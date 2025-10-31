WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ

Οι εφημερίδες Wall Street Journal και Miami Herald σε δημοσιεύματά τους, επικαλούμενες πηγές με γνώση των γεγονότων υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δώσει την έγκρισή του για πλήγματα εντός του εδάφους της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, στόχος θα είναι «στρατιωτικές βάσεις» οι οποίες «συνδέονται με το εμπόριο ναρκωτικών», και εμμέσως ο Νικολάς Μαδούρο.

Τραμπ: «Όχι»

Ερωτηθείς σχετικά μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, αν έχει λάβει απόφαση να χτυπήσει στρατιωτικούς στόχους εντός της Βενεζουέλας, απάντησε: «Όχι».

Ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε ότι οι «ανώνυμες πηγές», που επικαλούνται οι εφημερίδες «δεν γνωρίζουν για τι πράγμα μιλάνε». Πρόσθεσε πάντως ότι «οποιαδήποτε ανακοίνωση θα προέλθει από τον πρόεδρο Τραμπ».

Σύμφωνα με τη Miami Herald, η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να επιτεθεί σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός της Βενεζουέλας. Επίσης, αναφέρει ότι οι επιθέσεις θα μπορούσαν να γίνουν ανά πάσα στιγμή.

Η εφημερίδα, που επικαλείται πηγές με γνώση της κατάστασης, προσθέτει ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να ξεκινήσουν το επόμενο στάδιο της εκστρατείας τους κατά του καρτέλ ναρκωτικών Soles.

Οι σχεδιαζόμενες επιθέσεις θα επιδιώξουν να καταστρέψουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από την οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών Soles. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι ηγέτης της εγκληματικής οργάνωσης είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ενώ τη διοικούν κορυφαία μέλη του καθεστώτος του.

«Στόχος η ιεραρχία»

Στόχος των αμερικανικών επιθέσεων, σύμφωνα με την εφημερίδα είναι να «αποκεφαλιστεί η ιεραρχία» του καρτέλ ναρκωτικών, το οποίο οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι εξάγει περίπου 500 τόνους κοκαΐνης ετησίως, συνολικά σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

Η Miami Herald επισημαίνει ότι οι πηγές αρνήθηκαν να πουν αν ο ίδιος ο Νικολάς Μαδούρο είναι στόχος. Ωστόσο, αναφέρει, μία από αυτές είπε ότι ο χρόνος του τελειώνει. «Ο Μαδούρο πρόκειται να βρεθεί παγιδευμένος και σύντομα μπορεί να ανακαλύψει ότι δεν μπορεί να φύγει από τη χώρα, ακόμη και αν το αποφάσιζε», ανέφερε η πηγή. «Το χειρότερο γι’ αυτόν είναι ότι τώρα υπάρχουν περισσότεροι από ένας στρατηγοί πρόθυμοι να τον συλλάβουν και να τον παραδώσουν, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι άλλο είναι να μιλάς για θάνατο και άλλο να τον βλέπεις να έρχεται».

Τι λέει η Wall Street Journal

Από την πλευρά της, η Wall Street Journal αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντοπίσει στόχους στη Βενεζουέλα που περιλαμβάνουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Και σημειώνει ότι αν ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να προχωρήσει με αεροπορικές επιδρομές, αυτό θα είναι «σαφές μήνυμα» στον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ότι είναι καιρός να παραιτηθεί.

Επίσης, όπως επισημαίνει το Reuters, αν και ο χρόνος ακόμη και χερσαίων επιθέσεων δεν είναι σαφής, αξιωματούχοι κοντά στον Τραμπ είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να γίνει σύντομα. Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ανώτερος Ρεπουμπλικάνος βουλευτής, δήλωσε την Κυριακή ότι ο Τραμπ του είχε πει ότι η κυβέρνηση σχεδίαζε να ενημερώσει τους νομοθέτες για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Βενεζουέλας και της Κολομβίας όταν θα επέστρεφε από το ταξίδι του στην Ασία.

Επίσης, Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι ο στρατός είχε παράσχει μια σειρά από επιλογές, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων εντός της Βενεζουέλας, όπως διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης.