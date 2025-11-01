newspaper
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους
Κόσμος 01 Νοεμβρίου 2025 | 19:38

Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι περιορίζει την πρόσβαση δημοσιογράφων στη Δυτική Πτέρυγα, για «λόγους ασφαλείας». Κατηγορεί τα ΜΜΕ ότι «στήνουν ενέδρες» για να εκμαιεύουν «ευαίσθητες πληροφορίες».

Σύνταξη
Έναν νέο κανόνα, μέρος της στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλει περιορισμούς στα ΜΜΕ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Στο εξής, οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο δεν θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο Γραφείο Επικοινωνίας, στη Δυτική Πτέρυγα.

Πρόκειται στην ουσία για το γραφείο όπου εργάζονται η εκπρόσωπος Τύπου του Αμερικανού προέδρου, Κάρολιν Λίβιτ, και ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ. Οι δημοσιογράφοι που επιθυμούν να μιλήσουν μαζί τους, θα πρέπει να κλείνουν προηγουμένως ραντεβού.

«Ευαίσθητο υλικό»

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η κίνηση αυτή συνδέεται με τις «πρόσφατες διαρθρωτικές αλλαγές» που απαιτούν από το προσωπικό επικοινωνίας να είναι υπεύθυνο για θέματα που αφορούν το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. «Υπό αυτή την ιδιότητα, τα μέλη του Προσωπικού Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου ασχολούνται συστηματικά με ευαίσθητο υλικό», ανέφερε το υπόμνημα.

«Προκειμένου να προστατευθεί τέτοιο υλικό και να διατηρηθεί ο συντονισμός μεταξύ του Προσωπικού του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και του Προσωπικού Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, τα μέλη του Τύπου δεν επιτρέπεται πλέον να έχουν πρόσβαση στην Αίθουσα 140 χωρίς προηγούμενη έγκριση με τη μορφή ραντεβού με εξουσιοδοτημένο Μέλος του Προσωπικού του Λευκού Οίκου», ανέφερε επίσης.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, έγραψε στο Χ ότι «ορισμένοι δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί να καταγράφουν κρυφά βίντεο και ήχο από τα γραφεία μας, μαζί με φωτογραφίες ευαίσθητων πληροφοριών, χωρίς άδεια». Επίσης, ισχυρίστηκε ότι ορισμένοι δημοσιογράφοι περιπλανήθηκαν σε περιορισμένες περιοχές ή παρακολουθούσαν ιδιωτικές, κεκλεισμένων των θυρών συναντήσεις.

«Οι Γραμματείς του Υπουργικού Συμβουλίου έρχονται τακτικά στο γραφείο μας για ιδιωτικές συναντήσεις, μόνο και μόνο για να τους στήσουν ενέδρα δημοσιογράφοι που περιμένουν έξω από τις πόρτες μας», υποστήριξε ο Τσουνγκ.

Ωστόσο, επισημαίνεται, οι δημοσιογράφοι μπορούν ακόμα να έχουν πρόσβαση σε μια άλλη περιοχή όπου έχουν γραφεία οι «χαμηλότερης βαθμίδας» εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου.

Όπως Πεντάγωνο…

Αυτή δεν είναι η πρώτη κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει το έργο των δημοσιογράφων. Ήδη, στο πλαίσιο «εναλλαγής» των ΜΜΕ, έχει αποκλείσει από τις κλειστές ενημερώσεις του Λευκού Οίκου διάφορα μέσα. Τα ΜΜΕ αυτά έχουν αντικατασταθεί από περισσότερο φιλικά στον Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα φέτος, ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να απαγορεύσει στο Associated Press να καλύπτει εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου. Αιτία, η άρνηση του ειδησεογραφικού οργανισμού να αναφερθεί στον Κόλπο του Μεξικού ως «Κόλπο της Αμερικής» μετά την εκτελεστική εντολή του Τραμπ για αλλαγή του ονόματος. Ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε ότι ο Λευκός Οίκος δεν μπορούσε νόμιμα να εμποδίσει το AP από εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου, αλλά η πρόσβαση του μέσου παραμένει περιορισμένη καθώς ο Λευκός Οίκος έχει ασκήσει έφεση.

Επίσης, μια σειρά από περιορισμούς που επιβλήθηκαν στους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο, τους υποχρέωσαν να παραδώσουν τις διαπιστεύσεις τους. Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, είχε ζητήσει, μεταξύ άλλων, να «ελέγχονται» τα ρεπορτάζ πριν δημοσιευθούν.

REUTERS/Elizabeth Frantz

Εξοβελίζοντας τον Τύπο

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διατηρεί συγκρουσιακή σχέση με τα ΜΜΕ. Πολλές φορές έχει επιτεθεί ή προσβάλει δημοσιογράφους, γιατί δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις τους. Ο Τραμπ έχει κινηθεί ξεχωριστά νομικά εναντίον αρκετών μέσων ενημέρωσης που θεωρούσε ότι κάλυπταν δυσμενώς τον ίδιο και τους Ρεπουμπλικάνους συμμάχους του.

Επίσης, έχει αναφέρει το ενδεχόμενο μετακίνησης του δημοσιογραφικού σώματος εκτός του Λευκού Οίκου.

«Έχουμε μια επιλογή εδώ», δήλωσε. «Θα μπορούσαμε να τους μετακινήσουμε πολύ εύκολα απέναντι από τον δρόμο».

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, Γουεϊτζία Τζιανγκ, δήλωσε σε δήλωσή του ότι τα νέα όρια «εμποδίζουν την ικανότητα του δημοσιογραφικού σώματος να αμφισβητεί αξιωματούχους, να διασφαλίζει τη διαφάνεια και να ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση, εν ονόματι του αμερικανικού κοινού».

World
Αμυντική βιομηχανία: Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πετούν στα ύψη – Μήπως οι επενδυτές θα απογοητευτούν;

Αμυντική βιομηχανία: Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πετούν στα ύψη – Μήπως οι επενδυτές θα απογοητευτούν;

Business
ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

inWellness
inTown
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
