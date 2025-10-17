newspaper
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
16.10.2025 | 23:50
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο
Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα
Κόσμος 17 Οκτωβρίου 2025 | 01:00

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα

Οι ΗΠΑ ξεκινώντας από χθες τις περιπολίες με βομβαρδιστικά Β2 στα όρια ανάμεσα στα διεθνή ύδατα και τα χωρικά ύδατα του Καράκας, συνεχίζουν να απειλούν τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Την ώρα που όλα τα στοιχεία όπως η διακοπή διπλωματικών σχέσεων, η επικήρυξη του Νικολάς Μαδούρο, οι επιθέσεις σε πλοία, οι περιπολίες με βομβαρδιστικά, η συσσώρευση 10.000 στρατιωτών, πλοίων και αεροπλάνων στην περιοχή, όλα δείχνουν πως επίκειται αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα.

Εναλλακτικά το μόνο λογικό σενάριο είναι πως οι ΗΠΑ ξοδεύουν πολλά χρήματα σε στρατιωτική κινητοποίηση για να «πείσουν» τον πρόεδρο της Βενεζουέλας να παραιτηθεί και να τοποθετήσουν την εκλεκτή τους Κορίνα Ματσάδο.

Σε νέα τροχιά σύγκρουσης με τη Βενεζουέλα έχουν μπει οι ΗΠΑ μετά το «πράσινο φως» Τραμπ στη CIA για επιθέσεις αποσταθεροποίησης στο εσωτερικό της χώρας, τις περιπολίες με βομβαρδιστικά ολόκληρη τη χθεσινή ημέρα και τις νέες «ασκήσεις» με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων.

Οι κομάντος των ειδικών επιχειρήσεων έλειπαν από την «σκακιέρα»

Μάλιστα, σύμφωνα με οπτική ανάλυση της εφημερίδας The Washington Post μια επίλεκτη μονάδα των αεροπορικών δυνάμεων των Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ φαίνεται να έχει διεξάγει επιχειρήσεις τις τελευταίες μέρες στις θάλασσες της Καραϊβικής, λιγότερο από 90 μίλια από την ακτή της Βενεζουέλας.

Τα ελικόπτερα συμμετείχαν σε ασκήσεις εκπαίδευσης, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, που ενδέχεται να αποτελούν προετοιμασία για διεύρυνση της σύγκρουσης κατά των φερόμενων διακινητών ναρκωτικών, περιλαμβανομένων ενδεχομένως αποστολών εντός της Βενεζουέλας.

«Κυνηγούν» εμπόρους ναρκωτικών, όμως ο στόχος είναι το πραξικόπημα κατά του Μαδούρο

Ο αμερικανικός στρατός έχει πλήξει τουλάχιστον πέντε σκάφη που φέρονται να μετέφεραν παράνομα ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 27 άτομα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, με την τελευταία επίθεση να πραγματοποιείται την Τρίτη.

Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι βρίσκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» με τους διακινητές ναρκωτικών, αν και νομοθέτες και νομικοί εμπειρογνώμονες έχουν αναφέρει ότι οι επιθέσεις αποτελούν παράνομες δολοφονίες ατόμων που θεωρούνται εγκληματίες, και όχι στρατιωτικοί αντίπαλοι.

Οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις αρχές Οκτωβρίου φαινόταν να δείχνει επιθετικά ελικόπτερα MH-6 Little Bird και MH-60 Black Hawk πάνω από ανοιχτά νερά κοντά σε πλατφόρμες πετρελαίου και αερίου.

Μια οπτική ανάλυση των πλατφορμών και του ορατού εδάφους υποδεικνύει ότι τα ελικόπτερα πετούσαν ανοιχτά από την βόρεια ανατολική ακτή της Τρινιντάντ, φέρνοντάς τα εντός 90 μιλίων από διάφορα σημεία κατά μήκος της ακτής της Βενεζουέλας.

