Ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Χαλάνδρι: Επιτέθηκε στην αδερφή του και την τραυμάτισε στα μάτια

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μία 49χρονη από το Χαλάνδρι, μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε από τον αδερφό της.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Τρίτης, στο διαμέρισμα που διαμένουν τα δύο αδέλφια μαζί με την ηλικιωμένη μητέρα τους, στο Χαλάνδρι.

Για άγνωστο λόγο, ο αδερφός της τής επιτέθηκε και της προκάλεσε σοβαρά τραύματα στα μάτια. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, ενώ ο δράστης συνελήφθη από ομάδα Δίας και οδηγήθηκε στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αγίας Παρασκευής.