Σενάρια από την Τουρκία για Ντιαλό: «Μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει καλοκαιριού»

Η Μονακό βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση με τις πληρωμές και τα χρέη σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο και τα σενάρια για αποχωρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει στην ομάδα του Πριγκιπάτου. Ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα και δεσμευμένος με συμβόλαιο μάλιστα είναι ο Άλφα Ντιαλό, που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους φόργουορντ στην Ευρώπη.

Αν ο Ντιαλό αποφασίσει να αποχωρήσει από τη Μονακό, με την οποία δεσμεύεται τουλάχιστον μέχρι το 2028, τότε θα επικρατήσει… πανζουρλισμός με τις μισές και βάλε ομάδες της Euroleague, μεταξύ των οποίων και οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα ασχοληθούν με την περίπτωση του.

Από εκεί και πέρα, ήδη μια ομάδα έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για να κυνηγήσει τον Αμερικανό φόργουορντ το καλοκαίρι και αυτή δεν είναι άλλη από την Φενέρμπαχτσε.

Τι λέει το δημοσίευμα για τον Ντιαλό

Σύμφωνα με ανάρτηση του τουρκικού BOX & ONE, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σχεδιάζει να εντάξει στο ρόστερ της τον Αμερικανό άσο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στην EuroLeague με τη Μονακό.

Η διοίκηση της Φενέρμπαχτσε φέρεται να έχει εκφράσει ανοιχτά το ενδιαφέρον της στον μάνατζερ του παίκτη, δείχνοντας έμπρακτα ότι εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του για το καλοκαίρι του 2026.

Ο Ντιαλό είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους two-way φόργουορντ της διοργάνωσης, με έμφαση στην άμυνα και την ενέργεια, στοιχεία που παραδοσιακά αναζητά η Φενέρ στο «3-4».