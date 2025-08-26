Μια σημαντική ισραηλινή οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ζήτησε από τη στρατιωτική δικαιοσύνη να ασκήσει δίωξη σε βάρος ενός στρατηγού, τον οποίο κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Το αίτημα αυτό διατυπώνεται λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο, στο οποίο έκαναν ευρεία αναφορά τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, που αποκαλύπτει ότι ο υποστράτηγος Αβι Μπλουθ, διοικητής της κεντρικής στρατιωτικής περιοχής, στην οποία υπάγεται το κατεχόμενο από το 1967 παλαιστινιακό έδαφος, ζήτησε απαγόρευση κυκλοφορίας και περικύκλωση των παλαιστινιακών χωριών.

«Ολα τα όρια ξεπεράστηκαν στη Δυτική Οχθη και τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας γίνονται καθημερινά»

Οταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο σχετικά με αυτό το αίτημα, ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε.

Σε επιστολή προς τη στρατιωτική γενική εισαγγελέα, η Ενωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ (ACRI) ζήτησε τη διενέργεια έρευνας για τον υποστράτηγο, επικαλούμενη σχόλια και ενέργειες τα οποία, σύμφωνα με την οργάνωση, αποτελούν συλλογική τιμωρία των Παλαιστινίων.

«Σας ζητάμε να διατάξετε την έναρξη διενέργειας έρευνας σε βάρος του υποστράτηγου Μπλουθ ως ύποπτου για εγκλήματα πολέμου», έγραψε η ACRI στην επιστολή που έχει ημερομηνία της Κυριακής.

Στο βίντεο, ο υποστράτηγος Μπλουθ αναφέρεται στη σύλληψη ενός Παλαιστινίου από το χωριό αλ Μουγαγίρ, στην κεντρική Δυτική Οχθη, ο οποίος κατηγορείται από τον στρατό ότι διέπραξε «τρομοκρατική επίθεση».

«Κάθε (παλαιστινιακό) χωριό και κάθε εχθρός (…) θα πληρώσουν βαρύ τίμημα», δηλώνει, προσθέτοντας ότι τα χωριά των παλαιστινίων δραστών θα μπορούσαν να περικυκλωθούν, να επιβληθεί σε αυτά απαγόρευση κυκλοφορίας ή να γίνουν εκεί επιχειρήσεις «αναδιαμόρφωσης του τοπίου».

🔴 Avi Bluth, head of the Israeli occupation army’s Central Command, who is responsible for the occupied West Bank, has explicitly ordered the collective punishment of the village of Al-Mughayyir, northeast of Ramallah. His command has uprooted over 10,000 olive trees. [G&T] pic.twitter.com/cY9Vsu8sAO — Moh Musthafa Hussain (@musthafaaa) August 24, 2025

«Συλλογική τιμωρία»

Υπό την προστασία στρατιωτών, ισραηλινές μπουλντόζες ξερίζωσαν εκατοντάδες δέντρα, ανάμεσά τους πολλά ελαιόδεντρα, στο αλ-Μουγαγίρ την Κυριακή.

On Aug 23, Israeli forces uprooted olive trees in al-Mughayyir near Ramallah. Since 2023, over 2.3M trees have been destroyed in Gaza & the West Bank—destroying Palestinian food security. The UN declared famine in Gaza on Aug 22. (Video: Palestinian Farmers Union) pic.twitter.com/LtDOXyOeRc — PAN Asia Pacific (PANAP) (@PANAsiaPacific) August 25, 2025

Οταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο στρατός εξήγησε ότι είχε «καθαρίσει» ένα μέρος των εδαφών έπειτα από μια «σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων που προέρχονταν από αυτό το χωριό», και πρόσθεσε ότι η βλάστηση «εμπόδιζε τον εντοπισμό εχθρικών κινήσεων».

Η ACRI κατηγορεί τον στρατό ότι έκοψε τα δέντρα για να επιβάλει «συλλογική τιμωρία» στους Παλαιστίνιους του αλ-Μουγαγίρ.

Last night, a female Israeli occupation soldier posted a video with music in the background as she bulldozed olive trees on indigenous Palestinian land amid the ongoing assaults and invasion of Al-Mughayyir, in the occupied West Bank. pic.twitter.com/RuwqvQiRUl — Quds News Network (@QudsNen) August 23, 2025

«Εδώ και μήνες, όλα τα όρια ξεπεράστηκαν στη Δυτική Οχθη και τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας γίνονται καθημερινά. Μερικές φορές ο στρατός είναι ενήμερος και μερικές φορές συμμετέχει σε αυτά, αλλά δεν αναγνωρίζει δημόσια κάθε μέρα ότι συμμετέχει, και καυχιέται γι’ αυτό», γράφει η οργάνωση στην επιστολή της.

Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι δεν επιβεβαίωσε την παραλαβή της επιστολής στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο υποστράτηγος Μπλουθ είχε δεχτεί επικρίσεις τους τελευταίους μήνες από ριζοσπαστικές ομάδες εποίκων γιατί καταδίκασε βιαιότητες που διέπραξαν οι τελευταίοι.

Γεννημένος σε εβραϊκό οικισμό στη Δυτική Οχθη, ο Μπλουθ είχε υπηρετήσει κατά το παρελθόν ως στρατιωτικός σύνδεσμος στο γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου (στην κεντρική φωτογραφία αρχείου από το Χ, επάνω, ο Μπλουθ με τον Νετανιάχου σε πολύ χαλαρή στιγμή).

