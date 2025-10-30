Οι συγγενείς δύο πολιτών του Τρινιντάντ που πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν από το αμερικανικό πλήγμα σε ένα σκάφος το οποίο φέρεται ότι μετέφερε ναρκωτικά, στις 14 Οκτωβρίου, ζητούν απαντήσεις από την κυβέρνηση της χώρας τους, η οποία αρνείται προς το παρόν να επιβεβαιώσει τον θάνατό τους (στη φωτογραφία από caribbeannewsglobal.com/Alba Ciudad, επάνω, ο Τζόζεφ, αριστερά, με τον Σαμάρου).

Οι οικογένειες του Τσαντ Τζόζεφ, 26 ετών και του Ρίσι Σαμάρου, 41 ετών, είπαν ότι μίλησαν μαζί τους πριν οι δύο άνδρες επιβιβαστούν στο πλοιάριο που βομβαρδίστηκε και μάλιστα τέλεσαν την κηδεία τους, την περασμένη εβδομάδα.

Η πρωθυπουργός του Τρινιντάντ είναι ένθερμη υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ

Οι αρχές του Τρινιντάντ και Τομπάγκο ούτε επιβεβαίωσαν, ούτε διέψευσαν ότι οι δύο άνδρες είναι μεταξύ των έξι νεκρών από το αμερικανικό πλήγμα. Η αστυνομία είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ερευνά την υπόθεση.

«Δεν είχαμε καμία επαφή με τις αρχές. Κανείς δεν επικοινώνησε μαζί μας. Εάν ο υπουργός λέει ότι οι δύο άνδρες αγνοούνται, τότε θα έπρεπε να τους ψάχνει», είπε η Σαλικάρ Κορασίνγκ, 31 ετών, η αδελφή του Ρίσι Σαμάρου.

Η Ζορίνα Σαμάρου, 60 ετών, η μητέρα του Ρίσι Σαμάρου, δήλωσε τη Δευτέρα ότι την περασμένη εβδομάδα πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να υποβάλει καταγγελία. Η αστυνομία της είπε ότι δεν μπορεί να χειριστεί την υπόθεση επειδή το συμβάν έγινε σε διεθνή ύδατα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Τρινιντάντ Σον Σόμπερς είπε σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή ότι οι δύο άνδρες «μπορεί να είναι αγνοούμενοι» και ότι η κυβέρνησή του «δεν γνωρίζει εάν βρίσκονταν στα πλοιάρια που καταστράφηκαν».

«Δεν βρέθηκε κανένα πτώμα»

«Λόγω έλλειψης αποδείξεων, το καλύτερο θα ήταν να πάνε στην αστυνομία και να καταγγείλουν την εξαφάνισή τους», πρόσθεσε.

Η Λινέτ Μπέρνελι, 53 ετών, η θεία του Τσαντ Τζόζεφ, είπε ότι η οικογένεια τον θεωρεί νεκρό αλλά διατηρεί ακόμη κάποια ελπίδα: «Δεν βρέθηκε κανένα πτώμα στην παραλία και, αν ο υπουργός λέει τέτοια πράγματα, τότε γιατί βομβάρδισαν το σκάφος; Αν έχει πληροφορίες, γιατί δεν μας ενημερώνει;» διερωτήθηκε.

Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες σε 14 επιθέσεις εναντίον πλοίων, στις οποίες έχουν σκοτωθεί συνολικά 58 άνθρωποι, στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

Η πρωθυπουργός του Τρινιντάντ Κάμλα Περσάντ-Μπισεσάρ, μια ένθερμη υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ, πολλαπλασιάζει τις εχθρικές δηλώσεις απέναντι στη Βενεζουέλα και δέχτηκε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο να ελλιμενιστεί στη χώρα της για στρατιωτικές ασκήσεις.

Οι παρατηρητές θεωρούν ότι οι αρχές δεν θέλουν να παραδεχτούν τον θάνατο των δύο πολιτών του Τρινιντάντ για να μην χρειαστεί να πάρουν θέση για τα πλήγματα του συμμάχου τους, η νομιμότητα των οποίων αμφισβητείται.

