Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 33χρονου στη Χίο, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του.

Ο αστυνομικός είδε τον 33χρονο να βρίζει την 19χρονη να την χτυπάει με πέτρα στο κεφάλι

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν σε χωμάτινο πάρκινγκ πάνω από την παραλία στην περιοχή Μερσινίδι των Βροντάδων, το βράδυ της Τρίτης.

Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας περνούσε με το όχημά του και είδε τον 33χρονο να βρίζει την 19χρονη και να την χτυπάει με πέτρα στο κεφάλι. Η κοπέλα φώναζε για βοήθεια.

Ο αστυνομικός τότε πλησίασε το σημείο, προσπάθησε να ακινητοποιήσει τον δράστη, ωστόσο εκείνος αντιστάθηκε και διέφυγε τρέχοντας.

Το θύμα ζήτησε panic button

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός φέρεται να μετέφερε την κοπέλα στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, όπου σχηματίστηκε δικογραφία από το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας.

Η 19χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να της χορηγηθεί panic button και να την μεταφέρει περιπολικό στο σπίτι γιατί φοβόταν.

Ο κατηγορούμενος, κατά τις ίδιες πληροφορίες είχε απασχολήσει ξανά για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας και συγκεκριμένα τον περασμένο Νοέμβριο.