# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ισραήλ: ΜΚΟ κατηγορεί ισραηλινό υποστράτηγο για εγκλήματα πολέμου στη Δυτική Οχθη
Κόσμος 26 Αυγούστου 2025 | 02:00

Ισραήλ: ΜΚΟ κατηγορεί ισραηλινό υποστράτηγο για εγκλήματα πολέμου στη Δυτική Οχθη

Η Ενωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ ζήτησε τη διενέργεια έρευνας για ισραηλινό υποστράτηγο, τον οποίο κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Spotlight

Μια σημαντική ισραηλινή οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ζήτησε από τη στρατιωτική δικαιοσύνη να ασκήσει δίωξη σε βάρος ενός στρατηγού, τον οποίο κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Το αίτημα αυτό διατυπώνεται λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο, στο οποίο έκαναν ευρεία αναφορά τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, που αποκαλύπτει ότι ο υποστράτηγος Αβι Μπλουθ, διοικητής της κεντρικής στρατιωτικής περιοχής, στην οποία υπάγεται το κατεχόμενο από το 1967 παλαιστινιακό έδαφος, ζήτησε απαγόρευση κυκλοφορίας και περικύκλωση των παλαιστινιακών χωριών.

«Ολα τα όρια ξεπεράστηκαν στη Δυτική Οχθη και τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας γίνονται καθημερινά»

Οταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο σχετικά με αυτό το αίτημα, ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε.

Σε επιστολή προς τη στρατιωτική γενική εισαγγελέα, η Ενωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ (ACRI) ζήτησε τη διενέργεια έρευνας για τον υποστράτηγο, επικαλούμενη σχόλια και ενέργειες τα οποία, σύμφωνα με την οργάνωση, αποτελούν συλλογική τιμωρία των Παλαιστινίων.

«Σας ζητάμε να διατάξετε την έναρξη διενέργειας έρευνας σε βάρος του υποστράτηγου Μπλουθ ως ύποπτου για εγκλήματα πολέμου», έγραψε η ACRI στην επιστολή που έχει ημερομηνία της Κυριακής.

Στο βίντεο, ο υποστράτηγος Μπλουθ αναφέρεται στη σύλληψη ενός Παλαιστινίου από το χωριό αλ Μουγαγίρ, στην κεντρική Δυτική Οχθη, ο οποίος κατηγορείται από τον στρατό ότι διέπραξε «τρομοκρατική επίθεση».

«Κάθε (παλαιστινιακό) χωριό και κάθε εχθρός (…) θα πληρώσουν βαρύ τίμημα», δηλώνει, προσθέτοντας ότι τα χωριά των παλαιστινίων δραστών θα μπορούσαν να περικυκλωθούν, να επιβληθεί σε αυτά απαγόρευση κυκλοφορίας ή να γίνουν εκεί επιχειρήσεις «αναδιαμόρφωσης του τοπίου».

«Συλλογική τιμωρία»

Υπό την προστασία στρατιωτών, ισραηλινές μπουλντόζες ξερίζωσαν εκατοντάδες δέντρα, ανάμεσά τους πολλά ελαιόδεντρα, στο αλ-Μουγαγίρ την Κυριακή.

Οταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο στρατός εξήγησε ότι είχε «καθαρίσει» ένα μέρος των εδαφών έπειτα από μια «σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων που προέρχονταν από αυτό το χωριό», και πρόσθεσε ότι η βλάστηση «εμπόδιζε τον εντοπισμό εχθρικών κινήσεων».

Η ACRI κατηγορεί τον στρατό ότι έκοψε τα δέντρα για να επιβάλει «συλλογική τιμωρία» στους Παλαιστίνιους του αλ-Μουγαγίρ.

