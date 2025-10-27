Μόσχα: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επικύρωσε τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, υπέγραψε και κατέστησε νόμο του ρωσικού κράτους τη Συνθήκη Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Βενεζουέλας. Η υπογραφή έρχεται σε μια περίοδο που η Βενεζουέλα βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση από τις ΗΠΑ, που έχουν αναπτύξει μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική.

Η συμφωνία διευρύνει τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον πολιτικό και οικονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, της εξόρυξης, των μεταφορών και των επικοινωνιών, καθώς και στην ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού.

Η συμφωνία είχε υπογραφεί στη Μόσχα στις 7 Μαΐου, ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, και τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Επικυρώθηκε την περασμένη Τρίτη από την Κρατική Δούμα και την Τετάρτη από το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, τη Ρωσική Γερουσία. Το Κοινοβούλιο της Βενεζουέλας επικύρωσε τη συνθήκη στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 7 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο την υπέγραψε, για να έχει την ισχύ νόμου.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Οι βασικοί στόχοι της συμφωνίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Οικονομική αυτονομία: Εφαρμογή εθνικών μηχανισμών για τη διευκόλυνση του εμπορίου και των επενδύσεων, αποφεύγοντας την εξάρτηση από τα δυτικά χρηματοπιστωτικά συστήματα.

Κοινά έργα: Συνεργασία σε στρατηγικούς τομείς όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και η εξόρυξη.

Ενεργειακό συντονισμό: Μεγαλύτερη ευθυγράμμιση σε διεθνείς πλατφόρμες όπως ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (ΟΠΕΚ) και το Φόρουμ Χωρών Εξαγωγών Φυσικού Αερίου.

Στρατιωτική-τεχνική συνεργασία, για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων και την εγγύηση της ασφάλειας και των δύο κρατών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε: «Αυτός ο συγχρονισμός των διαδικασιών επικύρωσης είναι πολύ σημαντικός, κατά τη γνώμη μας, στην τρέχουσα κατάσταση, στην οποία η Βενεζουέλα υπόκειται σε πρωτοφανώς ισχυρή πίεση, συμπεριλαμβανομένης άμεσης στρατιωτικής πίεσης, από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Επίσης, την ημέρα που η Κρατική Δούμα επικύρωσε τη συνθήκη, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, εξέφρασε την αλληλεγγύη της Μόσχας προς το Καράκας «ενώπιον των αυξανόμενων εξωτερικών απειλών και των προσπαθειών παρέμβασης». Σε συνάντηση που είχε με τον πρέσβη της Βενεζουέλας Χεσούς Ραφαέλ Σαλαζάρ Βελάσκεθ στη Μόσχα είπε ότι η Ρωσία συνεχίζει να υποστηρίζει διπλωματικά τη Βενεζουέλα στη διεθνή σκηνή, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της μετά τις πρόσφατες πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν στοχεύσει στη διακίνηση ναρκωτικών στις ακτές της Καραϊβικής.