Βασιλιάς Αμπντάλα: Απορρίπτει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων
Ο Ιορδανός μονάρχης έκανε αυτή τη δήλωση αφού πολλοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ ενδέχεται να προχωρήσει στην προσάρτηση μεγάλων εκτάσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
- Νέες εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για την πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον 46 νεκροί από το πρωί της Κυριακής
- Είμαστε χειρότεροι ψηφοφόροι επειδή... διαβάζουμε λιγότερα βιβλία
- Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά
- Πρωτοφανείς πλημμύρες από τη σφοδρή βροχόπτωση στα βορειοανατολικά της Σουηδίας
Ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας επανέλαβε σήμερα, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, ότι απορρίπτει κατηγορηματικά «κάθε ισραηλινό μέτρο για να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη και να υποχρεώσει τους Παλαιστίνιους να φύγουν», με την ευκαιρία των συνομιλιών που είχε στο Άμπου Ντάμπι με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζάγιεντ αλ Ναχιάν.
Ο Ιορδανός μονάρχης έκανε αυτή τη δήλωση αφού πολλοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ ενδέχεται να προχωρήσει στην προσάρτηση μεγάλων εκτάσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόθεση δυτικών χωρών να αναγνωρίζουν επισήμως το κράτος της Παλαιστίνης, στην προσεχή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
«Όχι» στη μετακίνηση πληθυσμού
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ανακτόρων, ο Αμπντάλα επανέλαβε επίσης ότι η χώρα του απορρίπτει «κάθε σχέδιο για το μέλλον της Γάζας που θα περιλάμβανε τη μετακίνηση του πληθυσμού ή τον χωρισμό της από τη Δυτική Όχθη».
Ο Αμπντάλα και ο αλ Ναχιάν εξέφρασαν εξάλλου την αντίθεσή τους στα σχέδια επέκτασης των εβραϊκών εποικισμών στη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας ότι «οι ισραηλινές θέσεις και ανακοινώσεις συνιστούν απειλή για την εθνική κυριαρχία των κρατών στην περιοχή». Απέρριψαν επίσης «τα ισραηλινά σχέδια για τη διαιώνιση της κατοχής της Λωρίδας της Γάζας», σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.
Ο βασιλιάς έχει δηλώσει πολλές φορές ότι η Ιορδανία δεν θα γίνει ποτέ «υποκατάστατη χώρα» για τους Παλαιστίνιους. Τα ΗΑΕ, που εξομάλυναν τις σχέσεις του με το Ισραήλ το 2020, προειδοποίησαν την περασμένη Τετάρτη ότι η απόπειρα προσάρτησης εδαφών της Δυτικής Όχθης συνιστά «κόκκινη γραμμή».
Νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ είπε ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες ενδέχεται να ωθήσει το Ισραήλ να λάβει «μονομερή μέτρα».
- «Αμερική, σώσε τη Βραζιλία»: Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο ικετεύουν τον Τραμπ να αποτρέψει την καταδίκη του
- «Μαγεία» από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Τρομερή φάση και κάρφωμα από τον Greek Freak (vid)
- ΦΠΑ: Τι απαντούν πηγές του υπουργείου Οικονομικών στην ερώτηση που δεν απάντησε ο Κυρ. Μητσοτάκης
- Φανταστικός ο Γιάννης κόντρα στο Ισραήλ – Ηγέτης της εθνικής μας με 21 πόντους στο ημίχρονο (pic, vids)
- «Οι εταιρείες μου είναι νόμιμες» – Τι λένε τα μέλη του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων
- Φωτιά στη Λάρισα κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις φυλακές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις