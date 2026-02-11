Χίος: Χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι τη 19χρονη φίλη του – Έγινε αντιληπτός από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας
Ο αστυνομικός διερχόταν από το σημείο και είδε ότι ο 33χρονος επιτέθηκε στη νεαρή κοπέλα - Προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει αλλά εκείνος αντιστάθηκε και διέφυγε τρέχοντας
- Πανικός στην Εθνική Οδό από μεθυσμένο οδηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα
- Ο Τραμπ απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο
- Η φον ντερ Λάιεν θέλει να εξαφανιστούν τα προσκόμματα που εμποδίζουν την Ευρώπη να γίνει «παγκόσμιος γίγαντας»
- Συνέντευξη Τύπου θα δώσει την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος μετά τις αποκαλύψεις
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 33χρονου στη Χίο, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του.
Ο αστυνομικός είδε τον 33χρονο να βρίζει την 19χρονη να την χτυπάει με πέτρα στο κεφάλι
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν σε χωμάτινο πάρκινγκ πάνω από την παραλία στην περιοχή Μερσινίδι των Βροντάδων, το βράδυ της Τρίτης.
Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας περνούσε με το όχημά του και είδε τον 33χρονο να βρίζει την 19χρονη και να την χτυπάει με πέτρα στο κεφάλι. Η κοπέλα φώναζε για βοήθεια.
Ο αστυνομικός τότε πλησίασε το σημείο, προσπάθησε να ακινητοποιήσει τον δράστη, ωστόσο εκείνος αντιστάθηκε και διέφυγε τρέχοντας.
Το θύμα ζήτησε panic button
Στη συνέχεια, ο αστυνομικός φέρεται να μετέφερε την κοπέλα στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, όπου σχηματίστηκε δικογραφία από το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας.
Η 19χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να της χορηγηθεί panic button και να την μεταφέρει περιπολικό στο σπίτι γιατί φοβόταν.
Ο κατηγορούμενος, κατά τις ίδιες πληροφορίες είχε απασχολήσει ξανά για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας και συγκεκριμένα τον περασμένο Νοέμβριο.
- Τρόφιμα: Το κόστος, κεντρική ανησυχία το 2026 – Από το Λας Βέγκας μέχρι τη Γερμανία και από εκεί στην Ελλάδα
- Χίος: Χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι τη 19χρονη φίλη του – Έγινε αντιληπτός από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας
- Προκόπης Παυλόπουλος: Παρέμβαση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
- Γιατροί Χίου: Χάθηκαν τόσοι αθώοι εν καιρώ ειρήνης, στα νερά ενός νησιού που γνωρίζει τη σημαίνει ξεριζωμός
- Άνοιγμα των Ιονίων Νήσων στην ινδική αγορά με επίκεντρο την Κέρκυρα
- «HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο στις 14 Φλεβάρη στο MEGA
- Νέα νίκη για τη Σάκκαρη, πέρασε στους «8» του Qatar Open
- Μητσοτάκης – Ερντογάν: Έφτασε ο πρωθυπουργός στην Άγκυρα – Ποιοι τον υποδέχθηκαν – Δείτε live
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις