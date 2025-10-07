newspaper
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας
Κόσμος 07 Οκτωβρίου 2025

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας

Ένα απολύτως κυνικό δημοσίευμα των ΝΥΤ αναφέρει πως οι ΗΠΑ κλείνουν κάθε περιθώριο διπλωματίας με τη Βενεζουέλα, με τον Τραμπ να νιώθει απογοήτευση που ο Μαδούρο δεν παραιτείται

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Vita.gr
Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Ο πρόεδρος Τραμπ σταμάτησε τις προσπάθειες για την επίτευξη διπλωματικής συμφωνίας με τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ανοίγοντας το δρόμο για μια πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών ή της κυβέρνησης του Νικολά Μαδούρο, σύμφωνα με τους ΝΥΤ.

Ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου και εκτελεστικός διευθυντής του Κένεντι Σέντερ, ηγούνταν των διαπραγματεύσεων με τον Νικολάς Μαδούρο και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Βενεζουέλας.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια συνάντησης με ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες την Πέμπτη, ο Τραμπ κάλεσε τον Γκρένελ και του έδωσε εντολή να σταματήσει κάθε διπλωματική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών του με τον Μαδούρο, ανέφεραν οι αξιωματούχοι τη Δευτέρα.

Ο Τραμπ έχει απογοητευτεί από την άρνηση του Μαδούρο να συμμορφωθεί με τις αμερικανικές απαιτήσεις να παραιτηθεί οικειοθελώς από την εξουσία και από τη συνεχή επιμονή των αξιωματούχων της Βενεζουέλας ότι δεν έχουν καμία σχέση με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Οι ΗΠΑ δηλώνουν πως έχουν έτοιμα σχέδια επίθεσης στη Βενεζουέλα

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταρτίσει πολλαπλά στρατιωτικά σχέδια για κλιμάκωση της έντασης. Οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν σχέδια που αποσκοπούν στην απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, έχει χαρακτηρίσει τον Μαδούρο «παράνομο» ηγέτη και έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην αμερικανική κατηγορία εναντίον του για διακίνηση ναρκωτικών. Ο Ρούμπιο είχε περιγράψει τον Μαδούρο ως «φυγά από την αμερικανική δικαιοσύνη» και οι ΗΠΑ αύξησαν την αμοιβή για τον κ. Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ ήταν έτοιμος να χρησιμοποιήσει «κάθε στοιχείο της αμερικανικής δύναμης» για να εμποδίσει την είσοδο ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε ξεκαθαρίσει στον Μαδούρο ότι πρέπει να τερματίσει το εμπόριο ναρκωτικών στη Βενεζουέλα.

Ο Ρούμπιο θέλει να ρίξει την κυβέρνηση Μαδούρο

Ο Ρούμπιο και οι σύμμαχοί του στην κυβέρνηση Τραμπ προωθούν μια στρατηγική για την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία. Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι ο Μαδούρο διευθύνει καρτέλ ναρκωτικών που δραστηριοποιούνται στη Βενεζουέλα, μια κατηγορία που η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αρνείται.

Την Παρασκευή, ο αμερικανικός στρατός επιτέθηκε σε άλλο σκάφος σε διεθνή ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα, σκοτώνοντας τέσσερις άνδρες, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Ήταν η τέταρτη γνωστή επίθεση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων εναντίον σκαφών που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, διακινούσαν ναρκωτικά.

Ο Γκρένελ διαπραγματεύεται με τον Μαδούρο εδώ και μήνες, αν και οι συνομιλίες εντάθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, όταν ο αμερικανικός στρατός άρχισε να επιτίθεται στα σκάφη.

Τον περασμένο μήνα, ο Μαδούρο έγραψε μια επιστολή στον κ. Τραμπ, στην οποία αρνείται ότι η χώρα του διακινεί ναρκωτικά και προσφέρεται να διεξαγάγει περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Γκρένελ. Ο Γκρένελ προσπάθησε να καταρτίσει μια συμφωνία που θα απέφευγε μια μεγαλύτερη σύγκρουση και θα έδινε στις αμερικανικές εταιρείες πρόσβαση στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν εγκρίνει την προσέγγιση του ειδικού απεσταλμένου Γκρένελ

Ωστόσο, ο Ρούμπιο και οι σύμμαχοί του κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι προσπάθειες του Ρίτσαρντ Γκρένελ ήταν άχρηστες και δημιουργούσαν σύγχυση, σύμφωνα με πρόσωπο που ενημερώθηκε για το θέμα.

Σε ανακοίνωση προς το Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εμπλέκονται σε επίσημη «ένοπλη σύγκρουση» με τα καρτέλ ναρκωτικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα καρτέλ ναρκωτικών είναι τρομοκρατικές οργανώσεις και τα μέλη τους που διακινούν ναρκωτικά θεωρούνται «παράνομοι μαχητές».

Σε συνδυασμό με την απόφαση να σταματήσει η διπλωματία, η ανακοίνωση φάνηκε να αποτελεί ένα μήνυμα ότι οι ΗΠΑ σχεδίαζαν να κλιμακώσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ορισμένοι νυν και πρώην αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να εγκρίνει επιθέσεις εναντίον στόχων των καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό, αν και δεν είναι σαφές αν ο πρόεδρος το έχει πράξει ή ποιο στρατιωτικό σχέδιο ενδέχεται να εγκρίνει.

Οι εξωδικαστικές δολοφονίες των ΗΠΑ «έχουν λάβει χώρα σε διεθνή ύδατα» λέει ο αμερικανικός στρατός

Ο αμερικανικός στρατός ισχυρίζεται ότι οι επιθέσεις του εναντίον σκαφών που μεταφέρουν ναρκωτικά έχουν πραγματοποιηθεί σε διεθνή ύδατα (σ.σ. Χωρίς αυτό νομικά να σημαίνει πως ήταν νόμιμες).

Οι υποστηρικτές της διπλωματίας εντός της κυβέρνησης Τραμπ ανησυχούν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω επέκταση της εκστρατείας κατά των ναρκωτικών στην ίδια τη Βενεζουέλα ή οποιαδήποτε άμεση προσπάθεια να αναγκαστεί ο Μαδούρο να παραιτηθεί από την εξουσία, θα έθετε τις ΗΠΑ σε κίνδυνο να εμπλακούν σε έναν ευρύτερο πόλεμο.

Οι υποστηρικτές της διπλωματίας έχουν δηλώσει ότι η επέκταση της εκστρατείας κατά της Βενεζουέλας σε μια επιχείρηση αλλαγής καθεστώτος κινδυνεύει να εμπλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν παρατεταμένο πόλεμο, τον οποίο ο Τραμπ υποσχέθηκε να αποφύγει.

Ωστόσο, ο Γκρένελ διαφωνεί με τον Ρούμπιο σε διάφορα θέματα αυτής της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα αναγκαστεί ο Μαδούρο να απελευθερώσει τους Αμερικανούς που κρατούνται στη Βενεζουέλα. Δύο από τους κρατουμένους αντιμετωπίζουν αδικήματα για απόπειρα πραξικοπήματος το 2020, που έχουν αποδεχθεί οι ΗΠΑ. Ακόμα 4 κατηγορούνται για διακίνηση 400 πολεμικών τυφεκίων στην προεκλογική περίοδο του 2024.

Νόμιμες οι εξωδικαστικές δολοφονίες πολιτών για τις ΗΠΑ αν μεταφέρουν ναρκωτικά

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εκδώσει μια απόρρητη νομική γνωμοδότηση του υπουργείου Δικαιοσύνης που δικαιολογεί θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον μιας μυστικής και εκτεταμένης λίστας καρτέλ ναρκωτικών και διακινητών, όπως μετέδωσε κατ’ αποκλειστικότητα το CNN.

Η γνωμοδότηση, που συντάχθηκε από το Γραφείο Νομικών Συμβούλων, υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει τη χρήση θανατηφόρας βίας, επειδή τα καρτέλ αποτελούν άμεση απειλή για τους Αμερικανούς και περιλαμβάνει ομάδες που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικές.

