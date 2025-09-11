newspaper
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το «Καταρ-στροφικό» λάθος του Ισραήλ
Κόσμος 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:48

Το «Καταρ-στροφικό» λάθος του Ισραήλ

O Economist εκτιμά ότι ο λόγος της ασυγχώρητης επίθεσης του Ισραήλ στο Κατάρ είναι πως μια επίτευξη ειρήνης θα έριχνε τη σκληροπυρηνική κυβέρνηση Νετανιάχου.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Αρνητικές σκέψεις: Συγκεκριμένοι τρόποι να τις «διώξουμε» από το μυαλό μας!

Αρνητικές σκέψεις: Συγκεκριμένοι τρόποι να τις «διώξουμε» από το μυαλό μας!

Ακόμα και το Economist που θεωρεί «θεμιτό» να πλήττονται κράτη «ανήμπορα ή απρόθυμα» να δράσουν εναντίον τρομοκρατών στα εδάφη τους, θεωρεί τεράστιο σφάλμα το ισραηλινό χτύπημα της Τρίτης 9ης Σεπτεμβρίου στο Κατάρ, με συνέπειες που μπορεί να διαρκέσουν πολύ μετά την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ.

Με το χτύπημα «δυσκολεύουν τη λήξη του πολέμου στη Γάζα, βλάπτουν τη θέση της Αμερικής στον Κόλπο και υπονομεύουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ, που προσφέρουν στην περιοχή ένα καλύτερο μέλλον» αναφέρει το περιοδικό.

Μπορεί να είναι θεμιτό ένα χτύπημα κατά ηγετών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, αναφέρεται, αλλά το πλήγμα στη Ντόχα δεν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία των κρατών που πρέπει να χτυπηθούν.

Ο λόγος είναι ότι Ισραήλ έχει σιωπηρά εγκρίνει τον ρόλο του Κατάρ ως οικοδεσπότη τους. «Με την ευλογία της Αμερικής, η Ντόχα έχει μεσολαβήσει για έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς» αναφέρει, σημειώνοντας πως ακόμα και η Μοσάντ και ο ισραηλινός στρατός αντιτάχθηκαν στο πλήγμα της Τρίτης.

Έτσι, κάνοντας εκτιμήσεις για την επόμενη μέρα το βρετανικό δημοσίευμα, θεωρεί ότι πλέον είναι πιθανότερο ο πόλεμος στη Γάζα να παραταθεί.

«Δεδομένου ότι η ειρήνη θα μπορούσε να ρίξει τη σκληροπυρηνική κυβερνητική του συμμαχία, ίσως γι’ αυτό το πλήγμα ήταν ελκυστικό για τον κ. Νετανιάχου».

Επίσης, «οι συνομιλίες θα βαλτώσουν βραχυπρόθεσμα. Καθώς οι εξωτερικοί ηγέτες της Χαμάς σκοτώνονται, η ισορροπία ισχύος θα μετατοπίζεται προς την απομονωμένη στρατιωτική της διοίκηση στη Γάζα. Καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να πολεμά, οι στρατηγοί του λένε ότι τα περαιτέρω κέρδη στο πεδίο θα είναι οριακά. Όμως οι μάχες θα έχουν καταστροφικές συνέπειες για τους Παλαιστινίους».

Εναντίον των ΗΠΑ

Μπορεί το Κατάρ να παίζει σε διπλό ταμπλό, σύμφωνα με το Economist, αλλά φιλοξενεί μια αμερικανική στρατιωτική βάση.

Αν ο Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε εκ των προτέρων το πλήγμα, στην ουσία επικύρωσε μια επίθεση εναντίον κράτους υπό αμερικανική προστασία. Αν δεν το γνώριζε, αυτό δείχνει ότι η Αμερική δεν μπορεί να περιορίσει το Ισραήλ. Άλλα κράτη του Κόλπου μπορεί να συμπεράνουν ότι οι αμερικανικές υποσχέσεις ασφάλειας είναι αδύναμες. Η χώρα έμεινε στο περιθώριο όταν ιρανικά drones παρέλυσαν τα σαουδαραβικά πεδία πετρελαίου το 2019 και όταν drones έπληξαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2022.

Το μεγαλύτερο θύμα, συνεχίζει το περιοδικό, μπορεί να είναι η επαναπροσέγγιση μεταξύ Ισραήλ και κρατών του Κόλπου μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Το Κατάρ δεν είναι συμβαλλόμενο, αλλά το Μπαχρέιν και τα ΗΑΕ είναι—και η Σαουδική Αραβία έχει εξετάσει μια συμφωνία με το Ισραήλ.

Η απόρριψη από το Ισραήλ μιας ειρηνευτικής λύσης δύο κρατών με τους Παλαιστινίους έχει φέρει τις συμφωνίες στα όρια ακύρωσης. Τώρα αξιώνει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη στρατιωτική του ισχύ για να πλήττει τους εχθρούς του σε κυρίαρχα κράτη με τα οποία συνεργάζεται σε άλλα πεδία. Αυτή είναι μια ανυπόφορη προοπτική για κάθε επίδοξο σύμμαχο, υπογραμμίζει το βρετανικό δημοσίευμα.

