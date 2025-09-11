Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ που τις εξαπέλυσε με στόχο να εξοντώσει ηγέτες της παλαιστινιακής Χαμάς, απευθύνοντας έκκληση για «αποκλιμάκωση».

Για άλλη μια φορά δεν υπάρχει σαφής καταδίκη του Ισραήλ

Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας να μην αναφέρει το Ισραήλ ως τον θύτη των επιθέσεων στην Ντόχα έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις.

Στο ανακοινωθέν που συμφωνήθηκε ομόφωνα από τα 15 κράτη-μέλη, εκφράζεται «η αλληλεγγύη τους προς το Κατάρ» και υπογραμμίζεται η υποστήριξη «στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα» του εμιράτου.

Τονίζουν επίσης ότι «η απελευθέρωση των ομήρων – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς – και ο τερματισμός του πολέμου και των δεινών στη Γάζα πρέπει να παραμείνουν ύψιστη προτεραιότητα» για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The United Nations Security Council on Thursday condemned recent strikes on Qatar’s capital Doha, but did not mention Israel in the statement agreed to by all 15 members, including Israel’s ally the United States. https://t.co/0mUzPTRKUQ — Michelle Nichols (@michellenichols) September 11, 2025

Ο Νετανιάχου είναι αυτός που θα έπρεπε να «προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης», λέει το Κατάρ

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ έκρινε χθες Τετάρτη πως είναι ο Νετανιάχου αυτός που θα έπρεπε να «προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης», την επομένη των ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα του εμιράτου με στόχο μέλη της αντιπροσωπείας διαπραγματευτών της Χαμάς.

«Νομίζω πως αυτό που έκανε ο Νετανιάχου χθες ήταν να σκοτώσει κάθε ελπίδα για τους ομήρους» που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, εκτίμησε ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι μιλώντας στο CNN.

Αψηφώντας τις διεθνείς επικρίσεις, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διεμήνυσε: «λέω στο Κατάρ και σε όλα τα έθνη που φιλοξενούν τρομοκράτες: απελάστε τους ή οδηγήστε τους ενώπιον της δικαιοσύνης. Διότι αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς».