New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ

Οι New York Times κατέθεσαν αγωγή την Πέμπτη κατά του Πενταγώνου. Με την κίνησή τους επιχειρούν να ανατρέψουν τους νέους κανόνες που επέβαλε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και εξώθησαν τα περισσότερα ΜΜΕ να φύγουν από το υπουργείο. Οι νέοι κανόνες απαιτούν από τους δημοσιογράφους, μεταξύ άλλων, να δίνουν τα ρεπορτάζ τους προς έγκριση στο υπουργείο Άμυνας.

Οι New York Times είχαν μηνυθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο για ρεπορτάζ τους, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσφατα επιτέθηκε με προσβλητικούς χαρακτηρισμους σε δημοσιογράφο τους.

Στη μήνυσή της, που κατατέθηκε σε δικαστήριο της Ουάσιγκτον, η εφημερίδα New York Times αναφέρει ότι οι κανόνες παραβιάζουν τις διατάξεις του Συντάγματος για την ελευθερία του λόγου και την ορθή διαδικασία. Επίσης, ότι δίνουν στον Πιτ Χέγκσεθ την εξουσία να αποφασίζει ο ίδιος εάν θα απορριφθεί η διαπίστευση σε κάποιο δημοσιογράφο. Οι New York Times ήταν μεταξύ των ΜΜΕ που αποχώρησαν από το Πεντάγωνο, καθώς αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τους κανόνες ως προϋπόθεση για την απόκτηση δημοσιογραφικής διαπίστευσης.

Το αποτέλεσμα εφαρμογής αυτών των κανόνων ήταν η αίθουσα Τύπου του Πενταγώνου να περιλαμβάνει πλέον κυρίως συντηρητικά μέσα ενημέρωσης που συμφώνησαν με τους κανόνες.

Ο εκπρόσωπος της εφημερίδας, Τσαρλς Στάντλάντερ, δήλωσε ότι «η πολιτική αυτή αποτελεί προσπάθεια άσκησης ελέγχου σε ρεπορτάζ που δεν αρέσουν στην κυβέρνηση».

Το Πεντάγωνο δεν είχε άμεση απάντηση σε αίτημα για σχόλιο.

Ρεπορτάζ εκ του μακρόθεν

Παρά την απώλεια των διαπιστεύσεών τους, τα ΜΜΕ στα οποία απαγορεύτηκε η πρόσβαση στο Πεντάγωνο συνέχισαν να κάνουν ρεπορτάζ για τον στρατό. Την περασμένη εβδομάδα, ηγήθηκαν της κάλυψης ρεπορτάζ που αμφισβήτησαν τον ρόλο του Χέγκσεθ σε στρατιωτικές επιθέσεις σε σκάφη με φερόμενους λαθρεμπόρους ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της εκ νέου στοχοποίησης πλοιαρίου αφού εντοπίστηκαν επιζώντες.

Παρ’ όλα αυτά, οι New York Times επισημαίνουν στην αγωγή τους ότι η άρνηση πρόσβασης στο Πεντάγωνο περιορίζει την ικανότητα των δημοσιογράφων να κάνουν τη δουλειά τους. Υποστηρίζει ότι η νέα πολιτική δίνει στον Χέγκσεθ το δικαίωμα να αποκλείει δημοσιογράφους που κάνουν ρεπορτάζ που δεν του αρέσουν, ακόμη και αν αυτές οι ιστορίες δεν περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Αυτό, επισήμανε, έχει αποθαρρυντική επίδραση στους δημοσιογράφους.

Οι δικηγόροι ανησυχούν επίσης ότι παρόμοιοι περιορισμοί θα τεθούν σε ισχύ και σε άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Επίθεση στα ΜΜΕ

Το Πεντάγωνο ισχυρίζεται η πολιτική του επιβάλλει κανόνες «κοινής λογικής» που προστατεύουν τον στρατό από τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που θα μπορούσαν να τον θέσουν σε κίνδυνο. Η εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Κίνγκσλεϊ Γουίλσον δήλωσε ότι τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης δεν λείπουν.

«Ο αμερικανικός λαός δεν εμπιστεύεται αυτούς τους προπαγανδιστές επειδή σταμάτησαν να λένε την αλήθεια», δήλωσε. «Επομένως, δεν πρόκειται να τους παρακαλέσουμε να επιστρέψουν. Δεν θα αποκαταστήσουμε ένα σαθρό μοντέλο απλώς για να τους κατευνάσουμε».

Ωστόσο, έτσι έχουν αποκλειστεί ΜΜΕ μέσω των οποίων ενημερώνονται εκατομμύρια άνθρωποι. Μεταξύ αυτών τα Associated Press, Washington Post και CNN. Όταν ζήτησαν από το Πεντάγωνο πρόσβαση στην ενημέρωση της εκπροσώπου Τύπου, τους αρνήθηκαν, λέγοντας ότι ήταν μόνο για διαπιστευμένους δημοσιογράφους.

Οι New York Times επικαλούνται αυτό το σχόλιο της Γουίλσον για τους «προπαγανδιστές» ως απόδειξη ότι το Πεντάγωνο κάνει διακρίσεις εις βάρος των δημοσιογράφων για τις απόψεις τους.

Άλλες μηνύσεις

Με ανάλογα επιχειρήματα έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη και το πρακτορείο Associated Press. To πρακτορείο προσπαθεί εμποδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ να αρνηθεί την πρόσβαση στους δημοσιογράφους του σε εκδηλώσεις στο Οβάλ Γραφείο και στο Air Force One. Η υπόθεση του AP βρίσκεται επί του παρόντος στο ομοσπονδιακό δικαστικό σύστημα.