Συνελήφθη χθες ένας 34χρονος ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά τη σύντροφό του. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη, με έναν 34χρονο να συλλαμβάνεται καθώς επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά τη σύντροφό του

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τις πρωινές ώρες χθες, το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης δέχτηκε κλήση σχετικά με άτομο που καλεί σε βοήθεια στο κέντρο της πόλης. Αστυνομικοί του ΑΤ Λευκού Πύργου που προσέτρεξαν στο σημείο, επενέβησαν άμεσα και αφού εισήλθαν σε διαμέρισμα αντιλαμβανόμενοι τον 34χρονο να έχει ακινητοποιήσει την 38χρονη σύντροφό του, η οποία ήταν σοβαρά τραυματισμένη, τον συνέλαβαν.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς τραυμάτισε τη σύντροφό του τόσο με τη χρήση σωματικής βίας όσο και αντικειμένων, ενώ οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν από το διαμέρισμα 2 σιδερένιες ράβδους, 1 ξύλινη ράβδο και μαγειρικό σκεύος ως μέσα τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Η 38χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.