχουν πεθάνει μερικοί τις τελευταίες ημέρες», πρόσθεσε. «Υπάρχουν επίσης 34 νεκροί και τους θέλουμε πίσω», τόνισε.

Όσον αφορά την πρόταση που συζητήθηκε για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τις εκκλήσεις του για μια συνολική συμφωνία.

«Πάντα έλεγα ότι για τους τελευταίους 20 θα είναι πολύ δύσκολα (σ.σ. τα πράγματα)», κατέληξε.