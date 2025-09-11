Το «Καταρ-στροφικό» λάθος του Ισραήλ

Ακόμα και το Economist που θεωρεί «θεμιτό» να πλήττονται κράτη «ανήμπορα ή απρόθυμα» να δράσουν εναντίον τρομοκρατών στα εδάφη τους, θεωρεί τεράστιο σφάλμα το ισραηλινό χτύπημα της Τρίτης 9ης Σεπτεμβρίου στο Κατάρ, με συνέπειες που μπορεί να διαρκέσουν πολύ μετά την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ.

Με το χτύπημα «δυσκολεύουν τη λήξη του πολέμου στη Γάζα, βλάπτουν τη θέση της Αμερικής στον Κόλπο και υπονομεύουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ, που προσφέρουν στην περιοχή ένα καλύτερο μέλλον» αναφέρει το περιοδικό.

Μπορεί να είναι θεμιτό ένα χτύπημα κατά ηγετών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, αναφέρεται, αλλά το πλήγμα στη Ντόχα δεν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία των κρατών που πρέπει να χτυπηθούν.

Ο λόγος είναι ότι Ισραήλ έχει σιωπηρά εγκρίνει τον ρόλο του Κατάρ ως οικοδεσπότη τους. «Με την ευλογία της Αμερικής, η Ντόχα έχει μεσολαβήσει για έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς» αναφέρει, σημειώνοντας πως ακόμα και η Μοσάντ και ο ισραηλινός στρατός αντιτάχθηκαν στο πλήγμα της Τρίτης.

Έτσι, κάνοντας εκτιμήσεις για την επόμενη μέρα το βρετανικό δημοσίευμα, θεωρεί ότι πλέον είναι πιθανότερο ο πόλεμος στη Γάζα να παραταθεί.

«Δεδομένου ότι η ειρήνη θα μπορούσε να ρίξει τη σκληροπυρηνική κυβερνητική του συμμαχία, ίσως γι’ αυτό το πλήγμα ήταν ελκυστικό για τον κ. Νετανιάχου».

Επίσης, «οι συνομιλίες θα βαλτώσουν βραχυπρόθεσμα. Καθώς οι εξωτερικοί ηγέτες της Χαμάς σκοτώνονται, η ισορροπία ισχύος θα μετατοπίζεται προς την απομονωμένη στρατιωτική της διοίκηση στη Γάζα. Καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να πολεμά, οι στρατηγοί του λένε ότι τα περαιτέρω κέρδη στο πεδίο θα είναι οριακά. Όμως οι μάχες θα έχουν καταστροφικές συνέπειες για τους Παλαιστινίους».

Εναντίον των ΗΠΑ

Μπορεί το Κατάρ να παίζει σε διπλό ταμπλό, σύμφωνα με το Economist, αλλά φιλοξενεί μια αμερικανική στρατιωτική βάση.

Αν ο Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε εκ των προτέρων το πλήγμα, στην ουσία επικύρωσε μια επίθεση εναντίον κράτους υπό αμερικανική προστασία. Αν δεν το γνώριζε, αυτό δείχνει ότι η Αμερική δεν μπορεί να περιορίσει το Ισραήλ. Άλλα κράτη του Κόλπου μπορεί να συμπεράνουν ότι οι αμερικανικές υποσχέσεις ασφάλειας είναι αδύναμες. Η χώρα έμεινε στο περιθώριο όταν ιρανικά drones παρέλυσαν τα σαουδαραβικά πεδία πετρελαίου το 2019 και όταν drones έπληξαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2022.

Το μεγαλύτερο θύμα, συνεχίζει το περιοδικό, μπορεί να είναι η επαναπροσέγγιση μεταξύ Ισραήλ και κρατών του Κόλπου μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Το Κατάρ δεν είναι συμβαλλόμενο, αλλά το Μπαχρέιν και τα ΗΑΕ είναι—και η Σαουδική Αραβία έχει εξετάσει μια συμφωνία με το Ισραήλ.

Η απόρριψη από το Ισραήλ μιας ειρηνευτικής λύσης δύο κρατών με τους Παλαιστινίους έχει φέρει τις συμφωνίες στα όρια ακύρωσης. Τώρα αξιώνει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη στρατιωτική του ισχύ για να πλήττει τους εχθρούς του σε κυρίαρχα κράτη με τα οποία συνεργάζεται σε άλλα πεδία. Αυτή είναι μια ανυπόφορη προοπτική για κάθε επίδοξο σύμμαχο, υπογραμμίζει το βρετανικό δημοσίευμα.

Στο Κατάρ, το Ισραήλ απομόνωσε περαιτέρω τον εαυτό του και έθεσε σε κίνδυνο τη θέση της Αμερικής, με συνέπειες που μπορεί να διαρκέσουν πολύ πέρα από την προεδρία Τραμπ, εκτιμά ο Economist, καταλήγοντας πως «το να πλήττει τη Χαμάς μπορεί να εξυπηρετεί τους πολιτικούς σκοπούς του κ. Νετανιάχου και να επιδεικνύει την ισραηλινή ισχύ. Αλλά έχει αποδυναμώσει τη θέση του Ισραήλ και έχει φέρει την περιοχή πιο κοντά στο χάος».