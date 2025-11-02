newspaper
02.11.2025 | 16:36
Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους (βίντεο)
Θα γίνει η Βενεζουέλα η Ουκρανία της Καραϊβικής και ο Πούτιν ένας «Μπάιντεν»
Κόσμος 02 Νοεμβρίου 2025 | 19:15

Θα γίνει η Βενεζουέλα η Ουκρανία της Καραϊβικής και ο Πούτιν ένας «Μπάιντεν»

Πόσο σημαντική είναι η Βενεζουέλα για τον Βλαντιμίρ Πούτιν ώστε να αποτρέψει την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ;

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου το Κρεμλίνο εξέδωσε μια ανακοίνωση μετά την επιστολή που έλαβε από το Καράκας για στρατιωτική ενίσχυση, ενόψει της αμερικανικής απειλής. Σύμφωνα με αυτή η Μόσχα στηρίζει τη Βενεζουέλα «στην υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας» δηλώνοντας «έτοιμη να ανταποκριθεί κατάλληλα στα αιτήματα των εταίρων μας υπό το φως των αναδυόμενων απειλών». Τι μπορεί να όμως να κάνει η Μόσχα σύμφωνα με τη Washington Post;

Δίχως αμφιβολία, η συσσώρευση στρατιωτικών ναυτικών δυνάμεων στην Καραϊβική είναι τέτοιας κλίμακας που υποδηλώνει ότι η αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να προετοιμάζεται για επεκτείνει την επιχείρηση κατά των ναρκωτικών σε τέτοιο βαθμό που είναι πολύ πιθανό να δούμε πλήγματα και κατά της Βενεζουέλας.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή δύναμη που αποτελείται από οκτώ πολεμικά, ένα πλοίο ειδικών επιχειρήσεων και ένα πυρηνοκίνητο επιθετικό υποβρύχιο. Την ίδια στιγμή καταφθάνει και το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford φέρνοντας μαζί του τρία ακόμα πολεμικά πλοία και πάνω από 4.000 επιπλέον στρατεύματα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Μαδούρο από τότε που ανέλαβε την ηγεσία της χώρας το 2013.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ

Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι θα εντατικοποιήσει τις επιχειρήσεις κατά του Μαδούρο, ωστόσο αρνήθηκε ότι εξετάζεται στρατιωτικό πλήγμα στη Βενεζουέλα.

Φυσικά η κυβέρνηση του Καράκας όντας σε κατάσταση συναγερμού έχοντας τον ισχυρότερο στόλο του πλανήτη κοντά στις ακτές της, ζήτησε βοήθεια μέσω επιστολών τόσο σε Ρωσία, όσο και Κίνα.

Όπως και η Ουκρανία;

Η Βενεζουέλα βρίσκεται στην «αυλή» των ΗΠΑ που σημαίνει ότι είναι ενταγμένη στο πεδίο των χωρών που καλύπονται απο το 200 ετών «Δόγμα Μονρόε», δηλαδή της αποτροπής οποιασδήποτε επέμβασης στο δυτικό ημισφαίριο που ελέγχει αυτόκλειται η Ουάσιγκτον.

Είναι κάτι αντίστοιχο -αν και όχι στην ίδια κλίματα- με ότι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με την Ουκρανία. Οι Δυτικοί επιχείρησαν για χρόνια να εγκολπίσουν στην Ουκρανία κάτι φυσικά που η Μόσχα είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα το επιτρέψει. Έτσι οδηγηθήκαμε στη ρωσική εισβολή του 2022.

Στη μεν Ουκρανία όμως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, απέστειλε σημαντικό εξοπλισμό, καθώς και οικονομική βοήθεια, κάνοντας δύσκολη τη ζωή των ρωσικών στρατευμάτων. Το ζήτημα είναι αν η Μόσχα ενδιαφέρεται και αν μπορεί.

Τι διακυβεύεται για τη Μόσχα

Σίγουρα για τη Μόσχα η πτώση του Μαδούρο είναι κατι απευκταίο. Οι δεσμοί Ρωσίας-Βενεζουέλας σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο άρχισαν να χτίζονται μετά την ανάληψητη της εξουσίας στο Καράκας από τον χαρισματικό σοσιαλιστκή ηγέτη Ούγκο Τσάβες, το 1999. Σήμερα αυτοί οι δεσμοί αγγίζουν σημαντικούς τομείς όπως τα πετροχημικά, τα εξοπλιστικά, κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις και συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με αναλυτές.

