Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, θα επισκεφθεί εντός της ημέρας την Ουάσιγκτον όπου αναμένεται να έχει συνομιλίες για τον βομβαρδισμό του Ισραήλ στο εμιράτο και για την κατάσταση όσον αφορά τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς για την εξασφάλιση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η συνέχεια των οποίων είναι αβέβαιη, αναφέρει ρεπορτάζ του Politico.

Αναμένεται να έχει συναντήσεις με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται πηγή ενήμερη σχετικά.

Καταδίκη της επίθεσης από τον ΟΗΕ χωρίς να κατονομάζει το Ισραήλ

Χθες το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Κατάρ, χωρίς όμως να κατονομάσει το Ισραήλ, και απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση.

Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας να μην αναφέρει το Ισραήλ ως τον θύτη των επιθέσεων στην Ντόχα έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις.

Στο ανακοινωθέν που συμφωνήθηκε ομόφωνα από τα 15 κράτη-μέλη, εκφράζεται «η αλληλεγγύη τους προς το Κατάρ» και υπογραμμίζεται η υποστήριξη «στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα» του εμιράτου.

Τονίζουν επίσης ότι «η απελευθέρωση των ομήρων – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς – και ο τερματισμός του πολέμου και των δεινών στη Γάζα πρέπει να παραμείνουν ύψιστη προτεραιότητα» για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Κατάρ δηλώνει πως «πιστεύει στη μεσολάβηση»

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, που ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να είναι παρών στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του ΣΑ, εξήρε τη δήλωση υποστήριξης και πρόσθεσε πως «πιστεύει απόλυτα στη μεσολάβηση».

«Θα συνεχίσουμε τον ανθρωπιστικό και διπλωματικό ρόλο μας, χωρίς δισταγμό, για να σταματήσουμε το λουτρό αίματος», τόνισε ακόμη, ενώ την προηγουμένη είχε πει πως η χώρα του θα «επανεξέταζε» τον ρόλο του μεσολαβητή που διαδραματίζει εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών.

«Ταυτόχρονα, δεν θα ανεχτούμε καμιά επίθεση εναντίον της εθνικής κυριαρχίας μας και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αντιδράσουμε με εργαλεία εγγυημένα από το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε.