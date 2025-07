Ο Bραζιλιάνος κεντροαριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα χαρακτήρισε χθες Πέμπτη «απαράδεκτο εκβιασμό» την απειλή του Aμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ πως η κυβέρνησή του θα προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών, ύψους 50%, στα προϊόντα της Βραζιλίας τα οποία εισάγονται στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια παρέμβασής του που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας ανήγγειλε την 9η Ιουλίου νέους τελωνειακούς δασμούς στα βραζιλιάνικα αγαθά που εξάγονται στην αγορά της χώρας του. Επικαλέστηκε ιδίως το «κυνήγι μαγισσών» που έχει στο στόχαστρο σύμμαχό του, τον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο οποίος δικάζεται το τρέχον διάστημα για απόπειρα πραξικοπήματος.

Στην τοποθέτησή του που μεταδόθηκε από τη βραζιλιάνικη δημόσια τηλεόραση, ο πρόεδρος Λούλα αναφέρθηκε επίσης με τον χαρακτηρισμό «προδότες της πατρίδας» σε «ορισμένους Βραζιλιάνους πολιτικούς» που τάσσονται υπέρ των απειλών του Τραμπ εναντίον της μεγαλύτερης οικονομίας της Λατινικής Αμερικής.

«Η Βραζιλία δεν έχει παρά μόνο έναν ιδιοκτήτη: τον βραζιλιάνικο λαό», προειδοποίησε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

JUST IN: 🇧🇷🇺🇸 Brazilian President Lula says «we are preparing our response to US tariffs.» pic.twitter.com/E280CzgJBA

— BRICS News (@BRICSinfo) July 17, 2025