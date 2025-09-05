Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ απειλούν για τις υπερπτήσεις πάνω από τα αμερικανικά πλοία – «Καρτέλ κυβερνά τη χώρα»
Παραμένει στα ύψη η ένταση με τις ΗΠΑ να απειλούν τη Βενεζουέλα να μην προβούν σε άλλες ενέργειες κατά των αμερικανικών καταδρομών
Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας καταδίκασε χθες Πέμπτη την υπέρπτηση δυο στρατιωτικών αεροσκαφών της Βενεζουέλας πάνω από πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στην Καραϊβική θάλασσα, κάνοντας λόγο για «ιδιαίτερα προκλητική ενέργεια».
Το αμερικανικό Πεντάγωνο «απευθύνει σθεναρή σύσταση στο καρτέλ που κυβερνά τη Βενεζουέλα να μην κάνει περαιτέρω προσπάθειες να παρακωλύσει, να αποτρέψει ή να επέμβει σε επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών και κατά της τρομοκρατίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε μέσω X, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το επεισόδιο.
Το συμβάν καταγράφεται μετά την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί πλήγματος των ΗΠΑ που σκότωσε κατ’ αυτόν 11 «ναρκωτρομοκράτες» οι οποίοι επέβαιναν σε ταχύπλοο με «πολλά» ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Βενεζουέλας. Το Καράκας καταγγέλλει την Ουάσιγκτον ότι προέβη σε «εξωδικαστικές δολοφονίες».
Μαδούρο: Επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ απειλούν τη χώρα τους και ότι η ενίσχυση των δυνάμεων αποσκοπεί στο να δικαιολογήσει μια επέμβαση εναντίον τους.
«Επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος μέσω στρατιωτικής απειλής», δήλωσε ο Μαδούρο σε δημοσιογράφους, αξιωματούχους και στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Καράκας, επαναλαμβάνοντας τα σχόλια που έκανε την περασμένη εβδομάδα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησής του στα Ηνωμένα Έθνη.
«Η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απειλή που έχει δει η ήπειρός μας τα τελευταία 100 χρόνια», πρόσθεσε ο Μαδούρο.
«Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο».
Η χώρα του είναι ειρηνική, πρόσθεσε ο Μαδούρο, αλλά δεν θα υποκύψει στις απειλές. Ο στρατός της Βενεζουέλας είναι «εξαιρετικά προετοιμασμένος», είπε.
Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει απορρίψει τις ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι η χώρα και η ηγεσία της είναι βασικοί παράγοντες στη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών.
