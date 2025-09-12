Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν μια μεγάλης κλίμακας εκστρατεία συλλήψεων το βράδυ της Πέμπτης, συλλαμβάνοντας δεκάδες έως εκατοντάδες Παλαιστινίους στην πόλη Τουλκάρμ, στη βόρεια Δυτική Όχθη.

Ο ανταποκριτής του WAFA ανέφερε ότι στρατιώτες εισέβαλαν σε καταστήματα και καφετέριες στο κέντρο της πόλης, συλλαμβάνοντας όλους όσους βρίσκονταν μέσα, καθώς και άτομα που βρίσκονταν στα οχήματά τους, και τους ανάγκασαν να βαδίσουν σε μακριές σειρές προς τον δρόμο που οδηγεί στο στρατιωτικό σημείο ελέγχου Χαντούρι στα δυτικά.

Ο στρατός έφερε επιπλέον στρατιωτικά οχήματα στην κατεχόμενη Τουλκάρμ ή Τουλκαρέμ, συμπεριλαμβανομένου ενός βαρέος μπουλντόζα, εισέβαλε σε σπίτια και επιχειρήσεις και ανάγκασε τους ιδιοκτήτες να τα κλείσουν. Οι στρατιώτες κατάσχεσαν επίσης αρκετές κάμερες παρακολούθησης και περιόρισαν την κυκλοφορία των κατοίκων στην περιοχή.

Οι δυνάμεις εισέβαλαν ταυτόχρονα στη γειτονιά Ιρτάχ και στη νότια περιοχή της πόλης, έψαξαν σπίτια, ανέκριναν κατοίκους και συνέλαβαν δύο νεαρούς άνδρες.

<br />

Απέκλεισαν την πόλη, απαγόρευσαν την είσοδο ασθενοφόρων – Μεγάλη επιχείρηση στη Δυτική Όχθη

Νωρίτερα την ίδια μέρα, η ισραηλινή κατοχή επέβαλε αυστηρό αποκλεισμό στην Τουλκάρμ, κλείνοντας τις μεταλλικές πύλες στις νότιες και ανατολικές εισόδους της και εμποδίζοντας τη διέλευση οχημάτων. Ζωντανά πυρά κατευθύνθηκαν επίσης εναντίον κατοίκων και αυτοκινήτων στη δυτική γειτονιά, ενώ μια δυνατή έκρηξη συγκλόνισε την πόλη. Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, δεν επιτράπηκε η πρόσβαση ασθενοφόρων στην περιοχή.

<br />

Αυτή η κλιμάκωση έρχεται καθώς η Τουλκάρμ και τα δύο προσφυγικά στρατόπεδα της, Τουλκάρμ και Νουρ Σαμς, εισέρχονται στην 228η συνεχόμενη ημέρα υπό ισραηλινή στρατιωτική επίθεση, που χαρακτηρίζεται από καθημερινές επιδρομές, συλλήψεις και αυστηρούς περιορισμούς στους πολίτες και την περιουσία τους.

Το περιστατικό συνέβη λίγες ώρες μετά τον τραυματισμό δύο Ισραηλινών στρατιωτών από την έκρηξη βόμβας σε στρατιωτικό όχημα κοντά στο σημείο ελέγχου 104, κοντά στο Τουλκάρμ. Την ευθύνη ανέλαβε αργότερα η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ

Οι ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των μαζικών συλλήψεων, καταγγέλλεται πως έριξαν πυροβολισμούς με αληθινά πυρομαχικά εναντίον πολιτών και οχημάτων στη δυτική συνοικία.