«Εδώ και μήνες, όλα τα όρια ξεπεράστηκαν στη Δυτική Οχθη και τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας γίνονται καθημερινά. Μερικές φορές ο στρατός είναι ενήμερος και μερικές φορές συμμετέχει σε αυτά, αλλά δεν αναγνωρίζει δημόσια κάθε μέρα ότι συμμετέχει, και καυχιέται γι’ αυτό», γράφει η οργάνωση στην επιστολή της.

Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι δεν επιβεβαίωσε την παραλαβή της επιστολής στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο υποστράτηγος Μπλουθ είχε δεχτεί επικρίσεις τους τελευταίους μήνες από ριζοσπαστικές ομάδες εποίκων γιατί καταδίκασε βιαιότητες που διέπραξαν οι τελευταίοι.

Γεννημένος σε εβραϊκό οικισμό στη Δυτική Οχθη, ο Μπλουθ είχε υπηρετήσει κατά το παρελθόν ως στρατιωτικός σύνδεσμος στο γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου (στην κεντρική φωτογραφία αρχείου από το Χ, επάνω, ο Μπλουθ με τον Νετανιάχου σε πολύ χαλαρή στιγμή).

Πηγή: ΑΠΕ

World
ΕΕ: Γιατί κινδυνεύει η εμπορική φήμη της από τη συμφωνία με τον Τραμπ

ΕΕ: Γιατί κινδυνεύει η εμπορική φήμη της από τη συμφωνία με τον Τραμπ

Vita.gr
Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Business
Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Η SOS Méditerranée καταγγέλλει επίθεση με πυρά από τη λιβυκή ακτοφυλακή και σιγή ασυρμάτου από πλοίο του ΝΑΤΟ
Ocean Viking 26.08.25

Πυρά εναντίον πλοίου διάσωσης από τη λιβυκή ακτοφυλακή και σιγή ασυρμάτου από το ΝΑΤΟ

Η SOS Méditerranée καταγγέλλει την «εσκεμμένη και στοχευμένη επίθεση εναντίον του πληρώματός μας» από τη λιβυκή ακτοφυλακή και τη σιγή... ασυρμάτου από ιταλικό πολεμικό πλοίο της δύναμης του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα προς ΗΠΑ: Γιατί δεν στέλνετε τον στρατό σας στην Κολομβία από όπου εξάγεται το 87% των ναρκωτικών;
Βενεζουέλα 26.08.25

«Γιατί οι ΗΠΑ δεν στέλνουν τον στρατό στην Κολομβία από όπου εξάγεται το 87% των ναρκωτικών»;

Ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας στα σύνορα με την Κολομβία, «από όπου εξάγεται το 87% των ναρκωτικών», ανακοίνωσε το Καράκας, ρωτώντας γιατί οι ΗΠΑ δεν στέλνουν εκεί τον στρατό τους;

Σύνταξη
ΗΠΑ και Βενεζουέλα σε κατάσταση «ψυχρού πολέμου» με φόντο την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών
Στρατιωτική πίεση 25.08.25

ΗΠΑ και Βενεζουέλα σε κατάσταση «ψυχρού πολέμου» με φόντο την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα, καθώς ισχυρές αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική, με επιχείρημα την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Λυπούμαστε βαθιά»: «Τραγικό ατύχημα» ονομάζει ο Νετανιάχου την φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ
Γάζα 25.08.25

«Λυπούμαστε βαθιά»: «Τραγικό ατύχημα» ονομάζει ο Νετανιάχου την φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκαλεί τις επιθέσεις σε νοσοκομεία της Γάζας «τραγικό ατύχημα», ενώ το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας επιβεβαιώνει τον θάνατο ενός ακόμη δημοσιογράφου

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Δικαστικά κατά της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το SAFE
Στον «αέρα» ο κανονισμός 25.08.25

Δικαστικά κινείται το Ευρωκοινοβούλιο κατά της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το SAFE

