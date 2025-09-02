newspaper
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
02.09.2025 | 14:56
Έκτακτες ανακοινώσεις Τραμπ για θέματα που σχετίζονται με την «άμυνα»
Σημαντική είδηση:
02.09.2025 | 14:31
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Πειραιά – Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Σημαντική είδηση:
02.09.2025 | 12:56
Συνελήφθη 14χρονος για εμπρησμό κοντά στον προαστιακό στην Πάτρα– Αναζητούνται άλλοι 2
Δυτική Όχθη: Ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε στο σπίτι του και συνέλαβε τον δήμαρχο της Χεβρώνας
Κόσμος 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:45

Δυτική Όχθη: Ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε στο σπίτι του και συνέλαβε τον δήμαρχο της Χεβρώνας

Ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη ιδίως μετά την ανακοίνωση επέκτασης των παράνομων οικισμών - Στο στόχαστρο του Ισραήλ ο δήμαρχος της Χεβρώνας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Τρόφιμα: Οι «ένοχες απολαύσεις» που θα μπορούσαν να μας χαρίσουν χρόνια

Τρόφιμα: Οι «ένοχες απολαύσεις» που θα μπορούσαν να μας χαρίσουν χρόνια

Spotlight

Ο ισραηλινός στρατός έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη το τελευταίο διάστημα συλλαμβάνοντας και χτυπώντας στον σωρό, ξεριζώνοντας ελιές, στήνοντας νέα μπλόκα και κατεδαφίζοντας σπίτια και υποδομές.

Χθες το βράδυ ισραηλινοί στρατιώτες συνέλαβαν τον δήμαρχο της Χεβρώνας, Ταϊσίρ Αμπού Σνέινεχ, αφού εισέβαλαν και λεηλάτησαν το σπίτι του. Μέχρι τώρα δεν είναι γνωστό πού μεταφέρθηκε ο δήμαρχος της πόλης.

Η σύλληψή του έχει προκαλέσει την οργή των Παλαιστινίων την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες για το μέλλον της περιοχής από τις βλέψεις του Ισραήλ να επεκτείνει τους παράνομους εποικισμούς στα κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής Όχθης.

Δυτική Όχθη

Ο δήμαρχος Χεβρώνας, Ταϊσίρ Αμπού Σνέινεχ

Ο ισραηλινός στρατός έστησε επίσης σημεία ελέγχου γύρω από το κυβερνείο της Χεβρώνας και έκλεισε ορισμένους κύριους και δευτερεύοντες δρόμους με σιδερένιες πύλες, τσιμεντόλιθους και αναχώματα, σύμφωνα με το Wafa.

Το δημοτικό συμβούλιο της Χεβρώνας, που αριθμεί 200.000 κατοίκους, καταδίκασε έντονα τη σύλληψη του δημάρχου και κατήγγειλε την κίνηση αυτή ως πολιτικά υποκινούμενη.

Επίθεση σε όλους τους κατοίκους

«Αυτή η βίαιη επίθεση δεν έχει στόχο μόνο τον ίδιο τον δήμαρχο, αλλά και τη βούληση των κατοίκων της Χεβρώνας και των εκλεγμένων θεσμών τους», τόνισε σε ανακοίνωσή του.

Η σύλληψη αποτελεί «κατάφωρη επίθεση στη δημοκρατική διαδικασία καθώς και στο δικαίωμα του λαού μας να φροντίζει για τις υποθέσεις του και να υπηρετεί την πόλη με ελευθερία και αξιοπρέπεια».

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η σύλληψη είναι μια προσπάθεια του Ισραήλ να εγκαθιδρύσει μια εναλλακτική παλαιστινιακή ηγεσία στην πόλη, αντικαθιστώντας την αυτόνομη Παλαιστινιακή Αρχή.

Πέντε άραβες επικεφαλής φυλών από την περιοχή της Χεβρώνας παρουσίασαν τον Ιούλιο σχέδιο το οποίο προέβλεπε την μετατροπή της πόλης σε ξεχωριστό εμιράτο, ανεξάρτητο από την υπόλοιπη Δυτική Όχθη που δεν θα διοικείται από την Παλαιστινιακή Αρχή. Το εμιράτο αυτό θα αναγνώριζε «το κράτος του Ισραήλ ως το κράτος του εβραϊκού λαού» και θα εξομάλυνε τις σχέσεις του με αυτό.

Η πρόταση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση Παλαιστίνιων αξιωματούχων, οι οποίοι τη χαρακτήρισαν προδοσία της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Σε κίνδυνο η Δυτική Όχθη

Παρατηρητές εξέφρασαν επίσης την ανησυχία ότι τα γεγονότα στη Χεβρώνα ενδέχεται να είναι το πρώτο βήμα προς τη διάβρωση της εξουσίας της Παλαιστινιακής Αρχής σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη.

Ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς ζητεί τη διάλυση της Παλαιστινιακής Αρχής και την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.

