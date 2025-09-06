Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι εάν αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας απειλήσουν αμερικανικές δυνάμεις, «αν μας φέρουν σε επικίνδυνη θέση», τότε «θα καταρριφθούν» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Elizabeth Frantz, επάνω, ο Τραμπ).

Το αμερικανικό Πεντάγωνο «απευθύνει σθεναρή σύσταση στο καρτέλ που κυβερνά τη Βενεζουέλα…»

Εκανε τη δήλωση αυτήν την επομένη της ανακοίνωσης του αμερικανικού Πενταγώνου πως δυο στρατιωτικά αεροσκάφη της Βενεζουέλας πέταξαν πάνω από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ σε διεθνή ύδατα στην Καραϊβική, ενέργεια ιδιαίτερα «προκλητική», κατ’ αυτό.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο «απευθύνει σθεναρή σύσταση στο καρτέλ που κυβερνά τη Βενεζουέλα να μην κάνει περαιτέρω προσπάθειες να παρακωλύσει, να αποτρέψει ή να επέμβει σε επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών και κατά της τρομοκρατίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε μέσω X, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το επεισόδιο.

Το συμβάν καταγράφεται μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί πλήγματος των ΗΠΑ από το οποίο σκοτώθηκαν κατ’ αυτόν 11 «ναρκωτρομοκράτες» που επέβαιναν σε ταχύπλοο με «πολλά» ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Βενεζουέλας.

«Εξωδικαστικές δολοφονίες»

Το Καράκας καταγγέλλει την Ουάσιγκτον ότι προέβη σε «εξωδικαστικές δολοφονίες».

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο επίσης έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ απειλούν τη χώρα τους και η ενίσχυση των δυνάμεων αποσκοπεί στο να δικαιολογήσει μια επέμβαση εναντίον τους.