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί ο κανονισμός SAFE. Προτάθηκε τον περασμένο Μάρτιο από την Κομισιόν και εγκρίθηκε δυο μήνες μετά από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Η Γαλλία απαντά στις κατηγορίες Κούσνερ περί αντισημιτισμού: «Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μας κάνουν κήρυγμα»
Όχι μαθήματα 25.08.25

Η Γαλλία απαντά στις κατηγορίες Κούσνερ περί αντισημιτισμού: «Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μας κάνουν κήρυγμα»

Πλήρης κάλυψη από τις ΗΠΑ στον Κούσνερ: «Ο πρέσβης είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ στη Γαλλία και κάνει εξαιρετική δουλειά», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών για τα περί αντισημιτισμού.

Σύνταξη
Γάζα: Σφοδρές αντιδράσεις για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Καταδίκες για τους θανάτους δημοσιογράφων
Οργή και θλίψη 25.08.25

Γάζα: Σφοδρές αντιδράσεις για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Καταδίκες για τους θανάτους δημοσιογράφων

Οργανώσεις του ΟΗΕ, διεθνείς δημοσιογραφικές ενώσεις, η Γαλλία, η Βρετανία και η Ισπανία, ζητούν από το Ισραήλ να λογοδοτήσει για την επίθεση που κόστισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους, οι 5 δημοσιογράφοι.

Σύνταξη
Γάζα: Σοκαρισμένα Reuters και Associated Press για τον θάνατο συνεργατών τους μετά τα ισραηλινά πλήγματα
Κόσμος 25.08.25

Σοκαρισμένα Reuters και Associated Press για τον θάνατο συνεργατών τους μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Το Ισραήλ βομβάρδισε δύο φορές το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα - Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τουλάχιστον τέσσερις δημοσιογράφοι διεθνών ΜΜΕ.

Σύνταξη
Καταφύγιο έχουν βρει κακοποιητές παιδιών σε πρόγραμμα περιήγησης – «Η ανωνυμία τους παρέχει αυτό το επίπεδο προστασίας»
Σοκαριστικά τα στοιχεία 25.08.25

Καταφύγιο έχουν βρει κακοποιητές παιδιών σε πρόγραμμα περιήγησης – «Η ανωνυμία τους παρέχει αυτό το επίπεδο προστασίας»

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έγιναν γνωστά σχετικά με πρόγραμμα περιήγησης, όπου στον «βωμό» της ανωνυμίας, αφήνει αμέτρητους κακοποιητές παιδιών να συνεχίζουν την εγκληματική τους δράση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, για να προκαταλάβει τη συζήτηση του προϋπολογισμού
Επικίνδυνη κίνηση 25.08.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, για να προκαταλάβει τη συζήτηση του προϋπολογισμού

Ο Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε στο γαλλικό Κοινοβούλιο έκτακτη ολομέλεια στις 8 Σεπτεμβρίου, με θέμα την οικονομία. Η συζήτηση, είπε, θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία για παροχή εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ζελένσκι: Προαναγγέλλει συνάντηση Αμερικανών και Ουκρανών με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
«Προετοιμασία διμερούς» 25.08.25

Ζελένσκι: Προαναγγέλλει συνάντηση Αμερικανών και Ουκρανών με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν αργότερα εντός της εβδομάδας, λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δηλώσεις στήριξης από Γερμανία και Νορβηγία.

Σύνταξη
Κινητά μιας χρήσης και διαγραφή δεδομένων: Οι ακραίες προφυλάξεις όσων επισκέπτονται την Αμερική του Τραμπ
ΗΠΑ 25.08.25

Κινητά μιας χρήσης και διαγραφή δεδομένων: Οι ακραίες προφυλάξεις όσων επισκέπτονται την Αμερική του Τραμπ

Οι φρικιαστικές ιστορίες για τις κρατήσεις στα σύνορα έχουν επίσης αποθαρρύνει ορισμένους από το να επισκεφθούν τις ΗΠΑ  κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ

Σύνταξη