Τα ελικόπτερα ανήκουν μάλλον στις ειδικές δυνάμεις

Τα ελικόπτερα πιθανότατα λειτουργούν από το 160ό Σύνταγμα Ειδικών Επιχειρήσεων Αεροπορίας, δήλωσε ο Μαρκ Κανσιάν, ανώτερος σύμβουλος του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών. Η μονάδα εκτελεί αποστολές για κομάντο όπως οι Navy SEALs, οι πρασινομπερέδες και η Delta Force.

Η συμπερίληψη των Little Birds — μικρών επιθετικών αεροσκαφών που σχεδιάστηκαν για να εισάγουν χειριστές στο έδαφος και να παρέχουν υποστήριξη αεροπορικής κάλυψης — υποδηλώνει προετοιμασίες για πιθανές αποστολές που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την παρουσία αμερικανικών στρατιωτών στο έδαφος, είπε ο Κανσιάν.

Τα Black Hawks θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για υποστήριξη, πρόσθεσε, μεταφέροντας επιπλέον στρατιώτες, για επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης σε συνθήκες μάχης ή για άλλες δυνατότητες.

Πρόβα πολέμου ή πίεση για την παραίτηση Μαδούρο;

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη ότι είχε εξουσιοδοτήσει την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) να διεξάγει επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, εντείνοντας την πίεση των ΗΠΑ στον πρόεδρο Νικολά Μαδούρο, μετά από σειρά θανατηφόρων επιθέσεων σε σκάφη τα οποία υποστηρίζει ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, κοντά στις ακτές της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ απέφυγε να αποκαλύψει αν είχε εξουσιοδοτήσει την CIA να ανατρέψει τον Μαδούρο, ένα βήμα που είχαν προτείνει κορυφαίοι σύμβουλοι του για την εθνική ασφάλεια. «Νομίζω ότι η Βενεζουέλα αισθάνεται την πίεση», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος ρωτήθηκε για αναφορές σύμφωνα με τις οποίες υπέγραψε ένα εξαιρετικά απόρρητο έγγραφο, το οποίο επιτρέπει στην CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις σε ξένες χώρες, από μυστικές πληροφοριακές επιχειρήσεις έως εκπαίδευση ανταρτικών δυνάμεων και διεξαγωγή θανατηφόρων επιθέσεων.

Η εντολή του Τραμπ αναφέρθηκε νωρίτερα από την εφημερίδα New York Times. Οι λεπτομέρειες των νέων εξουσιών που παρέχονται στην CIA παραμένουν ασαφείς.

Δεν είναι «προετοιμασία επίθεσης» αλλά ασκήσεις εκπαιδευτικής ετοιμότητας

Τα ελικόπτερα πραγματοποιούσαν εκπαιδευτικές πτήσεις για να διατηρήσουν την ικανότητά τους και να παρέχουν επιλογές στον Τραμπ και το Πεντάγωνο για τις συνεχιζόμενες αποστολές στην περιοχή, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι πτήσεις δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως ένδειξη για ασκήσεις προετοιμασίας χερσαίας επίθεσης στη Βενεζουέλα, προειδοποίησε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των τρεχουσών επιχειρήσεων.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις. «Το Υπουργείο δεν θα απαντήσει σε εικασίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις βασισμένες σε αναλύσεις από ‘ειδικούς’», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Kingsley Wilson.

Υπάρχει συντονιστικό πλοίο των ΗΠΑ στην περιοχή

Το MV Ocean Trader, ένα εμπορικό πλοίο που έχει μετατραπεί σε μια αόρατη πλωτή βάση Ειδικών Επιχειρήσεων, φαίνεται να έχει επιχειρήσει πρόσφατα στην Καραϊβική και ενδέχεται να έχει κάποια σχέση με τα αεροσκάφη, σύμφωνα με ειδικούς.

