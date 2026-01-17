Πώς γυναίκα αστυνομικός έσωσε κακοποιημένη γυναίκα από τον σύντροφό της – Την φιλοξένησε στο σπίτι της

Όλοι είχαν σοκαριστεί από τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί» που άκουσε η άτυχη Κυριακή Γρίβα από τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης, λίγο πριν πέσει νεκρή από τις μαχαιριές του πρώην συντρόφου της, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Ωστόσο, μια γυναίκα αστυνομικός έσπευσε με τον τρόπο της να υπενθυμίζει ότι δεν λειτουργούν όλοι στην Ελληνική Αστυνομία με το ίδιο σκεπτικό.

Έτσι, όταν βρέθηκε μπροστά της μια γυναίκα – θύμα ενδοοικογενειακής βίας και μητέρα τριών παιδιών, αποφάσισε να βοηθήσει όσο περισσότερο μπορούσε.

Όπως αποκάλυψε το MEGA, το βράδυ της περασμένης Τρίτης μία γυναίκα έφτασε στο αστυνομικό τμήμα Λαυρεωτικής αγκαλιά με τα τρία της παιδιά, ζητώντας τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ. για να γλιτώσει από τα χέρια του συζύγου της.

Η αστυνομικός όχι μόνο την άκουσε, αλλά αποφάσισε να την πάρει στο σπίτι της για να την προστατεύσει, καθώς δεν θέλησε να πάνε τα τρία παιδιά σε δομή και να τα χωρίσει από τη μητέρα τους.

Την επόμενη μέρα μάλιστα, τα ανήλικα παιδιά της γυναίκας έφτασαν με αστυνομική συνοδεία στο σχολείο τους.

Η αστυνομικός δεν σταμάτησε εκεί, αφού κίνησε τις διαδικασίες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, με την ΕΛ.ΑΣ. τελικά να τον συλλαμβάνει το πρωί της Πέμπτης.

«Ήταν μία πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Είναι άξια συγχαρητηρίων», λέει για το θέμα ο Βαγγέλης Μπούζας, γραμματέας της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων νοτιοανατολικής Αττικής.

«Γίνανε όλες οι νόμιμες ενέργειες και μετά λειτούργησε σαν άνθρωπος» συμπλήρωσε.