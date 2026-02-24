Κώστας Δόξας: Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του

Ποινή τριών ετών επέβαλε το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στον γνωστό τραγουδιστή Κώστα Δόξα για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, προσβλητική συμπεριφορά και ξυλοδαρμό, μάλιστα σε περίοδο κατά την οποία η πρώην σύζυγός του κυοφορούσε το παιδί τους. Η μήνυση είχε κατατεθεί το 2021.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου και του επέβαλε ποινή τριών ετών. Από την ποινή αυτή, εκτιτέοι είναι οι τέσσερις μήνες.

Νωρίτερα, το πρωί της ίδιας ημέρας, ο τραγουδιστής εμφανίστηκε αισιόδοξος στα δικαστήρια και ζήτησε εκ νέου από την πρώην σύζυγό του να επιλυθεί η υπόθεση εξωδικαστικά και να αποσυρθεί η μήνυση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο ίδιος άσκησε έφεση και το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.