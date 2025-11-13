newspaper
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Οι ΗΠΑ υπεραμύνονται των «εξωδικαστικών εκτελέσεων» στην Καραϊβική
Κόσμος 13 Νοεμβρίου 2025 | 04:30

Οι ΗΠΑ υπεραμύνονται των «εξωδικαστικών εκτελέσεων» στην Καραϊβική

Οι ΗΠΑ υπεραμύνθηκαν των πληγμάτων τους στην Καραϊβική, απαντώντας στις κατηγορίες εναντίον τους, και από τον ΟΗΕ, ότι πρόκειται για εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Σύνταξη
Τα αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη διακινητών ναρκωτικών είναι «σύννομα» και δεν εκθέτουν το εμπλεκόμενο στρατιωτικό προσωπικό σε κίνδυνο διώξεων, ανέφερε χθες Τετάρτη το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί «εξωδικαστικών εκτελέσεων» (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @DODResponse).

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον πλοίων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών.

Για «ισχυρές ενδείξεις» πως αποτελούν εξωδικαστικές εκτελέσεις κάνει λόγο ο ΟΗΕ

Μέχρι σήμερα, η Ουάσιγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 20 πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 76 ανθρώπων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Υπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κάλεσε προχθές Δευτέρα την Ουάσιγκτον να εξετάσει τη νομιμότητα των πληγμάτων, κάνοντας λόγο για «ισχυρές ενδείξεις» πως αποτελούν εξωδικαστικές εκτελέσεις.

«Τα πλήγματα διατάχθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου των ενόπλων συγκρούσεων και ως εκ τούτου οι διαταγές ήταν σύννομες», δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης στο AFP.

«Νομικά υποχρεωμένο»

«Το στρατιωτικό προσωπικό είναι νομικά υποχρεωμένο να εκτελεί σύννομες διαταγές και, συνεπώς, δεν μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με διώξεις», υπογράμμισε όταν ρωτήθηκε σχετικά με άρθρο της εφημερίδας Washington Post που αναφερόταν στους νομικούς κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν όσοι συμμετείχαν στα φονικά πλήγματα.

Πηγή: ΑΠΕ