Στο Κατάρ, το Ισραήλ απομόνωσε περαιτέρω τον εαυτό του και έθεσε σε κίνδυνο τη θέση της Αμερικής, με συνέπειες που μπορεί να διαρκέσουν πολύ πέρα από την προεδρία Τραμπ, εκτιμά ο Economist, καταλήγοντας πως «το να πλήττει τη Χαμάς μπορεί να εξυπηρετεί τους πολιτικούς σκοπούς του κ. Νετανιάχου και να επιδεικνύει την ισραηλινή ισχύ. Αλλά έχει αποδυναμώσει τη θέση του Ισραήλ και έχει φέρει την περιοχή πιο κοντά στο χάος».

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

«Οι αμβλώσεις χειρότερες από το Ολοκαύτωμα και η Παλαιστίνη δεν υπάρχει»: Η πολιτική παρακαταθήκη του Τσάρλι Κερκ
«Δεν πιστεύω στην ενσυναίσθηση» 11.09.25

«Οι αμβλώσεις χειρότερες από το Ολοκαύτωμα και η Παλαιστίνη δεν υπάρχει»: Η πολιτική παρακαταθήκη του Τσάρλι Κερκ

Ο θάνατος του Τσάρλι Κερκ έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ. Ο πρόωρος χαμός του, πέρα από τον θρήνο των κοντινών του ανθρώπων, έχει προκαλέσει και έναν έντονο διάλογο σχετικά με τις πολιτικές του αντιλήψεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τηρήσει λεπτό σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – Δεξιοί ευρωβουλευτές χτυπούσαν τα έδρανα
Κόσμος 11.09.25

Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τηρήσει λεπτό σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – Δεξιοί ευρωβουλευτές χτυπούσαν τα έδρανα

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα απέρριψε την Πέμπτη αίτημα δεξιών παρατάξεων για την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»
Κυπριακό 11.09.25

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»

Το Κοινοβούλιο καταγγέλλει «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης, αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων» και ζητά να εξεταστούν κυρώσεις από την ΕΕ

Σύνταξη
Πολωνία: Αύριο Παρασκευή συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την εισβολή των drones
Το ζήτησε η Βαρσοβία 11.09.25

Αύριο συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία

Η Πολωνία κατήγγειλε ότι ρωσικά drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της και επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Η Ρωσία διαψεύδει τους πολωνικούς ισχυρισμούς

Σύνταξη
Axios: Ο Τραμπ απαίτησε από τον Νετανιάχου να μην ξαναχτυπήσει το Κατάρ
Διπλή προδοσία 11.09.25

Axios: Ο Τραμπ απαίτησε από τον Νετανιάχου να μην ξαναχτυπήσει το Κατάρ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει «σοκαριστεί πραγματικά» από τις ενέργειες του Ισραήλ, καθώς ο ίδιος και οι σύμβουλοί του εκτιμούν ότι η επίθεση πλήττει και τις ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γάζα: 72 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις, άλλοι επτά πέθαναν από την πείνα – Νέο πλήγμα των IDF στον Λίβανο
Αδιάκοπο αιματοκύλισμα 11.09.25

Γάζα: 72 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις, άλλοι επτά πέθαναν από την πείνα – Νέο πλήγμα των IDF στον Λίβανο

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις φονικές επιχειρήσεις του ειδικά στη βόρεια Γάζα - Ο τελευταίος απολογισμός για τους νεκρούς του πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο χρόνος πιέζει την αναζήτηση του δράστη – Τι έχει γίνει γνωστό
Κόσμος 11.09.25

Το ταξίδι στην Ιαπωνία και οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις Κερκ – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Συνεχίζεται η αναζήτηση του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ, ενώ γνωστές έγιναν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, αλλά και το παρελθόν του

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πολεμική «δήλωση» Ισραήλ: Δεν χτύπησε τη Χαμάς, απλά… πολλαπλασίασε τα μέτωπα
Μόνο προβλήματα 11.09.25

Πολεμική «δήλωση» Ισραήλ: Δεν χτύπησε τη Χαμάς, απλά... πολλαπλασίασε τα μέτωπα

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν των ΗΠΑ βλέπει μόνο προβλήματα από τις παράνομες επιθέσεις του Ισραήλ σε γειτονικά κράτη και σίγουρα όχι καμία για διαπραγματεύσεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πολωνία: Θέτει περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της
Απαγορευμένη ζώνη 11.09.25

Περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της θέτει η Πολωνία

Η απαγόρευση «εφαρμόστηκε για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια» αναφέρει η υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας στην Πολωνία - Οι περιορισμοί θα διαρκέσουν έως τις 9 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο αεροδρόμιο οι Νοτιοκορεάτες που συνελήφθησαν σε εργοστάσιο της Hyundai – Μόνο ένας δέχτηκε τους όρους Τραμπ
Κόσμος 11.09.25

ΗΠΑ: Στο αεροδρόμιο οι Νοτιοκορεάτες που συνελήφθησαν σε εργοστάσιο της Hyundai – Μόνο ένας δέχτηκε τους όρους Τραμπ

Οι νοτιοκορεάτες εργάτες είχαν συλληφθεί σε επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai στις ΗΠΑ - Ο Τραμπ τους επέτρεψε να παραμείνουν υπό όρους, όμως μόνο ένας δέχτηκε την προσφορά του

Σύνταξη
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο