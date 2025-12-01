Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»
Η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι μία από τις λίγες προσωπικότητες του Χόλιγουντ που τάχθηκαν υπέρ του Γούντι Άλεν σχετικά με τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.
Η Σκάρλετ Γιόχανσον υπερασπίστηκε τον Γούντι Άλεν, τον οποίο η κινηματογραφική βιομηχανία απομόνωσε λόγω των κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση που του απήγγειλε η θετή του κόρη, Ντίλαν Φάροου.
Η ηθοποιός — η οποία έχει πρωταγωνιστήσει σε τρεις ταινίες του Άλεν, τις «Match Point», «Scoop» και «Vicky Christina Barcelona» — είναι μία από τις λίγες προσωπικότητες που έχουν υποστηρίξει δημοσίως τον σκηνοθέτη σχετικά με τις κατηγορίες, οι οποίες πρωτοεμφανίστηκαν το 1992 και επανήλθαν στο προσκήνιο με το κίνημα #MeToo. Ο Άλεν έχει αρνηθεί συστηματικά τις κατηγορίες, οι οποίες έχουν διερευνηθεί και απορριφθεί από τις δικαστικές αρχές της Νέας Υόρκης.
Σε συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter το 2019, η Γιόχανσον δήλωσε: «Αγαπώ τον Γούντι. Τον πιστεύω και θα συνεργαζόμουν μαζί του», πυροδοτώντας αντιδράσεις, δεδομένης και της βαρύτητας των κατηγοριών με τις οποίες ήταν αντιμέτωπος ο Άλεν.
«Μερικές φορές απλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή»
Σε μια νέα συνέντευξη στην εφημερίδα The Daily Telegraph, η ηθοποιός αναφέρθηκε στις αρνητικές αντιδράσεις που προκάλεσε η υποστήριξή της, λέγοντας ότι ήταν «δύσκολο να γνωρίζει» εκ των προτέρων, αν θα υποστεί οποιεσδήποτε επιπτώσεις τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή. «Ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς τι θα συμβεί. Αλλά η μαμά μου πάντα με ενθάρρυνε να είμαι ο εαυτός μου, [να καταλάβω] ότι είναι σημαντικό να είμαι ακέραιη και να υπερασπίζομαι αυτά που πιστεύω».
«Ταυτόχρονα, νομίζω ότι είναι επίσης σημαντικό να ξέρεις πότε δεν χρειάζεται να πάρεις θέση. Δεν εννοώ ότι πρέπει να σιωπήσεις. Εννοώ ότι μερικές φορές απλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που κατάλαβα καθώς ωρίμασα», πρόσθεσε.
Η Σκάρλετ Γιόχανσον αναφέρθηκε επίσης στην εναντίωση της το γεγονός ότι το ChatGPT λάνσαρε μια φωνή που, όπως υποστήριξε, ήταν «τρομακτικά παρόμοια» με τη δική της, καθώς και στην αγωγή που άσκησε κατά της Disney το 2021 για την απόφασή της να κυκλοφορήσει την ταινία «Black Widow» αποκλειστικά σε streaming πλατφόρμες, και στο γεγονός ότι κανένας άλλος ηθοποιός δεν εξέφρασε την άποψή του για αυτά τα ζητήματα.
«Θα ήταν υπέροχο να είχαμε περισσότερη υποστήριξη από την κοινότητα και τους συναδέλφους μου — ηχηρά, δημόσια — σε ορισμένα ζητήματα που επηρεάζουν ολόκληρο τον κλάδο», είπε. «Πάντα είναι χρήσιμο να υπάρχουν περισσότερες φωνές, παιδιά!», συμπλήρωσε επί του θέματος.
*Με πληροφορίες από: Variety
