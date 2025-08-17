Χανιά: Τουλάχιστον δέκα μαχαιριές δέχθηκε η 46χρονη από τον σύντροφό της – Στον ανακριτή την Τρίτη ο 56χρονος
Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση μετά το χειρουργείο που υποβλήθηκε
Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγείται ενώπιον Εισαγγελέα και ανακριτή ο 56χρονος Βούλγαρος, θύτης του νέου επεισοδίου ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά, ανήμερα του 15 Αύγουστου.
Ο 56χρονος Βούλγαρος που κρατείται στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα και στον ανακριτή για να απολογηθεί, την προσεχή Τρίτη (19/8) το πρωί.
Άγριος ξυλοδαρμός
Ο 56χρονος Βούλγαρος αναμένεται να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις του, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, αφού είχε έντονη λογομαχία με τη σύντροφό του και αφού ακολούθησε ξυλοδαρμός της (από εκείνον), εκείνη θέλοντας να ξεφύγει δέχτηκε τις μαχαιριές, με πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν περίπου δέκα.
Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό συνέβη στο σπίτι όπου διαμένει η 45χρονη με τον 56χρονο σύντροφό της σε περιοχή του δήμου Αποκορώνου, ενώ το θύμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση αλλά όπως όλα δείχνουν, εκτός άμεσου κινδύνου, αποτέλεσμα της άμεσης ιατρικής φροντίδας που της προσφέρθηκε (χειρουργήθηκε άμεσα).