Το υπουργείο Άμυνας έχει ήδη επικαλεστεί τη γνωμοδότηση σε ένα υπόμνημα προς τους νομοθέτες, υπερασπιζόμενο τις πρόσφατες στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον σκαφών από τη Βενεζουέλα στην Καραϊβική, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ένοπλη σύγκρουση με τα καρτέλ και ότι οι λαθρέμποροι ναρκωτικών είναι παράνομοι μαχητές.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά [βίντεο]
Κόσμος 07.10.25

Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, πως μπορεί να επικαλεστεί το νόμο Περί Εξέγερσης, ώστε να νομιμοποιείται να στείλει την Εθνοφρουρά σε εχθρικές πολιτείες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
O ΟΗΕ ασκεί κριτική στην υποκρισία του σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τις γυναίκες και το αποτέλεσμα
Κόσμος 07.10.25

O ΟΗΕ ασκεί κριτική στην υποκρισία του σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τις γυναίκες και το αποτέλεσμα

Η ελληνική διπλωματία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επιβεβαίωσε την υποστήριξή της χώρα μας στην προώθηση της Ατζέντας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους
Κόσμος 07.10.25

Η Βενεζουέλα προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής της χώρας, οι αρχές στη Βενεζουέλα τέθηκαν σε συναγερμό έπειτα από σχέδιο επίθεσης ακροδεξιών στην αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας.

Σύνταξη
Κριστίν Λαγκάρντ: Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Κόσμος 06.10.25

Μήνυμα Λαγκάρντ: Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Οποιαδήποτε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Σύνταξη
Αυστραλία: Ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας που αιματοκύλισε το Κρόιντον Παρκ – Πυροβολούσε αδιακρίτως για δύο ώρες
Κόσμος 06.10.25

Αυστραλία: Ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας που αιματοκύλισε το Κρόιντον Παρκ – Πυροβολούσε αδιακρίτως για δύο ώρες

Μετά τη σύλληψή του ο Αρτέμιος Μίντζας συνεργάζεται πλήρως με τους ανακριτές, οι οποίοι χαρακτήρισαν «απίστευτο» το γεγονός ότι κανείς δεν έχασε τη ζωή του από το περιστατικό.

Σύνταξη
Κίνα: To υπερ-ραντάρ που είναι ικανό να εντοπίζει 1000 πυραύλους ταυτόχρονα
Αεράμυνα 06.10.25

To υπερ-ραντάρ της Κίνας που είναι ικανό να εντοπίζει 1000 πυραύλους ταυτόχρονα

Μια ερευνητική ομάδα από την Κίνα ισχυρίζεται ότι έχει αναπτύξει ένα πλήρως λειτουργικό, πρωτότυπο, σύστημα επεξεργασίας δεδομένων που θα μπορούσε να επιτρέψει στη χώρα να ανιχνεύει και να ανταποκρίνεται σε εναέριες απειλές.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γάζα: Τα εμπόδια που μπορούν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις – Σε εξέλιξη το μεγάλο παζάρι στο Κάιρο
Τα μεγαλύτερα «αγκάθια» 06.10.25

Σε εξέλιξη το μεγάλο παζάρι στο Κάιρο: Τα εμπόδια που μπορούν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα

Ο Τραμπ απειλεί με ακόμη μεγαλύτερη αιματοχυσία σε περίπτωση αποτυχίας σύναψης συμφωνίας, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα - Το μέλλον της Χαμάς ένα από τα κομβικά ζητήματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Νετανιάχου για την Γάζα
Κόσμος 06.10.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Νετανιάχου για την Γάζα

Η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα  Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε σε φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύνταξη
H Ρωσία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη προειδοποιεί ο Μακρόν – «Η Γερμανία θα πρέπει να ετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο» λέει ο Πιστόριους
Deutsche Welle 06.10.25

H Ρωσία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη προειδοποιεί ο Μακρόν – «Η Γερμανία θα πρέπει να ετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο» λέει ο Πιστόριους

Με τρεις συνεντεύξεις τους οι Εμμανουέλ Μακρόν στην FAZ, η Άνγκελα Μέρκελ στην Bild και ο Μπόρις Πιστόριους στην Handelsblatt, τα ΜΜΕ της Γερμανία θέτουν την Ρωσία ως Νο1 εχθρό

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Λούλα: Συζήτησαν «φιλικά», στο τραπέζι δασμοί και δια ζώσης συνάντηση
Οι ανακοινώσεις 06.10.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Λούλα: Συζήτησαν «φιλικά», στο τραπέζι δασμοί και δια ζώσης συνάντηση

Ο Λούλα είχε εκφράσει αισιοδοξία πως σε μια μελλοντική συνάντηση με τον Τραμπ «όλα θα λυθούν» και «η Βραζιλία και οι ΗΠΑ θα ζήσουν ξανά αρμονικά»

Σύνταξη
Αλβανία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα
Αλβανία 06.10.25

Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα

Ο δικαστής δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς από κατηγορούμενο την ώρα που του ανακοίνωνε την ποινή - Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύνταξη
