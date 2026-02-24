Κώστας Δόξας: Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του
Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου και του επέβαλε ποινή τριών ετών. Από την ποινή αυτή, εκτιτέοι είναι οι τέσσερις μήνες.
- Γαστούνη: «Θα μας σκότωναν» λέει ο ιδιοκτήτης περιπτέρου που ξυλοκοπήθηκε από 20 Ρομά
- Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα «πάγωσε» τα πάντα αλλά μικροί και μεγάλοι το απόλαυσαν παίζοντας χιονοπόλεμο
- Oxford Economics: Πότε θα πάψει η Ελλάδα να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της ΕΕ;
- Τρεις Έλληνες Εβραίοι ανάμεσα στους εκτελεσθέντες της Καισαριανής
Ποινή τριών ετών επέβαλε το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στον γνωστό τραγουδιστή Κώστα Δόξα για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του.
Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, προσβλητική συμπεριφορά και ξυλοδαρμό, μάλιστα σε περίοδο κατά την οποία η πρώην σύζυγός του κυοφορούσε το παιδί τους. Η μήνυση είχε κατατεθεί το 2021.
Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου και του επέβαλε ποινή τριών ετών. Από την ποινή αυτή, εκτιτέοι είναι οι τέσσερις μήνες.
Νωρίτερα, το πρωί της ίδιας ημέρας, ο τραγουδιστής εμφανίστηκε αισιόδοξος στα δικαστήρια και ζήτησε εκ νέου από την πρώην σύζυγό του να επιλυθεί η υπόθεση εξωδικαστικά και να αποσυρθεί η μήνυση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Ο ίδιος άσκησε έφεση και το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.
- Κώστας Δόξας: Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του
- Ποιες αβεβαιότητες αντιμετωπίζει ο προϋπολογισμός του 2026
- Τρομακτικό τροχαίο στη λεωφόρο Συγγρού: Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα – Χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός της μηχανής
- Αγριος ξυλοδαρμός 45χρονης από τον σύντροφό της στη μέση του δρόμου – Βίντεο ντοκουμέντο
- Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)
- Οι πιο ωραίες διαδρομές για ταξίδι με τρένο στην Ευρώπη – Από βαγόνια των 10.000 ευρώ έως νυχτερινά δρομολόγια
- Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο
- Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις