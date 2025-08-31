Το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης ως απάντηση στις κινήσεις για την αναγνώριση της Παλαιστίνης σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters. Η πιθανή προσάρτηση ενδέχεται να αντιμετωπίσει παγκόσμια καταδίκη. Η προηγούμενη δέσμευση του Νετανιάχου για προσάρτηση ακυρώθηκε λόγω των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ως πιθανή απάντηση στη Γαλλία και σε άλλες χώρες που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος, σύμφωνα με τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους, ενώ η ιδέα θα συζητηθεί περαιτέρω σήμερα Κυριακή, ανέφερε άλλος αξιωματούχος. Νέοι εποικισμοί έχουν ήδη λάβει την επίσημη έγκριση του Ισραήλ.

Η επέκταση της ισραηλινής κυριαρχίας στη Δυτική Όχθη – de facto προσάρτηση εδαφών που καταλήφθηκαν στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής το 1967 – ήταν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου αργά την Κυριακή, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί στον πόλεμο της Γάζας, σύμφωνα με μέλος του στενού κύκλου υπουργών.

Δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες της συνεδρίασης

Δεν είναι σαφές πού ακριβώς θα εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο και πότε, αν θα εφαρμοστεί μόνο στους ισραηλινούς οικισμούς ή σε μερικούς από αυτούς, ή σε συγκεκριμένες περιοχές της Δυτικής Όχθης όπως η Κοιλάδα του Ιορδάνη, και αν θα ακολουθήσουν τις συζητήσεις συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία πιθανότατα θα συνεπάγονται μια μακρά νομοθετική διαδικασία.

Οποιοδήποτε βήμα προς την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θα προκαλέσει πιθανώς ευρεία καταδίκη από τους Παλαιστινίους, οι οποίοι επιδιώκουν το έδαφος για ένα μελλοντικό κράτος, καθώς και από τις αραβικές και δυτικές χώρες.

Μια παλαιότερη δέσμευση του Νετανιάχου για την προσάρτηση των εβραϊκών οικισμών και της Κοιλάδας του Ιορδάνη ακυρώθηκε το 2020 υπέρ της ομαλοποίησης των σχέσεων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν στο πλαίσιο των λεγόμενων Συμφωνιών του Αβραάμ, που μεσολάβησε ο Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του.

Το Ισραήλ έχει ωθήσει συμμάχους του να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη

Το Ισραήλ, το οποίο αντιμετωπίζει αυξανόμενη διεθνή κριτική για τον πόλεμο στη Γάζα, είναι εξοργισμένο από τις δεσμεύσεις της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Αυστραλίας και του Καναδά να αναγνωρίσουν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος σε μια σύνοδο κορυφής κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών το 2024 δήλωσε ότι η κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης, από το Ισραήλ και οι οικισμοί του εκεί είναι παράνομοι και πρέπει να αποσυρθούν το συντομότερο δυνατό. Εκατοντάδες αποφάσεις του ΟΗΕ για τη Δυτική Όχθη έχουν αγνοηθεί από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι τα εδάφη δεν είναι κατεχόμενα από νομική άποψη, επειδή βρίσκονται σε αμφισβητούμενες περιοχές, αλλά τα Ηνωμένα Έθνη και το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας τα θεωρούν κατεχόμενα εδάφη.

Η προσάρτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και των Υψιπέδων του Γκολάν πριν από δεκαετίες δεν έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Τα μέλη της κυβερνητικής συμμαχίας του Νετανιάχου ζητούν εδώ και χρόνια από το Ισραήλ να προσαρτήσει επίσημα τμήματα της Δυτικής Όχθης, εδάφη με τα οποία το Ισραήλ έχει «βιβλικούς και ιστορικούς δεσμούς». Βέβαια η Βίβλος και οι εθνικές μυθολογίες δεν έχουν νομική υπόσταση.

Prime Minister Benjamin Netanyahu: Contrary to the false accusation, Israel has no territorial claims against any neighboring countries. Our goal is peace and security. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 31, 2025

Διαψεύδει το Γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ

Το Γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού διέψευσε το δημοσίευμα του Reuters, αναφέροντας ότι: «Το Ισραήλ δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις έναντι των γειτονικών χωρών. Στόχος μας είναι η ειρήνη και η ασφάλεια.».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε στο Μεγάλο Ισραήλ ως πνευματική αποστολή και ως κάλεσμα σε πρόσφατη συνέντευξή του. Το Ισραήλ τη δεδομένη στιγμή κατέχει εδάφη σε Παλαιστίνη, Λίβανο, Ιορδανία, Αίγυπτο και Συρία ανά περιπτώσεις από το 1967. Η Ιορδανία αποποιήθηκε τα εδάφη που προσάρτησε το Ισραήλ το 1967 μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών.