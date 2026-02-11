newspaper
Χίος: Χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι τη 19χρονη φίλη του – Έγινε αντιληπτός από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας
Ελλάδα 11 Φεβρουαρίου 2026, 15:00

Χίος: Χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι τη 19χρονη φίλη του – Έγινε αντιληπτός από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας

Ο αστυνομικός διερχόταν από το σημείο και είδε ότι ο 33χρονος επιτέθηκε στη νεαρή κοπέλα - Προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει αλλά εκείνος αντιστάθηκε και διέφυγε τρέχοντας

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
A
A
Spotlight

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 33χρονου στη Χίο, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του.

Ο αστυνομικός είδε τον 33χρονο να βρίζει την 19χρονη να την χτυπάει με πέτρα στο κεφάλι

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν σε χωμάτινο πάρκινγκ πάνω από την παραλία στην περιοχή Μερσινίδι των Βροντάδων, το βράδυ της Τρίτης.

Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας περνούσε με το όχημά του και είδε τον 33χρονο να βρίζει την 19χρονη και να την χτυπάει με πέτρα στο κεφάλι. Η κοπέλα φώναζε για βοήθεια.

Ο αστυνομικός τότε πλησίασε το σημείο, προσπάθησε να ακινητοποιήσει τον δράστη, ωστόσο εκείνος αντιστάθηκε και διέφυγε τρέχοντας.

Το θύμα ζήτησε panic button

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός φέρεται να μετέφερε την κοπέλα στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, όπου σχηματίστηκε δικογραφία από το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας.

Η 19χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να της χορηγηθεί panic button και να την μεταφέρει περιπολικό στο σπίτι γιατί φοβόταν.

Ο κατηγορούμενος, κατά τις ίδιες πληροφορίες είχε απασχολήσει ξανά για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας και συγκεκριμένα τον περασμένο Νοέμβριο.

Economy
Νόμος Κατσέλη: Βλέπει κινδύνους για την ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών στην απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Βλέπει κινδύνους για την ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών στην απόφαση του Αρείου Πάγου

Business
AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

inWellness
inTown
Γιατροί Χίου: Χάθηκαν τόσοι αθώοι εν καιρώ ειρήνης, στα νερά ενός νησιού που γνωρίζει τη σημαίνει ξεριζωμός
Καταγγέλλουν εμφυλιοπολεμικό κλίμα 11.02.26

Γιατροί νοσοκομείου Χίου: Χάθηκαν τόσοι αθώοι εν καιρώ ειρήνης στα νερά ενός νησιού που γνωρίζει από ξεριζωμό

Σε ανακοίνωσή τους οι γιατροί του νοσοκομείου Χίου, υπογραμμίζουν ότι η ανθρώπινη ζωής δεν μπαίνει στη ζυγαριά, ενώ καταγγέλλουν κλίμα ανθρωποφαγίας που εκδηλώθηκε πριν ακόμα μετρηθούν οι νεκροί του ναυαγίου

Σύνταξη
Εθνική Οδός: Μεθυσμένος οδηγός κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα και συγκρούστηκε με νταλίκα
Προκάλεσε τροχαίο 11.02.26

Πανικός στην Εθνική Οδό από μεθυσμένο οδηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα

Ο μεθυσμένος οδηγός είχε προορισμό τη Λαμία όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί σε δικαστήριο αλλά κινούνταν προς Φάρσαλα, μέχρι που συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούταν κανονικά στο ρεύμα της

Σύνταξη
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου
Η κίνηση στους δρόμους 11.02.26

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Αττικής η εικόνα από την κίνηση είναι κάπως καλύτερη, αν και σε συγκεκριμένα σημεία παρατηρούνται φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης

Σύνταξη
Παπαδάκη: Ο Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με Predator 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

«Ο Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με Predator 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στον Μητσοτάκη», είπε η Παπαδάκη

Ο πρώην υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, μιλώντας στο in μετά τη χθεσινή δικάσιμο για τις υποκλοπές, τόνισε πως ήρθε η ώρα «να κλείσει η μελανή, μαύρη, σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του». Η αγόρευση της συνηγόρου του, Αρτεμισίας Παπαδάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Δίκη υποκλοπών: Έθεσαν σε κίνδυνο τη Δημοκρατία οι πράξεις Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου, τόνισε ο Λιανός
Σκάνδαλο υποκλοπών 11.02.26

Δίκη υποκλοπών: Έθεσαν σε κίνδυνο τη Δημοκρατία οι πράξεις Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου, τόνισε ο Λιανός

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Πέτρος Λιανός, αναφέρθηκε «στο κοινό κέντρο ΕΥΠ-Predator» κατά την αγόρευσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. «Η Ελλάδα κατέληξε να γίνει το επιχειρησιακό κέντρο του κατασκοπευτικού γαλαξία της Intellexa», υπογράμμισε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Τρόφιμα: Το κόστος, κεντρική ανησυχία το 2026 – Από το Λας Βέγκας μέχρι τη Γερμανία και από εκεί στην Ελλάδα
Οικονομία 11.02.26

Από το Λας Βέγκας μέχρι τη Γερμανία και από εκεί στην Ελλάδα - Το κόστος των τροφίμων, κεντρική ανησυχία το 2026

Το αυξανόμενο κόστος των τροφίμων αναδιαμορφώνει τις καταναλωτικές συνήθειες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με πολλούς να στρέφονται σε κουπόνια και σε γεύματα με περιορισμένο προϋπολογισμό

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Προκόπης Παυλόπουλος: Παρέμβαση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Τι θα γίνει εάν η επόμενη Βουλή δεν μακροημερεύσει - Παρέμβαση Παυλόπουλου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

«Η αναθεώρηση του Συντάγματος δεν κινδυνεύει να χαθεί εάν η επόμενη Βουλή δεν μακροημερεύσει», ανέφερε ο πρώην ΠτΔ, Προκόπης Παυλόπουλος εξηγώντας ότι αναθεωρητική Βουλή θα είναι εκείνη που θα έχει τον χρόνο και τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του αναθεωρητικού έργου

Σύνταξη
Γιατροί Χίου: Χάθηκαν τόσοι αθώοι εν καιρώ ειρήνης, στα νερά ενός νησιού που γνωρίζει τη σημαίνει ξεριζωμός
Καταγγέλλουν εμφυλιοπολεμικό κλίμα 11.02.26

Γιατροί νοσοκομείου Χίου: Χάθηκαν τόσοι αθώοι εν καιρώ ειρήνης στα νερά ενός νησιού που γνωρίζει από ξεριζωμό

Σε ανακοίνωσή τους οι γιατροί του νοσοκομείου Χίου, υπογραμμίζουν ότι η ανθρώπινη ζωής δεν μπαίνει στη ζυγαριά, ενώ καταγγέλλουν κλίμα ανθρωποφαγίας που εκδηλώθηκε πριν ακόμα μετρηθούν οι νεκροί του ναυαγίου

Σύνταξη
Οι ημιτελικοί τoυ Κυπέλλου Ελλάδας Betsson παίζουν στην Betsson με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Τα Νέα της Αγοράς 11.02.26

Οι ημιτελικοί τoυ Κυπέλλου Ελλάδας Betsson παίζουν στην Betsson με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*

Οι ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μπαίνουν στην τελική τους ευθεία, με δύο μεγάλες αναμετρήσεις που κρίνουν το εισιτήριο για τον τελικό

Σύνταξη
Αυτοψία στο Ρέμα της Πικροδάφνης από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και την Περιφέρεια Αττικής
Πολιτική προστασία 11.02.26

Αυτοψία στο Ρέμα της Πικροδάφνης από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και την Περιφέρεια Αττικής

Στο ρέμα της Πικροδάφνης βρέθηκαν αυτοδιοικητικοί πρώτου και δεύτερου βαθμού, με σκοπό να εντοπιστούν ζητήματα που αφορούν την προστασία της περιοχής.

Σύνταξη
Ρωσία: Μετά την επίσκεψη Βανς, το Κρεμλίνο λέει ότι θα αναπτύξει τις σχέσεις με Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν
Δηλώσεις Πεσκόφ 11.02.26

Μετά την επίσκεψη Βανς, το Κρεμλίνο λέει ότι θα αναπτύξει τις σχέσεις με Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Η Ρωσία σχεδιάζει να ζητήσει διευκρινίσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τους νέους περιορισμούς των ΗΠΑ στις πετρελαϊκές επιχειρήσεις της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήρε τη διπλωματική ασυλία του πρώην γενικού γραμματέα του, Γιάγκλαντ
Νέα εξέλιξη 11.02.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήρε τη διπλωματική ασυλία του πρώην γενικού γραμματέα του λόγω των αρχείων Έπσταϊν

Ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, πρώην πρωθυπουργός και πρώην υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, έχει χρηματίσει πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής του Νόμπελ Ειρήνης.

Σύνταξη
Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Το ζητούμενο 11.02.26

Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει φέτος μια στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των παράκτιων κοινοτήτων, με βάση το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς που εγκρίθηκε το 2025.

Σύνταξη
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Μια αιωνιότητα και μια μέρα
On Field 11.02.26

Μια αιωνιότητα και μια μέρα

Στις 11 Φλεβάρη του ΄24 ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα ακολούθησαν φαντάζουν σαν μια αιωνιότητα που θα μείνει χαραγμένη στην «ερυθρόλευκη» ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ιράν: Μήνυμα Πεζεσκιάν για πυρηνικό πρόγραμμα: «Η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει στις υπερβολικές απαιτήσεις»
Κόσμος 11.02.26

Μήνυμα Πεζεσκιάν για πυρηνικό πρόγραμμα: «Η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει στις υπερβολικές απαιτήσεις»

«Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικό όπλο. Το έχουμε δηλώσει επανειλημμένως και είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επαλήθευση», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν με αφορμή την 47η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης

Σύνταξη
«Η ελπίδα θέλει σκληρή δουλειά» – Η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs καταπιάστηκε με το θέμα της θλίψης
Καιροί 11.02.26

«Η ελπίδα θέλει σκληρή δουλειά» - Η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs καταπιάστηκε με το θέμα της θλίψης

Η Αμερική βρίσκεται σε κατάσταση πένθους και απογοήτευσης – και η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs τη Δευτέρα (9 Φεβρουαρίου) στην έναρξη της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης συνάντησε τους ανθρώπους εκεί όπου ακριβώς βρίσκονται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
