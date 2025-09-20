Το «υπουργείο Πολέμου» των ΗΠΑ απαιτεί από τους δημοσιογράφους να υποβάλλουν οτιδήποτε δημοσιεύουν σχετικά με αυτό για έγκριση από την κυβέρνηση ως προϋπόθεση πρόσβασης. Το Bloomberg που προέβη στην αποκάλυψη το αποκαλεί την «τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να ελέγξει σε καιρό ειρήνης τις πληροφορίες που μαθαίνει το κοινό σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις».

Ο νέος κανόνας — μέρος μιας ενημερωμένης διαδικασίας πιστοποίησης δημοσιογράφων που παρουσιάστηκε στις ειδησεογραφικές οργανώσεις αυτή την εβδομάδα — περιλήφθηκε σε ένα σημείωμα του εκπροσώπου του Πενταγώνου Σον Πάρνελ. Το σημείωμα ανέφερε ότι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να υπογράψουν το έντυπο 10 σελίδων ως προϋπόθεση για να λάβουν και να διατηρήσουν διαπιστευτήρια για να καλύπτουν το ρεπορτάζ του υπουργείου Άμυνας.

Όποιος υπογράφει συναινεί ότι οι πληροφορίες του Πενταγώνου «πρέπει να εγκριθούν για δημόσια κυκλοφορία από τον αρμόδιο εξουσιοδοτημένο υπάλληλο πριν από τη δημοσίευσή τους, ακόμη και αν δεν είναι απόρρητες». Σε αντίθετη περίπτωση του αφαιρείται η διαπίστευση, πράγμα που τον καθιστά σχεδόν «άχρηστο» στο μέσο που εργάζεται και οδηγώντας τον εργαζόμενο δημοσιογράφο κοντά στην απόλυση.

Για να δικαιολογήσει τον νέο περιορισμό, το Πεντάγωνο αναφέρει ότι πρέπει να προστατεύσει τις απόρρητες πληροφορίες εθνικής ασφάλειας, καθώς και οτιδήποτε χαρακτηρίζεται ως «ελεγχόμενη μη απόρρητη πληροφορία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε να μην γίνεται κριτική στο πρόσωπό του από τα ΜΜΕ των ΗΠΑ

Οι συγκρούσεις του προέδρου Τραμπ με τα μέσα ενημέρωσης κατά τη δεύτερη θητεία του εντάθηκαν αυτή την εβδομάδα, όταν το δίκτυο ABC (ανήκει στην Disney) απέσυρε τον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής Τζίμι Κίμελ για τα σχόλιά του σχετικά με τον δολοφονημένο podcaster Τσάρλι Κερκ, μετά από μια εκστρατεία πίεσης, που περιελάμβανε απειλές από τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών – FCC, Μπρένταν Καρ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάκλησης των αδειών εκπομπής των παρουσιαστών νυχτερινών εκπομπών που μιλούν αρνητικά για τον ίδιο.

VIDEO: 🇺🇸 Trump floats revoking licences of critical TV networks amid free speech row Speaking to reporters aboard Air Force One on his return from Britain, Trump suggested TV networks who are critical of him should have their licences revoked, sparking fierce criticism from… pic.twitter.com/3Gsu8JYsqV — AFP News Agency (@AFP) September 20, 2025

Ο πόλεμος του Τραμπ με τα ΜΜΕ έφυγε νωρίς από κάθε έλεγχο

Τον Απρίλιο, ο Λευκός Οίκος κατάργησε την μακροχρόνια πρόσβαση των πρακτορείων ειδήσεων στις ενημερώσεις, μετά από απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου που διέταξε την κυβέρνηση να αποκαταστήσει τα διαπιστευτήρια του Associated Press. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως «θα δίνει διαπιστεύσεις εκ περιτροπής», εντάσσοντας τα μέσα της Alt Right και αφαιρώντας διαπιστεύσεις από πρακτορεία και μέσα που ασκούσαν κριτική στον Ντόναλτ Τραμπ.

Αυτό ακολούθησε μια αγωγή του AP, όταν ο Λευκός Οίκος απείλησε να πάρει την διαπίστευση του ρεπόρτερ που είχε αναλάβει την κάλυψη του Λευκού Οίκου, μετά την άρνηση του πρακτορείου να αποκαλέσει τον Κόλπο του Μεξικού με το νέο όνομα που του έδωσε ο Τραμπ, ως Κόλπο της Αμερικής. Μια αλλαγή που δεν αναγνωρίζουν άλλες χώρες.

Ο Τραμπ άλλαξε επίσης το όνομα του υπουργείου Άμυνας πίσω στο προ του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου όνομα του υπουργείου Πολέμου, αλλά η αλλαγή απαιτεί την τελική έγκριση του Κογκρέσου.