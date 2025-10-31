ΟΗΕ: Απαράδεκτες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική – Οδηγούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις

Δριμεία κριτική από τον ΟΗΕ στις επιχειρήσεις των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική, στο πλαίσιο αυτού που οι ΗΠΑ έχουν ονομάσει «πόλεμο κατά των ναρκοσυμμοριών». Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα χαρακτήρισε τις επιθέσεις εναντίον πλοιαρίων απαράδεκτες, καθώς παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Από τη Γενεύη, η Ραβίνα Σαμντασάνι, εκπρόσωπος Τύπου του ύπατου αρμοστή, Φόλκερ Τουρκ, είπε ότι οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να σταματήσουν. Ο Φόλκερ Τουρκ, είπε επίσης, έχει ζητήσει έρευνα για τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον σκαφών στην Καραϊβική Θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, τα οποία φέρονται να μεταφέρουν παράνομα ναρκωτικά.

Η εκούσια χρήση θανατηφόρας βίας επιτρέπεται μόνο ως έσχατη λύση

Αυτή είναι ουσιαστικά η πρώτη καταδίκη του ΟΗΕ για ανάλογα περιστατικά, έπειτα από την καταδίκη των αμερικανικών παρεμβάσεων στη Βενεζουέλα. Εμπειρογνώμονες του Οργανισμού έχουν προειδοποιήσει ότι οι «μυστικές ενέργειες και οι απειλές με τη χρήση στρατιωτικής βίας» στη Βενεζουέλα από τις ΗΠΑ, «παραβιάζουν την κυριαρχία» της, αλλά και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

«Η προετοιμασία μιας μυστικής ή απευθείας στρατιωτικής δράσης κατά ενός άλλου κυρίαρχου κράτους συνιστά ακόμη πιο σοβαρή παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», έκριναν οι εμπειρογνώμονες, εκτιμώντας ότι οι φερόμενοι από τις ΗΠΑ διακινητές ναρκωτικών «δεν επιτίθενται στις Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα επίκλησης του νόμου της άμυνας».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε την Τετάρτη την τελευταία στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας. Από τα πλήγματα εναντίον ενός σκάφους που, όπως υποστήριξε, μετέφερε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώθηκαν και οι τέσσερις επιβαίνοντες. Αυτή ήταν η 14η επίθεση από την έναρξη της εκστρατείας στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 61.

«Εξωδικαστικές δολοφονίες»

Η Ραβίνα Σαμντασάνι, εκπρόσωπος του Φόλκερ Τουρκ, δήλωσε κατά την τακτική ενημέρωση του ΟΗΕ προς τους δημοσιογράφους: «Αυτές οι επιθέσεις και το αυξανόμενο ανθρώπινο κόστος τους είναι απαράδεκτα. Οι ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν τέτοιες επιθέσεις και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν την εξωδικαστική δολοφονία ανθρώπων σε αυτά τα σκάφη».

Επισήμανε επίσης ότι ο ύπατος εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα πιστεύει ότι «οι αεροπορικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε σκάφη στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δικαιολογεί τις επιθέσεις στα σκάφη που φέρονται ότι διακινούν ναρκωτικά, ως απαραίτητη κλιμάκωση για να σταματήσει η ροή ουσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών, με τον τρόπο που γίνεται, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις μεταξύ των χωρών της περιοχής. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος συνδέει την εισροή των ναρκωτικών στις ΗΠΑ με τις κυβερνήσεις της Βενεζουέλας, αλλά και της Κολομβίας. Κατηγορώντας την πρώτη ότι ευθύνεται για το ναρκοεμπόριο και τη δεύτερη ότι δεν κάνει αρκετά για να το σταματήσει.

Παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή

Η Ραβίνα Σαμντασάνι επισήμανε επίσης ότι ο Οργανισμός έχει σημειώσει τις εξηγήσεις των ΗΠΑ για τις προσπάθειες ως εκστρατεία κατά των ναρκωτικών και της τρομοκρατίας. Ωστόσο, πρόσθεσε, οι χώρες έχουν συμφωνήσει εδώ και καιρό ότι η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών είναι θέμα επιβολής του νόμου. Και πως διέπεται από τα «προσεκτικά όρια» που τίθενται στη χρήση θανατηφόρας βίας.

Η εκούσια χρήση θανατηφόρας βίας επιτρέπεται μόνο ως έσχατη λύση εναντίον κάποιου που αποτελεί «άμεση απειλή για τη ζωή», είπε η εκπρόσωπος του ύπατου αρμοστή του ΟΗΕ. «Διαφορετικά, θα ισοδυναμούσε με παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή και θα συνιστούσε εξωδικαστικές εκτελέσεις», εξήγησε.

Σύμφωνα με τη Ραβίνα Σαμντασάνι, οι αμερικανικές επιθέσεις λαμβάνουν χώρα «εκτός του πλαισίου» ένοπλης σύγκρουσης ή ενεργών εχθροπραξιών.