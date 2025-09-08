Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική είναι «παράγοντας έντασης» για την περιοχή, δήλωσε ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στην τηλεδιάσκεψη που είχαν σήμερα οι ηγέτες της BRICS, της ομάδας των αναδυόμενων οικονομιών.

Ο Λούλα καταφέρθηκε εναντίον της απόφασης του Τραμπ

«Η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων της ισχυρότερης χώρας του κόσμου στη θάλασσα της Καραϊβικής είναι ένας παράγοντας έντασης, ασύμβατος με τη φιλειρηνική στάση της περιοχής αυτής» είπε ο Λούλα, σύμφωνα με την αγγλική μετάφραση της ομιλίας του που μεταδόθηκε από το κανάλι της προεδρίας της Νοτίου Αφρικής στο YouTube, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η απόφαση Τραμπ στην οποία αναφέρθηκε ο Λούλα

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανέπτυξε ναυτικές δυνάμεις στην Καραϊβική στο πλαίσιο του «πολέμου» με τα καρτέλ των ναρκωτικών, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλη ένταση με τη Βενεζουέλα.

Εκτός από τα πολεμικά πλοία, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι θα στείλει και άλλες ενισχύσεις, συγκεκριμένα δέκα μαχητικά αεροσκάφη F-35 στο Πουέρτο Ρίκο.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ότι διευθύνει ένα δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών και πρόσφατα αύξησε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Ο Μαδούρο αρνείται κάθε σχέση με εμπόρους ναρκωτικών. Δύο ανίψια της συζύγου του καταδικάστηκαν στη Νέα Υόρκη για διακίνηση κοκαΐνης.

Ο Λούλα συγκάλεσε σήμερα την τηλεδιάσκεψη της BRICS με αντικείμενο συζήτησης την «υπεράσπιση της πολυμέρειας». Συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι πρόεδροι της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα.