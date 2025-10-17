Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα

Την ώρα που όλα τα στοιχεία όπως η διακοπή διπλωματικών σχέσεων, η επικήρυξη του Νικολάς Μαδούρο, οι επιθέσεις σε πλοία, οι περιπολίες με βομβαρδιστικά, η συσσώρευση 10.000 στρατιωτών, πλοίων και αεροπλάνων στην περιοχή, όλα δείχνουν πως επίκειται αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα.

Εναλλακτικά το μόνο λογικό σενάριο είναι πως οι ΗΠΑ ξοδεύουν πολλά χρήματα σε στρατιωτική κινητοποίηση για να «πείσουν» τον πρόεδρο της Βενεζουέλας να παραιτηθεί και να τοποθετήσουν την εκλεκτή τους Κορίνα Ματσάδο.

Σε νέα τροχιά σύγκρουσης με τη Βενεζουέλα έχουν μπει οι ΗΠΑ μετά το «πράσινο φως» Τραμπ στη CIA για επιθέσεις αποσταθεροποίησης στο εσωτερικό της χώρας, τις περιπολίες με βομβαρδιστικά ολόκληρη τη χθεσινή ημέρα και τις νέες «ασκήσεις» με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων.

Οι κομάντος των ειδικών επιχειρήσεων έλειπαν από την «σκακιέρα»

Μάλιστα, σύμφωνα με οπτική ανάλυση της εφημερίδας The Washington Post μια επίλεκτη μονάδα των αεροπορικών δυνάμεων των Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ φαίνεται να έχει διεξάγει επιχειρήσεις τις τελευταίες μέρες στις θάλασσες της Καραϊβικής, λιγότερο από 90 μίλια από την ακτή της Βενεζουέλας.

Τα ελικόπτερα συμμετείχαν σε ασκήσεις εκπαίδευσης, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, που ενδέχεται να αποτελούν προετοιμασία για διεύρυνση της σύγκρουσης κατά των φερόμενων διακινητών ναρκωτικών, περιλαμβανομένων ενδεχομένως αποστολών εντός της Βενεζουέλας.

«Κυνηγούν» εμπόρους ναρκωτικών, όμως ο στόχος είναι το πραξικόπημα κατά του Μαδούρο

Ο αμερικανικός στρατός έχει πλήξει τουλάχιστον πέντε σκάφη που φέρονται να μετέφεραν παράνομα ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 27 άτομα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, με την τελευταία επίθεση να πραγματοποιείται την Τρίτη.

Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι βρίσκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» με τους διακινητές ναρκωτικών, αν και νομοθέτες και νομικοί εμπειρογνώμονες έχουν αναφέρει ότι οι επιθέσεις αποτελούν παράνομες δολοφονίες ατόμων που θεωρούνται εγκληματίες, και όχι στρατιωτικοί αντίπαλοι.

Οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις αρχές Οκτωβρίου φαινόταν να δείχνει επιθετικά ελικόπτερα MH-6 Little Bird και MH-60 Black Hawk πάνω από ανοιχτά νερά κοντά σε πλατφόρμες πετρελαίου και αερίου.

Μια οπτική ανάλυση των πλατφορμών και του ορατού εδάφους υποδεικνύει ότι τα ελικόπτερα πετούσαν ανοιχτά από την βόρεια ανατολική ακτή της Τρινιντάντ, φέρνοντάς τα εντός 90 μιλίων από διάφορα σημεία κατά μήκος της ακτής της Βενεζουέλας.

Τα ελικόπτερα ανήκουν μάλλον στις ειδικές δυνάμεις

Τα ελικόπτερα πιθανότατα λειτουργούν από το 160ό Σύνταγμα Ειδικών Επιχειρήσεων Αεροπορίας, δήλωσε ο Μαρκ Κανσιάν, ανώτερος σύμβουλος του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών. Η μονάδα εκτελεί αποστολές για κομάντο όπως οι Navy SEALs, οι πρασινομπερέδες και η Delta Force.

Η συμπερίληψη των Little Birds — μικρών επιθετικών αεροσκαφών που σχεδιάστηκαν για να εισάγουν χειριστές στο έδαφος και να παρέχουν υποστήριξη αεροπορικής κάλυψης — υποδηλώνει προετοιμασίες για πιθανές αποστολές που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την παρουσία αμερικανικών στρατιωτών στο έδαφος, είπε ο Κανσιάν.

Τα Black Hawks θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για υποστήριξη, πρόσθεσε, μεταφέροντας επιπλέον στρατιώτες, για επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης σε συνθήκες μάχης ή για άλλες δυνατότητες.

Πρόβα πολέμου ή πίεση για την παραίτηση Μαδούρο;

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη ότι είχε εξουσιοδοτήσει την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) να διεξάγει επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, εντείνοντας την πίεση των ΗΠΑ στον πρόεδρο Νικολά Μαδούρο, μετά από σειρά θανατηφόρων επιθέσεων σε σκάφη τα οποία υποστηρίζει ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, κοντά στις ακτές της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ απέφυγε να αποκαλύψει αν είχε εξουσιοδοτήσει την CIA να ανατρέψει τον Μαδούρο, ένα βήμα που είχαν προτείνει κορυφαίοι σύμβουλοι του για την εθνική ασφάλεια. «Νομίζω ότι η Βενεζουέλα αισθάνεται την πίεση», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος ρωτήθηκε για αναφορές σύμφωνα με τις οποίες υπέγραψε ένα εξαιρετικά απόρρητο έγγραφο, το οποίο επιτρέπει στην CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις σε ξένες χώρες, από μυστικές πληροφοριακές επιχειρήσεις έως εκπαίδευση ανταρτικών δυνάμεων και διεξαγωγή θανατηφόρων επιθέσεων.

Η εντολή του Τραμπ αναφέρθηκε νωρίτερα από την εφημερίδα New York Times. Οι λεπτομέρειες των νέων εξουσιών που παρέχονται στην CIA παραμένουν ασαφείς.

Δεν είναι «προετοιμασία επίθεσης» αλλά ασκήσεις εκπαιδευτικής ετοιμότητας

Τα ελικόπτερα πραγματοποιούσαν εκπαιδευτικές πτήσεις για να διατηρήσουν την ικανότητά τους και να παρέχουν επιλογές στον Τραμπ και το Πεντάγωνο για τις συνεχιζόμενες αποστολές στην περιοχή, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι πτήσεις δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως ένδειξη για ασκήσεις προετοιμασίας χερσαίας επίθεσης στη Βενεζουέλα, προειδοποίησε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των τρεχουσών επιχειρήσεων.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις. «Το Υπουργείο δεν θα απαντήσει σε εικασίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις βασισμένες σε αναλύσεις από ‘ειδικούς’», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Kingsley Wilson.

Υπάρχει συντονιστικό πλοίο των ΗΠΑ στην περιοχή

Το MV Ocean Trader, ένα εμπορικό πλοίο που έχει μετατραπεί σε μια αόρατη πλωτή βάση Ειδικών Επιχειρήσεων, φαίνεται να έχει επιχειρήσει πρόσφατα στην Καραϊβική και ενδέχεται να έχει κάποια σχέση με τα αεροσκάφη, σύμφωνα με ειδικούς.

Το πλοίο μπορεί να μεταφέρει περίπου 200 άτομα, από τα οποία περίπου 150 είναι αφιερωμένα σε ειδικές αποστολές, δήλωσε ο Bradley Martin, ανώτερος ερευνητής πολιτικής στην Rand Corporation και πρώην καπετάνιος ναυτικών επιφανειακών πολέμων. Μπορεί να φιλοξενήσει πολλαπλά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων πιθανόν των πολλών ελικοπτέρων που εμφανίζονται στο βίντεο. Επίσης, μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ανεφοδιασμού και συντήρησης, πρόσθεσε.

Δορυφορικές εικόνες από τις 25 Σεπτεμβρίου έδειξαν ένα πλοίο που ταιριάζει με το μέγεθος και την οπτική σύνθεση του MV Ocean Trader να είναι ελλιμενισμένο στο Σεντ Κρόιξ στις ΗΠΑ Παρθένες Νήσους. Στις 6 Οκτωβρίου, οι δορυφορικές εικόνες φαινόταν να δείχνουν το ίδιο πλοίο να επιχειρεί στην Καραϊβική, λίγο περισσότερο από 40 μίλια ανατολικά της Τρινιντάντ — σε απόσταση λίγων δεκάδων μιλίων από το σημείο όπου είχαν καταγραφεί τα ελικόπτερα.

Περίπου το ένα δέκατο της αμερικανικής ναυτικής δύναμης έχει αναπτυχθεί στην περιοχή, μια «σεισμική» αναδιάταξη των πόρων, σύμφωνα με αναλυτές, που περιλαμβάνει ένα υποβρύχιο, μια μοίρα καταδρομέων και μαχητικά F-35 που έχουν κινητοποιηθεί στο Πουέρτο Ρίκο.

Η Βενεζουέλα έχει ρωσικό και ιρανικό εξοπλισμό

Η Βενεζουέλα διαθέτει ισχυρά συστήματα αεροπορικής άμυνας, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για τα αμερικανικά αεροσκάφη.

Το Καράκας χρησιμοποιεί ρωσικής κατασκευής συστήματα, όπως οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς S-300 και άλλα όπλα που είναι δύσκολο να εντοπιστούν επειδή μπορούν να μετακινούνται εύκολα, δήλωσε ο Κανσιάν. Τα συστήματα αυτά δεν αποτελούν σημαντική απειλή για τα αμερικανικά ελικόπτερα όταν επιχειρούν στη θάλασσα, είπε.

Τι πρέπει να φοβούνται οι ΗΠΑ

Ωστόσο, όπλα μικρού βεληνεκούς, όπως το SA-24 — που μπορούν να εντοπίσουν τις θερμικές υπογραφές από τους κινητήρες των ελικοπτέρων και ο στόλος των αντιαεροπορικών πυροβόλων της χώρας είναι ιδιαίτερα προβληματικά εάν τα αεροσκάφη περάσουν στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας.

«Αυτά τα όπλα είναι ίσως τα πιο επικίνδυνα, επειδή είναι τόσο δύσκολο να εντοπιστούν και θα μπορούσαν να επιτεθούν σε ελικόπτερα που περνούν από πάνω», δήλωσε ο Κανσιάν.

Ένα διακομματικό μέτρο για να αποκλειστούν οι θανατηφόρες επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ σε φερόμενους διακινητές ναρκωτικών της Βενεζουέλας απέτυχε να περάσει στην Γερουσία την περασμένη εβδομάδα, αποτυχία των βουλευτών να επιβεβαιώσουν τον συνταγματικό τους ρόλο στο να αποφασίσουν αν και πώς οι ΗΠΑ θα εισέλθουν σε πόλεμο.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι σε πολλαπλές απόρρητες ενημερώσεις δεν έχουν αναγνωρίσει οριστικά τα θύματα ή εξηγήσει γιατί ο στρατός χρησιμοποιεί θανατηφόρα βία αντί για το μακροχρόνιο πρωτόκολλο της κατάσχεσης σκαφών στη θάλασσα, σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς.