Κώστας Δόξας: Συνελήφθη η πρώην σύζυγος του μετά από καταγγελία του – Τι συνέβη

Ο Κώστας Δόξας φέρεται να εξοργίστηκε όταν πληροφορήθηκε πως η πρώην σύζυγός του μετέφερε την 8χρονη κόρη τους από το σχολείο με μηχανή, χωρίς να της φορέσει κράνος.

Κώστας Δόξας: Η καταγγελία του που οδήγησε στη σύλληψη της πρώην συζύγου του

Ο καλλιτέχνης προσέφυγε αμέσως στις Αρχές και υπέβαλε μήνυση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της Πέμπτης 23/10 γύρω στις 21.00, η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τη Μαρία Δεληθανάση, οδηγώντας τη στο αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Τι δήλωσε ο τραγουδιστής

«Κάποιος πρέπει να πει κάτι. Και παλιότερα ανέβαινε (η κόρη μου) στο μηχανάκι και η μητέρα δεν είχε καν δίπλωμα. Οι αστυνομικοί με διαβεβαίωσαν ότι δεν μπορεί ο άλλος να πει ότι είναι προσωπικά δεδομένα, εφόσον αφορά στο παιδί και υπάρχει φωτογραφία.

Της το έχω πει επανειλημμένως (να μην βάζει το παιδί στο μηχανάκι χωρίς κράνος), αλλά όταν προσπαθώ να μιλήσω για τα απολύτως λογικά που αφορούν το παιδί, με κλείνουν και με βρίζουν», είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Δόξας.

Τι δηλώνει η πρώην σύζυγος του για την καταγγελία

Η Μαρία Δεληθανάση ανέφερε: «Η απάντηση θα δοθεί εκεί που πρέπει, στα δικαστήρια. Υπάρχει ένα παιδί που πρέπει να προφυλαχθεί. Αυτό που παρουσιάζεται δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα».