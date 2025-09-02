Ο ισραηλινός στρατός έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη το τελευταίο διάστημα συλλαμβάνοντας και χτυπώντας στον σωρό, ξεριζώνοντας ελιές, στήνοντας νέα μπλόκα και κατεδαφίζοντας σπίτια και υποδομές.

Χθες το βράδυ ισραηλινοί στρατιώτες συνέλαβαν τον δήμαρχο της Χεβρώνας, Ταϊσίρ Αμπού Σνέινεχ, αφού εισέβαλαν και λεηλάτησαν το σπίτι του. Μέχρι τώρα δεν είναι γνωστό πού μεταφέρθηκε ο δήμαρχος της πόλης.

Η σύλληψή του έχει προκαλέσει την οργή των Παλαιστινίων την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες για το μέλλον της περιοχής από τις βλέψεις του Ισραήλ να επεκτείνει τους παράνομους εποικισμούς στα κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής Όχθης.

Ο ισραηλινός στρατός έστησε επίσης σημεία ελέγχου γύρω από το κυβερνείο της Χεβρώνας και έκλεισε ορισμένους κύριους και δευτερεύοντες δρόμους με σιδερένιες πύλες, τσιμεντόλιθους και αναχώματα, σύμφωνα με το Wafa.

Το δημοτικό συμβούλιο της Χεβρώνας, που αριθμεί 200.000 κατοίκους, καταδίκασε έντονα τη σύλληψη του δημάρχου και κατήγγειλε την κίνηση αυτή ως πολιτικά υποκινούμενη.

Επίθεση σε όλους τους κατοίκους

«Αυτή η βίαιη επίθεση δεν έχει στόχο μόνο τον ίδιο τον δήμαρχο, αλλά και τη βούληση των κατοίκων της Χεβρώνας και των εκλεγμένων θεσμών τους», τόνισε σε ανακοίνωσή του.

Η σύλληψη αποτελεί «κατάφωρη επίθεση στη δημοκρατική διαδικασία καθώς και στο δικαίωμα του λαού μας να φροντίζει για τις υποθέσεις του και να υπηρετεί την πόλη με ελευθερία και αξιοπρέπεια».

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η σύλληψη είναι μια προσπάθεια του Ισραήλ να εγκαθιδρύσει μια εναλλακτική παλαιστινιακή ηγεσία στην πόλη, αντικαθιστώντας την αυτόνομη Παλαιστινιακή Αρχή.

Πέντε άραβες επικεφαλής φυλών από την περιοχή της Χεβρώνας παρουσίασαν τον Ιούλιο σχέδιο το οποίο προέβλεπε την μετατροπή της πόλης σε ξεχωριστό εμιράτο, ανεξάρτητο από την υπόλοιπη Δυτική Όχθη που δεν θα διοικείται από την Παλαιστινιακή Αρχή. Το εμιράτο αυτό θα αναγνώριζε «το κράτος του Ισραήλ ως το κράτος του εβραϊκού λαού» και θα εξομάλυνε τις σχέσεις του με αυτό.

Η πρόταση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση Παλαιστίνιων αξιωματούχων, οι οποίοι τη χαρακτήρισαν προδοσία της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Σε κίνδυνο η Δυτική Όχθη

Παρατηρητές εξέφρασαν επίσης την ανησυχία ότι τα γεγονότα στη Χεβρώνα ενδέχεται να είναι το πρώτο βήμα προς τη διάβρωση της εξουσίας της Παλαιστινιακής Αρχής σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη.

Ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς ζητεί τη διάλυση της Παλαιστινιακής Αρχής και την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.

Η Παλαιστινιακή Αρχή διοικεί κάποιες περιοχές της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Την παλιά πόλη της Χεβρώνας, όπου ζουν πολλές εκατοντάδες Ισραηλινοί έποικοι, ελέγχει ο ισραηλινός στρατός.