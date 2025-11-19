Τα γερμανικά δικαστήρια θα μπορούν στο εξής να υποχρεώσουν δράστες ενδοοικογενειακής βίας να φορούν ηλεκτρονικό μηχανισμό εντοπισμού, αποφάσισε σήμερα το υπουργικό συμβούλιο.

«Βασικός μας στόχος είναι να προστατεύσουμε καλύτερα τις γυναίκες, ειδικά από την ενδοοικογενειακή βία, δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό n-tv.

Πώς θα λειτουργεί το «βραχιολάκι»

Όπως τόνισε η κ. Χούμπιγκ, ο μηχανισμός θα ενημερώνει το θύμα της βίας εάν την πλησιάσει ο δράστης, αλλά και την αστυνομία. Η ίδια νομοθεσία προβλέπει επίσης ότι το δικαστήριο θα μπορεί να επιβάλει στον δράστη να παρακολουθήσει μαθήματα κοινωνικής συμπεριφοράς ή αποτροπής βίας, ενώ οι ποινές για τους παραβάτες αυξάνονται από τα δύο στα τρία χρόνια φυλάκισης.

Η κ. Χούμπιγκ επισήμανε ακόμη ότι ήδη κάποια ομόσπονδα κρατίδια έχουν εφαρμόσει το «βραχιολάκι» και ανέφερε ότι πρότυπο θεωρείται το μοντέλο της Ισπανίας, το οποίο έχουν επίσης υιοθετήσει η Ελβετία και η Γαλλία.

«Έχουμε δει ότι ήταν πολύ αποτελεσματικό στην Ισπανία. Έχει στην κυριολεξία σώσει ζωές», πρόσθεσε η υπουργός και δήλωσε ότι σχεδιάζει περαιτέρω νομοθετικές πρωτοβουλίες για το θέμα, όπως την συμπερίληψη των ζητημάτων ενδοοικογενειακής βίας στις δίκες για την επιμέλεια παιδιών ή ακόμη και για τα δικαιώματα επικοινωνίας μαζί τους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ), το 2024 καταγράφηκαν 171.069 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, στα οποία οι 135.714 ήταν γυναίκες.