Η Παλαιστινιακή Αρχή διοικεί κάποιες περιοχές της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Την παλιά πόλη της Χεβρώνας, όπου ζουν πολλές εκατοντάδες Ισραηλινοί έποικοι, ελέγχει ο ισραηλινός στρατός.

Τράπεζες
UBS: Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις… οι απαντήσεις θα κρίνουν τις προοπτικές

UBS: Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις… οι απαντήσεις θα κρίνουν τις προοπτικές

Vita.gr
Τρόφιμα: Οι «ένοχες απολαύσεις» που θα μπορούσαν να μας χαρίσουν χρόνια

Τρόφιμα: Οι «ένοχες απολαύσεις» που θα μπορούσαν να μας χαρίσουν χρόνια

Stream newspaper
Σερβία: Νέες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Στην Κίνα ο Βούτσιτς
Δείτε φωτογραφίες 02.09.25

Νέες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σερβία - Στην Κίνα ο Βούτσιτς

Στο Νόβι Σαντ η αστυνομία προσπάθησε να απωθήσει φοιτητές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την Γυμναστική Ακαδημία - Συνάντηση με τους Σι και Πούτιν για τον Βούτσιτς

Σύνταξη
Γαλλία: Μπαράζ συναντήσεων του Μπαϊρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης – Έχει ελπίδες;
Απανωτά τετ-α-τετ 02.09.25

Μπαράζ συναντήσεων του Μπαϊρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Έχει ελπίδες;

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Φρανσουά Μπαϊρού, με τον Γάλλο πρωθυπουργό να επιχειρεί να σώσει την κυβέρνησή του εν όψει της ψήφου εμπιστοσύνης την ερχόμενη Δευτέρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσίων σχέσεων και τον έλεγχο του Κογκρέσο
Παραδοχή 02.09.25

Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσιών σχέσεων - Το ισραηλινό λόμπι δεν έχει τον έλεγχο του Κογκρέσο

Σε μία σπάνια δημόσια αιχμή κατά του Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι το Τελ Αβίβ είναι αντιμέτωπο με διεθνή απομόνωση που αγγίζει μέχρι και το Κογκρέσο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Βρετανία: Εντολή στους αλλοδαπούς φοιτητές να μην παραμείνουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους
Από το υπουργείο Εσωτερικών 02.09.25

Εντολή στους αλλοδαπούς φοιτητές στη Βρετανία να μην παραμείνουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους

Περίπου 130.000 αλλοδαποί φοιτητές και οι οικογένειές τους θα λάβουν ένα μήνυμα που θα τους ενημερώνει ότι πρέπει να αποχωρήσουν από τη Βρετανία μόλις λήξει η βίζα τους

Σύνταξη
Ισραήλ: Γιατροί μπλοκάρουν δρόμο στο Τελ ΑΒίβ, ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Δείτε βίντεο 02.09.25

Γιατροί μπλοκάρουν δρόμο στο Τελ ΑΒίβ, ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - Νέες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 40 Παλαιστίνιους από την αυγή της Τρίτης στη Γάζα - Άλλοι 13 θάνατοι από πείνα στον πολύπαθο παλαιστιακό θύλακα

Σύνταξη
Κίνα: Στην παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης Πούτιν, Κιμ, Πεζεσκιάν – Τι είναι ο «άξονας της αναταραχής»
Ο στόχος του Σι 02.09.25

Στην παρέλαση της Κίνας για την Ημέρα της Νίκης Πούτιν, Κιμ, Πεζεσκιάν - Τι είναι ο «άξονας της αναταραχής»

Μετά τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, η Κίνα υποδέχεται μια σειρά από ηγέτες του κόσμου στο Πεκίνο για την παρέλαση για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ και τους δισεκατομμυριούχους την Ημέρα της Εργασίας
Φωτογραφίες και βίντεο 02.09.25

«Αντισταθείτε»: Μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ και τους δισεκατομμυριούχους την Ημέρα της Εργασίας

«Οι εργαζόμενοι πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» ήταν το κεντρικό σύνθημα των κινητοποιήσεων στις ΗΠΑ - Στο στόχαστρο των διαδηλωτών οι υπερπλούσιοι και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις
Doomscrolling 02.09.25

«Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις

Το συναισθηματικό κόστος που έχουν οι συνεχείς αρνητικές ειδήσεις και η απεριόριστη πρόσβαση στο «doomscrolling» έχουν οδηγήσει σε ρεκόρ αποφυγής ενημέρωσης

Σύνταξη
Ινδονησία: Είκοσι άνθρωποι αγνοούνται μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή – Ο στρατός στους δρόμους
Κόσμος 02.09.25

Είκοσι αγνοούμενοι μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή στην Ινδονησία - Ο στρατός στους δρόμους της Τζακάρτα

Μεγάλες κινητοποιήσεις συνταράσσουν την Ινδονησία ενώ στην ημερήσια διάταξη είναι τα βίαια επεισόδια και οι συγκρούσεις με την αστυνομία

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ανακοίνωση μετά την αποκάλυψη του in για τα Τέμπη – «Οι πολίτες μένουν χωρίς απαντήσεις»
«Να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι» 02.09.25

«Η έρευνα κλείνει, οι πολίτες μένουν χωρίς απαντήσεις»: Η Νέα Αριστερά μετά την αποκάλυψη του in για τα Τέμπη

Ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη εξέδωσε η Νέα Αριστερά - Ζητά να ανοίξει ξανά η έρευνα με πλήρη πρόσβαση σε όλα τα κρίσιμα στοιχεία

Σύνταξη
Ο Ντέιβιντ Μπερν των Talking Heads παντρεύεται στα 73 του και μοιράζεται την αγαπημένη του playlist
Fizz 02.09.25

Ο Ντέιβιντ Μπερν των Talking Heads παντρεύεται στα 73 του και μοιράζεται την αγαπημένη του playlist

«Παντρεύομαι αυτή την εβδομάδα και έφτιαξα μια playlist σχεδόν εξ ολοκλήρου με ορχηστρικά κομμάτια, για να συνοδεύσουν το υπέροχο και πικάντικο δείπνο των καλεσμένων μας», έγραψε ο Ντέιβιντ Μπερν στο Instagram, προσθέτοντας ένα link προς μια playlist στο Apple Music.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σερβία: Νέες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Στην Κίνα ο Βούτσιτς
Δείτε φωτογραφίες 02.09.25

Νέες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σερβία - Στην Κίνα ο Βούτσιτς

Στο Νόβι Σαντ η αστυνομία προσπάθησε να απωθήσει φοιτητές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την Γυμναστική Ακαδημία - Συνάντηση με τους Σι και Πούτιν για τον Βούτσιτς

Σύνταξη
Μήπως τελικά έχει δίκιο ο Σπανούλης για ρόστερ 14 παικτών στις μεγάλες διοργανώσεις;
On Field 02.09.25

Μήπως τελικά έχει δίκιο ο Σπανούλης για ρόστερ 14 παικτών στις μεγάλες διοργανώσεις;

Ο Βασίλης Σπανούλης είχε ταχθεί υπέρ τις αύξησης των ρόστερ 14 παίκτες και φαίνεται να επιβεβαιώνεται μετά από τους τελευταίους τραυματισμούς σε Σερβία, Λιθουανία και Γερμανία.

Βιδιάνος Ρούσσος
LIVE: Ελλάδα – Βοσνία
Μπάσκετ 02.09.25

LIVE: Ελλάδα – Βοσνία

LIVE: Ελλάδα – Βοσνία. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Βοσνία, για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket. Τηλεοπτική κάλυψη από ERT NEWS.

Σύνταξη
ΚΕΔΕ:«Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς»
Ξεκάθαρο μήνυμα 02.09.25

ΚΕΔΕ:«Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς»

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΕΔΕ με αφορμή το περιστατικό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σε βάρος του Δημάρχου Αλοννήσου όπου μεταξύ άλλων τονίζει ότι «Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς».

Σύνταξη
Financial Times: Η Ελλάδα αναστέλλει τη λειτουργία του 5% των σχολείων της – Μεγάλη μείωση των μαθητών
Αποκαρδιωτικά στοιχεία 02.09.25

Financial Times: Η Ελλάδα αναστέλλει τη λειτουργία του 5% των σχολείων της - Μεγάλη μείωση των μαθητών

Οι Financial Times γράφουν για τα κλεισίματα σχολείων στην Ελλάδα - Ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 111.000 τα τελευταία επτά χρόνια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΕΔΔΑ: Ασφαλιστικά μέτρα για να μην προχωρήσει η απέλαση τεσσάρων προσφύγων
Απόφαση Πλεύρη 02.09.25

Νέο «όχι» από το ευρωπαϊκό δικαστήριο για την απέλαση προσφύγων - Εξέδωσε για δεύτερη φορά ασφαλιστικά μέτρα

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) εξέδωσε για δεύτερη φορά ασφαλιστικά μέτρα κατά της απέλασης τεσσάρων προσφύγων από την Ερυθραία

Σύνταξη
Το καλοκαίρι των 879,5 εκατομμυρίων – Οι 11 ακριβότερες μεταγραφές ανά θέση (pic)
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Το καλοκαίρι των 879,5 εκατομμυρίων – Οι 11 ακριβότερες μεταγραφές ανά θέση (pic)

Από τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ μέχρι την Παρί Σεν Ζερμέν, αυτές είναι οι σπουδαιότερες μεταγραφές του καλοκαιριού του 2025 που διαμόρφωσαν μια εντυπωσιακή 11άδα αξίας 879,5 εκατ. ευρώ!

Σύνταξη
