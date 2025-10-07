Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκεζ, δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουάσινγκτον είχε προειδοποιηθεί για μια «επιχείρηση ψευδούς σημαίας», (False Flag Operation – προβοκάτσια) από «εξτρεμιστές της τοπικής δεξιάς της Βενεζουέλας» με σκοπό την τοποθέτηση εκρηκτικών στην αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας.

Οι False Flag Operations είναι όταν μια πράξη πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται ότι υπεύθυνη είναι μια άλλη πλευρά. Σε μήνυμα στον λογαριασμό του στο Telegram, ο Ροντρίγκεζ πρόσθεσε ότι τα φερόμενα σχέδια έχουν αναφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω τριών διαφορετικών καναλιών, σύμφωνα με το Reuters.

«Έχουμε ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας σε αυτόν τον διπλωματικό χώρο, τον οποίο η κυβέρνησή μας σέβεται και προστατεύει», δήλωσε ο Ροντρίγκεζ, στενός σύμμαχος του Μαδούρο που υπηρετεί ως πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης. Ανέφερε ότι μια ευρωπαϊκή πρεσβεία είχε ενημερωθεί προκειμένου να λειτουργήσει ως σύνδεσμος για την επικοινωνία της κατάστασης.

Η πρεσβεία, η οποία είναι επί του παρόντος κλειστή, διατηρεί προσωπικό υπεύθυνο για την ασφάλεια και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, παρά τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με την κυβέρνηση Μαδούρο το 2019.

Η διακοπή των διπλωματικών σχέσεων των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις σχέσεις με τον Μαδούρο και αναγνώρισε έναν ηγέτη της αντιπολίτευσης ως νόμιμο ηγέτη της Βενεζουέλας, σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να ανατρέψει τον αριστερό ηγέτη.

Στο πλαίσιο της διπλωματικής ρήξης, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέστειλε τις δραστηριότητες της πρεσβείας του στο Καράκας τον Μάρτιο του 2019 και κάλεσε πίσω όλους τους διπλωμάτες, φοβούμενο την κατάληψη του συγκροτήματος, νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας.

Η προειδοποίηση ήρθε καθώς η Βενεζουέλα έχει επανειλημμένα καταγγείλει αυτό που αποκαλεί αμερικανική απειλή για την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, η οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, έχει ως στόχο την καταπολέμηση των λατινοαμερικανικών καρτέλ ναρκωτικών.

Ο Τραμπ κατηγορεί τον Μαδούρο ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών στον κόσμο και ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου ότι η αμοιβή για τη σύλληψή του θα διπλασιαστεί σε 50 εκατομμύρια δολάρια. Ο Μαδούρο, με τη σειρά του, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κατασκευάζουν αυτή την αφήγηση για να τον αναγκάσουν να παραιτηθεί από το αξίωμά του.