Σημαντικά έργα μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζουν να προχωρούν, συμπεριλαμβανομένου ενός εργοστασίου πυρομαχικών Καλάσνικοφ που άνοιξε τον Ιούλιο στην πολιτεία Αράγκουα της Βενεζουέλας, περίπου 20 χρόνια μετά την εξαγγελία του.

Η Μόσχα έχει επίσης δικαιώματα έρευνας για δυνητικά δισεκατομμύρια δολάρια σε ανεκμετάλλευτα αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, ενώ πρόσφατα επικύρωσε μια νέα στρατηγική συνθήκη με το Καράκας.

Η σύγκρουση ίσως εξυπηρετεί τον Πούτιν

Η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας θα μπορούσε ακόμη και να προσφέρει στους Ρώσους απροσδόκητα οφέλη, καθώς αποσπά την αμερικανική προσοχή από την Ευρώπη.

«Το γεγονός ότι έχουμε μεταφέρει πάνω από το 10% των ναυτικών μας μέσων στην Καραϊβική είναι ήδη νίκη, σε κάποιο βαθμό, για τον Πούτιν», είπε ο Τζέιμς Στόρι, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και ιδρυτικός εταίρος της Global Frontier Advisors, μιας γεωπολιτικής συμβουλευτικής. «Το ανανεωμένο ενδιαφέρον μας για όλα όσα αφορούν το Δυτικό Ημισφαίριο αποσπά την προσοχή μας από την Ουκρανία. Και αυτό είναι καλό για τον Πούτιν».

Τι προσφέρει η Μόσχα

Σχολιάζοντας τις αμερικανικές ενέργειες, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ εξέφραση στις αρχές Οκτωβρίου, «εσοβαρή ανησυχία για την αυξανόμενη κλιμάκωση των δραστηριοτήτων της Ουάσιγκτον στην Καραϊβική Θάλασσα» σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βενεζουελάνο ομόλογό του. Πιο πρόσφατα, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα «σέβεται την κυριαρχία της Βενεζουέλας» και πιστεύει ότι το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί σύμφωνα με το «διεθνές δίκαιο».

Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς που επικαλείται η Washington Post ίσως το ενδιαφέρον της Μόσχας να στηρίξει τον Μαδούρο μπορεί να έχει μειωθεί με τα χρόνια.

Η Ρωσία, επίσης περισσότερο απασχολημένη με δικά της προβλήματα πιο κοντά της έχοντας παράλληλα και τις δυτικές κυρώσεις να διαχειριστεί. Έχοντας ήδη δαπανήσει στον πόλεμο στην Ουκρανία, οι ρωσικές δυνατότητες για τη Βενεζουέλα δεν είναι και τόσο ξεκάθαρες.

Αμυντικοί αναλυτές λένε ότι η Μόσχα έχει μεταφέρει ορισμένους από τους βασικούς σταθμούς συλλογής πληροφοριών της στη Λατινική Αμερική από τη Βενεζουέλα στη Νικαράγουα, όπου ο φιλορώσος πρόεδρος, Ντανιέλ Ορτέγα, έχει παγιώσει την εξουσία του.

«Η πραγματικότητα είναι ότι η Ρωσία ήταν σχετικά ήσυχη στο θέμα της Βενεζουέλας», είπε ο Ντάγκλας Φάρα, πρόεδρος της εταιρείας συμβούλων εθνικής ασφάλειας IBI Consultants. «Και έχει δαπανήσει ελάχιστο πολιτικό κεφάλαιο για να υπερασπιστεί τον Μαδούρο».

Δεν πρέπει να υποτιμηθούν οι Ρώσοι

Παρότι η κινεζική και ρωσική στρατιωτική διπλωματία λειτουργεί σήμερα κυρίως ως εργαλείο ήπιας ισχύος και δεν έχει ακόμη μετατραπεί σε απτές απειλές για την αμερικανική στρατιωτική επιρροή στην περιοχή, το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών προειδοποιεί τις ΗΠΑ να μην υποτιμήσουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειές της.

«Προς το παρόν, η Ουάσιγκτον παραμένει ο προτιμώμενος αμυντικός εταίρος για πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής» και προσθέτει ωστόσο ότι «οι ΗΠΑ οφείλουν να κάνουν περισσότερα για να διατηρήσουν αυτό το πλεονέκτημα και να ελαχιστοποιήσουν τις ευκαιρίες που έχουν η Κίνα και η Ρωσία να αξιοποιήσουν τη στρατιωτική διπλωματία για περισσότερες πωλήσεις όπλων, συμφωνίες καθεστώτος δυνάμεων (SOFA) ή εγκατάσταση βάσεων στην περιοχή».

Το ζήτημα είναι λοιπόν τι μπορούν να προσφέρουν άμεσα οι Ρώσοι, ώστε να αγκυστρώσουν πόρους, χρήμα και στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική, ισορροπώντας την ανανεωμένη αμερικανική πίεση στο ουκρανικό μέτωπο.

Business
ΕΛΤΑ: Τα 46 καταστήματα που κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα

ΕΛΤΑ: Τα 46 καταστήματα που κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα

World
WSJ: Γιατί οι εταιρείες δεν κρατούν πλέον τους υπαλλήλους τους

WSJ: Γιατί οι εταιρείες δεν κρατούν πλέον τους υπαλλήλους τους

inWellness
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Σερβία: Μητέρα θύματος της τραγωδίας του Νόβι Σαντ ξεκίνησε απεργία πείνας μπροστά στο Κοινοβούλιο
Κόσμος 02.11.25

Μητέρα θύματος των «Τεμπών της Σερβίας» ξεκίνησε απεργία πείνας μπροστά στο Κοινοβούλιο

Η Dijana Hrka, μητέρα του Stefan Hrka, ενός από τα θύματα που σκοτώθηκαν στην κατάρρευση της στέγης του σιδηροδρομικού σταθμού του Νόβι Σαντ (Σερβία) την 1η Νοεμβρίου 2024, ξεκίνησε απεργία πείνας μπροστά από τη Βουλή, στο Βελιγράδι.

Σύνταξη
Χαμάς: Η συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστίνιων ενάντια στον αφοπλισμό της, σύμφωνα με δημοσκόπηση
Πόσοι θα την ψήφιζαν 02.11.25

Η συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστίνιων ενάντια στον αφοπλισμό της Χαμάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Η δημοσκόπηση έγινε τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη - Τέσσερις στους πέντε Παλαιστίνιους θέλουν παραίτηση του Μαχμούντ Αμπάς

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βρετανία: Η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική, σύμφωνα με την αστυνομία
Νέα εξέλιξη 02.11.25

Η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στη Βρετανία δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική, σύμφωνα με την αστυνομία

Δύο σοβαρά τραυματίες στη Βρετανία - Αξιωματικός δήλωσε ότι από τους εννέα ανθρώπους που νοσηλεύονταν, για τραύματα που απειλούσαν τη ζωή τους, οι τέσσερις έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο

Σύνταξη
Τι γνώριζε ο Παζολίνι; – Πενήντα χρόνια μετά τη δολοφονία του, η οπτική του για τον φασισμό είναι πιο επίκαιρη από ποτέ
Προφητικός 02.11.25

Τι γνώριζε ο Παζολίνι; – Πενήντα χρόνια μετά τη δολοφονία του, η οπτική του για τον φασισμό είναι πιο επίκαιρη από ποτέ

Με το μυστήριο να περιβάλλει ακόμα τον θάνατο του Πιερ Πάολο Παζολίνι, οι προειδοποιήσεις του για τη διαφθορά και τον αυξανόμενο ολοκληρωτισμό αποτελούν ένα ανατριχιαστικό μήνυμα για την εποχή μας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ ικανό να φέρει το υπερόπλο Poseidon [βίντεο]
Αλλαγή ισορροπιών 02.11.25

Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ ικανό να φέρει το υπερόπλο Poseidon

Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ το Σάββατο, σε τελετή παρουσία του υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοβ. Μπορεί να εξαπολύσει το πυρηνικό drone Poseidon

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φάμελλος: Οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν απέναντι σε λιτότητα, διαφθορά, ακροδεξιά
ΣΥΡΙΖΑ 02.11.25

Φάμελλος: Οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν απέναντι σε λιτότητα, διαφθορά, ακροδεξιά

Η διέξοδος απαιτεί μια «ευρεία προοδευτική συμμαχία, βασισμένη σε δημοκρατικές, σοσιαλιστικές και οικολογικές αξίες», υπογράμμισε από τη Βιέννη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ο Ντέιβ Φράνκο δεν θεωρεί ότι πέτυχε στην υποκριτική επειδή είναι αδελφός του Τζέιμς Φράνκο
2006 02.11.25

Ο Ντέιβ Φράνκο δεν θεωρεί ότι πέτυχε στην υποκριτική επειδή είναι αδελφός του Τζέιμς Φράνκο

«Αν ήμουν άχρηστος, θα είχα εξαφανιστεί πολύ γρήγορα» δήλωσε ο Αμερικανός ηθοποιός Ντέιβ Φράνκο σε πρόσφατη συνέντευξή του, αν και παραδέχτηκε ότι η συγγένεια του με τον Τζέιμς Φράνκο του άνοιξε πόρτες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βορίζια: Έξι οι εμπλεκόμενοι μέχρι τώρα στο αιματηρό επεισόδιο, σε εξέλιξη οι έρευνες – Η ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 02.11.25

Βορίζια: Έξι οι εμπλεκόμενοι μέχρι τώρα στο αιματηρό επεισόδιο, σε εξέλιξη οι έρευνες – Η ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ.

Η δικογραφία που σχαηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές Αρχές που ήδη άσκησαν ποινικές διώξεις - Τα ευρήματα από τις έρευνες σε σπίτια

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός
Βόλεϊ 02.11.25

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός για τη 2η αγωνιστική της Volley League ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε

LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Έλτσε για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 46 καταστήματα που θα είναι κλειστά τη Δευτέρα – Όλη η λίστα
Η ανακοίνωση 02.11.25

Τα 46 καταστήματα των ΕΛΤΑ που θα είναι κλειστά τη Δευτέρα - Όλη η λίστα

Διαφορετικό θα είναι το πλάνο διαχείρισης των καταστημάτων στην ελληνική επαρχία για τα ΕΛΤΑ, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις. Τα 46 καταστήματα που θα είναι κλειστά από τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα και αντίποινα για τους νεκρούς – Οι άφαντοι δράστες και ο ρόλος τρίτης οικογένειας
Ελλάδα 02.11.25

Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα και αντίποινα για τους νεκρούς – Οι άφαντοι δράστες και ο ρόλος τρίτης οικογένειας

Έντονη ανησυχία για συνέχεια της αιματηρής βεντέτας εκφράζεται από την Αστυνομία την ώρα που το χωριό θυμίζει φρούριο - Αύριο η κηδεία του 39χρονου υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ, για την 9η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κατασχέθηκαν πλαστά έργα των Πικάσο, Ρέμπραντ και Φρίντα Κάλο – «Τα πουλούσαν από το πορτμπαγκάζ»
Αυτοκίνητο; 02.11.25

Κατασχέθηκαν πλαστά έργα των Πικάσο, Ρέμπραντ και Φρίντα Κάλο – «Τα πουλούσαν από το πορτμπαγκάζ»

Η επιχείρηση περιελάμβανε συντονισμένες επιδρομές σε κατοικίες στη Γερμανία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν, σύμφωνα με την αστυνομία της Βαυαρίας η οποία κατέσχεσε δεκάδες πλαστά έργα τέχνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έσπασε τα… κοντέρ ο Ντόντα Χολ (vid)
Μπάσκετ 02.11.25

Έσπασε τα… κοντέρ ο Ντόντα Χολ (vid)

Ο Ολυμπιακός είχε ένα ξεκούραστο απόγευμα, καθώς επικράτησε με 103-87 απέναντι στον Ηρακλή και έκανε το 5/5 στη Stoiximan GBL. Ανάμεσα στους παίκτες που «έλαμψαν» για τους ερυθρόλευκους ήταν και ο Ντόντα Χολ, ο οποίος κατέρριψε ένα ιστορικό ρεκόρ ευστοχίας σε δίποντα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΑΚΕ.

Σύνταξη
Ο Μπενίτεθ θα χρειαζόταν μαγικό ραβδί
Παναθηναϊκός 02.11.25

Ο Μπενίτεθ θα χρειαζόταν μαγικό ραβδί

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Ράφα Μπενίτεθ θα είναι να αλλάξει τη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σερβία: Μητέρα θύματος της τραγωδίας του Νόβι Σαντ ξεκίνησε απεργία πείνας μπροστά στο Κοινοβούλιο
Κόσμος 02.11.25

Μητέρα θύματος των «Τεμπών της Σερβίας» ξεκίνησε απεργία πείνας μπροστά στο Κοινοβούλιο

Η Dijana Hrka, μητέρα του Stefan Hrka, ενός από τα θύματα που σκοτώθηκαν στην κατάρρευση της στέγης του σιδηροδρομικού σταθμού του Νόβι Σαντ (Σερβία) την 1η Νοεμβρίου 2024, ξεκίνησε απεργία πείνας μπροστά από τη Βουλή, στο Βελιγράδι.

Σύνταξη
Καιρός: Κακοκαιρία εν όψει, με βροχές και καταιγίδες – Πότε θα επηρεάσει την Αττική
Πρόγνωση 02.11.25

Έρχεται νέα κακοκαιρία με καταιγίδες – Πότε θα βρέξει στην Αττική

Ο καιρός θα μεταβληθεί επί τα χείρω τις επόμενες ημέρες. Ήδη αρχίζει να παρουσιάζει μεταβολές, με παροδικές νεφώσεις και λίγες βροχές σε αρκετές περιοχές. Ψυχρό και βροχερό σκηνικό εν όψει.

Σύνταξη
Κορωπί: Δεν ήταν πολύ καλός άνθρωπος και μάλωναν πολύ συχνά, λέει η μητέρα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια
Ελλάδα 02.11.25

Δεν ήταν πολύ καλός άνθρωπος και μάλωναν συχνά, λέει η μητέρα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

«Καταλαβαίναμε ότι η σχέση δεν ήταν τέλεια», λέει η μητέρα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της μέσα στο σπίτι της στο Κορωπί

Σύνταξη
Τρομερά επεισόδια στη Γερμανία μεταξύ οπαδών της Ντόρτμουντ και της Σάλκε (vid)
Αθλητισμός & Σπορ 02.11.25

Τρομερά επεισόδια στη Γερμανία μεταξύ οπαδών της Ντόρτμουντ και της Σάλκε (vid)

Μεγάλης έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Κολωνία, όπου συναντήθηκαν οπαδοί της Ντόρτμουντ και της Σάλκε, δύο ομάδων με τεράστια οπαδική κόντρα.

Σύνταξη
Βορίζια: Πέντε κατηγορούμενοι μέχρι τώρα για το αιματηρό επεισόδιο -Δίωξη για ανθρωποκτονία στους δύο τραυματίες
Ελλάδα 02.11.25

Βορίζια: Πέντε κατηγορούμενοι μέχρι τώρα για το αιματηρό επεισόδιο -Δίωξη για ανθρωποκτονία στους δύο τραυματίες

Στους δύο τραυματίες ασκήθηκαν διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα ενώ οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται - Συνεχίζονται οι έρευνες και για άλλους δράστες στο αιματηρό επεισόδιο

Σύνταξη
Serie A: Έχασε στην έδρα της κι από τη Λέτσε η Φιορεντίνα (0-1) – Ματσάρα το Τορίνο – Πίζα (2-2)
Serie A 02.11.25

Έχασε στην έδρα της κι από τη Λέτσε η Φιορεντίνα (0-1) – Ματσάρα το Τορίνο – Πίζα (2-2)

«Βυθίζεται» ολοένα και περισσότερο στη βαθμολογία η Φιορεντίνα, καθώς ηττήθηκε και από τη Λέτσε στην έδρα της (0-1) – Τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο και ισόπαλο 2-2, το Τορίνο – Πίζα.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Η πίεση στην τσέπη μεταφράζεται σε πίεση στο πιάτο
Ο αντίκτυπος της ακρίβειας 02.11.25

Η πίεση στην τσέπη μεταφράζεται σε πίεση στο πιάτο

Ο αντίκτυπος της ακρίβειας και των οικονομικών δυσκολιών στην ποιότητα και τις επιλογές της διατροφής των ανθρώπων. Η αύξηση των τιμών των τροφίμων πιέζει καθημερινά τα ελληνικά νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
