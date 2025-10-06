Βενεζουέλα: Η Ρωσία καταδικάζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική

Η Ρωσία καταδίκασε την Κυριακή την αμερικανική επίθεση εναντίον ενός πλοίου που οι ΗΠΑ κατηγόρησαν πως μετέφερε ναρκωτικά στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας και προειδοποίησε για τους κινδύνους μιας πιθανής κλιμάκωσης των εντάσεων από την πλευρά των ΗΠΑ σε ολόκληρη την περιοχή της Καραϊβικής.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Σεργκέι Λαβρόφ, μίλησε τηλεφωνικά την Κυριακή με τον ομόλογό του από τη Βενεζουέλα, Ιβάν Γκιλ, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο επικαλείται το Reuters.

«Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία καταδικάζει έντονα τη νέα επίθεση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στις 3 Οκτωβρίου εναντίον ενός πλοίου σε διεθνή ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα», ανέφερε το υπουργείο.

«Οι υπουργοί εξέφρασαν σοβαρή ανησυχία για τις κλιμακούμενες ενέργειες της Ουάσιγκτον στην Καραϊβική Θάλασσα, οι οποίες ενέχουν σοβαρές συνέπειες για την περιοχή», πρόσθεσε.

Τι υποστηρίζουν οι ΗΠΑ για τις εξωδικαστικές δολοφονίες

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση της 3ης Οκτωβρίου εναντίον του πλοίου, το οποίο η Ουάσιγκτον κατηγόρησε ότι μετέφερε «σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών που προορίζονταν για την Αμερική, προκειμένου να δηλητηριάσουν τον λαό μας».

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, είπε ότι νομιμοποιείται να χτυπά πλοία, σκοτώνοντας πολίτες που μεταφέρουν ναρκωτικών στην Καραϊβική Θάλασσα. «Αν βρίσκεστε στο ημισφαίριό μας, αν είστε στην Καραϊβική, στα βόρεια της Βενεζουέλας και θέλετε να μεταφέρετε ναρκωτικά στις ΗΠΑ, είστε νόμιμος στόχος του στρατού των ΗΠΑ», προειδοποίησε.

Η Ρωσία ανησυχεί για την Αϊτή

Η Μόσχα δήλωσε ότι «δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα συνδέσουν με οποιονδήποτε τρόπο τον κηρυγμένο πόλεμο τους κατά των καρτέλ ναρκωτικών με την κατάσταση στην Αϊτή».

Η Ρωσία προειδοποίησε επίσης για τις προσπάθειες ευρείας ερμηνείας της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να υπερδιπλασιαστεί το μέγεθος μιας 15μηνης, υποχρηματοδοτούμενης και υποστελεχωμένης διεθνούς αποστολής ασφαλείας που καταπολεμά τις ένοπλες συμμορίες στην Αϊτή.