Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε χθες Τετάρτη ότι τα πλήγματα εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών θα συνεχιστούν, μετά την καταστροφή, την Τρίτη, από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ενός σκάφους βενεζουελάνικης συμμορίας που μετέφερε ναρκωτικά.

«Εάν βρίσκεστε σε ένα σκάφος γεμάτο με κοκαΐνη ή φαιντανύλη, είστε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες»

Ο πρόεδρος Τραμπ «το ανατίναξε και αυτό θα ξαναγίνει, ίσως να ξαναγίνεται και αυτήν τη στιγμή», είπε ο Ρούμπιο μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μεξικό μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της χώρας, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Henry Romero).

«Εάν βρίσκεστε σε ένα σκάφος γεμάτο με κοκαΐνη ή φαιντανύλη, είστε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει το δικαίωμα να εξαλείφει αυτές τις απειλές.

Ο Τραμπ θα ξεκινήσει πόλεμο στις «ναρκοτρομοκρατικές οργανώσεις», όπως τις αποκάλεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, προειδοποιώντας ότι οι ομάδες που χρησιμοποιούν θαλάσσιες οδούς δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να δρουν ατιμώρητα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Σκότωσε 11 «ναρκωτρομοκράτες»

Ο Τραμπ είχα ανακοινώσει την Τρίτη ότι αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα με στόχο ταχύπλοο το οποίο είχε αναχωρήσει από τις ακτές της Βενεζουέλας σκότωσε 11 «ναρκωτρομοκράτες».

Το πλήγμα εξαπολύθηκε καθώς «ναρκωτρομοκράτες της Tren de Aragua», διεθνούς συμμορίας που πιστεύεται ότι ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα, κινούνταν με ταχύπλοο στα διεθνή ύδατα, διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, αναρτώντας βίντεο από το πλήγμα αυτό, τραβηγμένο προφανώς από drone (περισσότερα εδώ).