Το πλοίο μπορεί να μεταφέρει περίπου 200 άτομα, από τα οποία περίπου 150 είναι αφιερωμένα σε ειδικές αποστολές, δήλωσε ο Bradley Martin, ανώτερος ερευνητής πολιτικής στην Rand Corporation και πρώην καπετάνιος ναυτικών επιφανειακών πολέμων. Μπορεί να φιλοξενήσει πολλαπλά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων πιθανόν των πολλών ελικοπτέρων που εμφανίζονται στο βίντεο. Επίσης, μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ανεφοδιασμού και συντήρησης, πρόσθεσε.

Δορυφορικές εικόνες από τις 25 Σεπτεμβρίου έδειξαν ένα πλοίο που ταιριάζει με το μέγεθος και την οπτική σύνθεση του MV Ocean Trader να είναι ελλιμενισμένο στο Σεντ Κρόιξ στις ΗΠΑ Παρθένες Νήσους. Στις 6 Οκτωβρίου, οι δορυφορικές εικόνες φαινόταν να δείχνουν το ίδιο πλοίο να επιχειρεί στην Καραϊβική, λίγο περισσότερο από 40 μίλια ανατολικά της Τρινιντάντ — σε απόσταση λίγων δεκάδων μιλίων από το σημείο όπου είχαν καταγραφεί τα ελικόπτερα.

Περίπου το ένα δέκατο της αμερικανικής ναυτικής δύναμης έχει αναπτυχθεί στην περιοχή, μια «σεισμική» αναδιάταξη των πόρων, σύμφωνα με αναλυτές, που περιλαμβάνει ένα υποβρύχιο, μια μοίρα καταδρομέων και μαχητικά F-35 που έχουν κινητοποιηθεί στο Πουέρτο Ρίκο.

Η Βενεζουέλα έχει ρωσικό και ιρανικό εξοπλισμό

Η Βενεζουέλα διαθέτει ισχυρά συστήματα αεροπορικής άμυνας, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για τα αμερικανικά αεροσκάφη.

Το Καράκας χρησιμοποιεί ρωσικής κατασκευής συστήματα, όπως οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς S-300 και άλλα όπλα που είναι δύσκολο να εντοπιστούν επειδή μπορούν να μετακινούνται εύκολα, δήλωσε ο Κανσιάν. Τα συστήματα αυτά δεν αποτελούν σημαντική απειλή για τα αμερικανικά ελικόπτερα όταν επιχειρούν στη θάλασσα, είπε.

Τι πρέπει να φοβούνται οι ΗΠΑ

Ωστόσο, όπλα μικρού βεληνεκούς, όπως το SA-24 — που μπορούν να εντοπίσουν τις θερμικές υπογραφές από τους κινητήρες των ελικοπτέρων και ο στόλος των αντιαεροπορικών πυροβόλων της χώρας είναι ιδιαίτερα προβληματικά εάν τα αεροσκάφη περάσουν στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας.

«Αυτά τα όπλα είναι ίσως τα πιο επικίνδυνα, επειδή είναι τόσο δύσκολο να εντοπιστούν και θα μπορούσαν να επιτεθούν σε ελικόπτερα που περνούν από πάνω», δήλωσε ο Κανσιάν.

Ένα διακομματικό μέτρο για να αποκλειστούν οι θανατηφόρες επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ σε φερόμενους διακινητές ναρκωτικών της Βενεζουέλας απέτυχε να περάσει στην Γερουσία την περασμένη εβδομάδα, αποτυχία των βουλευτών να επιβεβαιώσουν τον συνταγματικό τους ρόλο στο να αποφασίσουν αν και πώς οι ΗΠΑ θα εισέλθουν σε πόλεμο.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι σε πολλαπλές απόρρητες ενημερώσεις δεν έχουν αναγνωρίσει οριστικά τα θύματα ή εξηγήσει γιατί ο στρατός χρησιμοποιεί θανατηφόρα βία αντί για το μακροχρόνιο πρωτόκολλο της κατάσχεσης σκαφών στη θάλασσα, σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς.

Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]
Κόσμος 16.10.25

Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]

Με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο να έχει παραβιαστεί περισσότερες από 5.000 φορές από το Ισραήλ, το τελευταίο προχώρησε σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς κυρίως στο νότο του Λιβάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων
Διχασμός στην Αριστερά 16.10.25

Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων

Οι Σοσιαλιστές, μη ψηφίζοντας την πρόταση μομφής, διέσωσαν την κυβέρνηση Λεκορνί, αλλά βρέθηκαν απέναντι στην υπόλοιπη Αριστερά. Τώρα υπόσχονται ότι θα αγωνιστούν για να φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα
Εύθραυστη εκεχειρία 16.10.25

«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αν συνεχιστούν οι δολοφονίες στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς, «δεν υπάρχει άλλη επιλογή». Ενώ ο Νετανιάχου είπε ότι θα καταπολεμήσει την «τρομοκρατία με πλήρη ισχύ».

Σύνταξη
Το μυστήριο γύρω από το παράξενο ατύχημα κοντά στην Area 51 βαθαίνει καθώς το FBI ξεκινά έρευνες
ΗΠΑ 16.10.25

Το μυστήριο γύρω από το παράξενο ατύχημα κοντά στην Area 51 βαθαίνει καθώς το FBI ξεκινά έρευνες

Η Area 51 έχει ιστορικά συνδεθεί με μυστικά πειραματικά αεροσκάφη, όπως το F-117 Nighthawk και το μυστικό τζετ RAT55, το οποίο πρόσφατα εντοπίστηκε να πετά πάνω από την περιοχή

Σύνταξη
Ελευθερία, χλιδή και βιντεοπαιχνίδια: Έτσι περνάει ο Άσαντ την εξορία του στη Μόσχα
Συρία 16.10.25

Ελευθερία, χλιδή και βιντεοπαιχνίδια: Έτσι περνάει ο Άσαντ την εξορία του στη Μόσχα

Ο εξόριστος Σύριος δικτάτορας Μπασάρ αλ Άσαντ φαίνεται να περνά τις μέρες του παίζοντας βιντεοπαιχνίδια και απολαμβάνοντας την πολυτέλεια στη Ρωσία, μετά την παροχή ασύλου από τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
Πούτιν και Τραμπ έδωσαν ραντεβού στην Ουγγαρία – «Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων η συνάντηση»
Ουκρανικό 16.10.25 Upd: 23:48

Πούτιν και Τραμπ έδωσαν ραντεβού στην Ουγγαρία – «Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων η συνάντηση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη, για να δουν αν μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πρωτοβουλία Πούτιν το τηλεφώνημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τη χτύπησαν, την έγδυσαν, απείλησαν να της ρίξουν αέρια: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλά για την κράτησή της στο Ισραήλ
Global Sumud Floatilla 16.10.25

Τη χτύπησαν, την έγδυσαν, απείλησαν να της ρίξουν αέρια: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλά για την κράτησή της στο Ισραήλ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε στη σουηδική εφημερίδα The Evening Paper ότι δέχτηκε ξυλοδαρμό και βασανιστήρια από τον ισραηλινό στρατό, αφού απήχθη σε διεθνή ύδατα ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ – Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου
Κόσμος 16.10.25 Upd: 19:39

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ – Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου

Οι πρόεδροι ΗΠΑ-Ρωσίας έχουν τηλεφωνική επικοινωνία εν όψει του ταξιδιού Ζελένσκι στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει πει ότι θα απειλήσει τον Πούτιν με αποστολή πυραύλων Τόμαχοκ στο Κίεβο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου
Εμπορικές πιέσεις 16.10.25

Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου

Πηγές στην ινδική κυβέρνηση επιβεβαίωσαν ότι οι εταιρείες ενέργειας θα περιορίσουν το ρωσικό πετρέλαιο που αγοράζουν. Στόχος της ινδικής κυβέρνησης μια εμπορική συμφωνία και η μείωση των αμερικανικών δασμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη
Κόσμος 16.10.25

«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη

Οι παιδικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι πέντε εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σεξουαλική κακοποίηση στο διαδίκτυο και εκτός

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Apps: Τι συμβαίνει με τις εφαρμογές καιρού – Γιατί πέφτουν έξω στις προγνώσεις
Υπάρχει εξήγηση 17.10.25

Τι συμβαίνει με τις εφαρμογές καιρού - Γιατί πέφτουν έξω στις προγνώσεις

Τα apps καιρού συχνά πέφτουν έξω στις προγνώσεις για διάφορους λόγους που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα της πρόβλεψης καιρού, τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούν.

Σύνταξη
Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»
On Field 17.10.25

Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»

Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστια ανατροπή στο φινάλε και νίκησε ένα παιχνίδι που φάνταζε… χαμένο στο 36’

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]
Κόσμος 16.10.25

Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]

Με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο να έχει παραβιαστεί περισσότερες από 5.000 φορές από το Ισραήλ, το τελευταίο προχώρησε σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς κυρίως στο νότο του Λιβάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά
Κρίση αρρενωπότητας 16.10.25

Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά

Ο Στίβεν Γκράχαμ φέρνει το Adolescence από τη μυθοπλασία στην πραγματικότητα με μια πρωτοβουλία που θέλει να πολεμήσει την τοξική αρρενωπότητα στο γήπεδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας

Αυξάνονται οι αντιδράσεις των αμερικανών αγροτών που βλέπουν τις τιμές να καταρρέουν και την Αργεντινή να παίρνει τη θέση τους στις εξαγωγές και να πουλά σόγια στην Κίνα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων κόντρα στη λαϊκή βούληση
Το σχέδιο 16.10.25

Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων στο Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη κόντρα στη λαϊκή βούληση

Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους για την «εκκαθάριση» στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη χωρίς να ακούει την κοινωνία. Προ των πυλών η ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή. Τι συνέβη στην πορεία των φοιτητών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»
Τένις 16.10.25

Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, παρότι έχει «πατήσει» τα 38 ξεκαθάρισε πως θέλει να επεκτείνει όσο μπορεί περισσότερο την καριέρα του και αναφέρθηκε σε άλλους μεγάλους αθλητές που τον εμπνέουν.

Σύνταξη
«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ
TV 16.10.25

«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ

Η κάμερα του Buongiorno συνάντησε την Αγγελική Νικολούλη στο πλατό της εκπομπής Φως στο Τούνελ, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 23.20, στο MEGA.

Σύνταξη
Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος
Ελλάδα 16.10.25

Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος

Μια περίπτωση ασθενούς, η οποία εγχειρίστηκε για καρκίνο στην γλώσσα, όμως παρέμεινε παραμορφωμένη μετεγχειρητικά, είδε το φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία για ιατρικό λάθος

Σύνταξη
Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων
Διχασμός στην Αριστερά 16.10.25

Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων

Οι Σοσιαλιστές, μη ψηφίζοντας την πρόταση μομφής, διέσωσαν την κυβέρνηση Λεκορνί, αλλά βρέθηκαν απέναντι στην υπόλοιπη Αριστερά. Τώρα υπόσχονται ότι θα αγωνιστούν για να φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA
Αθλητισμός & Σπορ 16.10.25

Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA

Η UEFA ερευνά τους λογαριασμούς της Γιουβέντους για το διάστημα 2022-2025, ενώ ο πρώην τεχνικός διευθυντής Κριστιάνο Τζούντολι αποχώρησε με σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ – η απόφαση για την ποινή αναμένεται την άνοιξη του 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα
Ελλάδα 16.10.25

Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας φέρνει στο φως την ανεύθυνη οδήγηση και το φαινόμενο των διαδικτυακών κοινοτήτων που υπονομεύουν τους ελέγχους της Τροχαίας

Σύνταξη
Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 
Σαν σήμερα 16.10.25

Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 

Εκατόν τριάντα χρόνια μετά την ταπείνωση, η Βρετανική Βιβλιοθήκη έρχεται να αποκαταστήσει τη μνήμη του μεγάλου Ιρλανδού συγγραφέα με μια συμβολική κίνηση που συγκινεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

