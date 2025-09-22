newspaper
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο επιβάλλει ακραίους περιορισμούς στη δημοσιογραφική κάλυψη – Οι αντιδράσεις των ΜΜΕ
Κόσμος 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:43

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο επιβάλλει ακραίους περιορισμούς στη δημοσιογραφική κάλυψη – Οι αντιδράσεις των ΜΜΕ

Το Πεντάγωνο έχει φτάσει στο σημείο να ζητά να εγκρίνει δημοσιεύσεις που το αφορούν

Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Spotlight

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ζητάει πλέον από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους να εγκρίνει το ίδιο τη δημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας το αφορά, διαβαθμισμένης ή μη, διότι διαφορετικά θα χάνουν την πρόσβασή τους στο Πεντάγωνο.

«Είμαστε σφόδρα ενοχλημένοι από αυτή την εξέλιξη και από αυτό που σηματοδοτεί»

Aυτοί οι νέοι περιορισμοί, οι οποίων γνωστοποιήθηκαν με υπόμνημα από το Πεντάγωνο την Παρασκευή, έγιναν γρήγορα αντικείμενο επικρίσεων από δημοσιογραφικούς οργανισμούς και από δημοσιογραφικές ενώσεις.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταδίδει ορισμένες από τις δηλώσεις τους:

REUTERS

«Ανησυχούμε εντονότατα για τους πρόσφατα ανακοινωθέντες περιορισμούς που επέβαλε το Πεντάγωνο στη δημοσιογραφική κάλυψη. Ένας ελεύθερος και ανεξάρτητος Τύπος είναι απαραίτητος για την αμερικανική δημοκρατία διασφαλίζοντας διαφάνεια και λογοδοσία. Η όποια προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να περιορίσει τη δυνατότητα των δημοσιογράφων να καλύπτουν την ειδησεογραφία υπονομεύει την προστασία που παρέχει η Πρώτη Τροπολογία (του Συντάγματος των ΗΠΑ) και περιορίζει την ελεύθερη ροή των πληροφοριών που είναι κρίσιμη για τον ενημερωμένο δημόσιο διάλογο. Παραμένουμε δεσμευμένοι στην κάλυψη (ειδήσεων που αφορούν) το Πεντάγωνο με έναν αμερόληπτο, ακριβή και ανεξάρτητο τρόπο, ο οποίος συνάδει με τις Αρχές του Οργανισμού Thomson Reuters», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Reuters.

NEW YORK TIMES

«Το να ζητάς από τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους να υποκύψουν σε τέτοιου είδους περιορισμούς βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την προστασία που παρέχει το Σύνταγμα για έναν ελεύθερο Τύπο σε μια δημοκρατία και (συνιστά) μια συνεχιζόμενη προσπάθεια να καταπνίξεις το δικαίωμα του κοινού να καταλάβει τι κάνει η κυβέρνησή του. Αυτό είναι ένα ακόμη βήμα σε μια ανησυχητική τάση περιορισμού της πρόσβασης σε ό,τι κάνει ο στρατός με έξοδα του φορολογούμενου. Οι δημοσιογράφοι μας θα συνεχίσουν να μεταδίδουν τα γεγονότα εις βάθος και αντικειμενικά», δήλωσε εκπρόσωπος της εφημερίδας New York Times.

WALL STREET JOURNAL

«Είμαστε σφόδρα ενοχλημένοι από αυτή την εξέλιξη και από αυτό που σηματοδοτεί. Αξιολογούμε επί του παρόντος τον αντίκτυπό της στο δημοσιογραφικό μας δυναμικό», είπε εκπρόσωπος της Wall Street Journal.

WASHINGTON POST

«Το Σύνταγμα προστατεύει το δικαίωμα της δημοσιογραφικής κάλυψης των ενεργειών δημοκρατικά εκλεγμένων και διορισμένων κυβερνητικών αξιωματούχων. Όποια απόπειρα της κυβέρνησης να ελέγξει τα μηνύματα και να περιορίσει την πρόσβαση είναι αντίθετη προς την Πρώτη Τροπολογία και ενάντια στο δημόσιο συμφέρον. Η Washington Post θα συνεχίσει να επιδιώκει την ακριβή και δίκαιη δημοσιογραφική κάλυψη με γνώμονα αυτό το συμφέρον», σχολίασε ο Ματ Μάρεϊ, εκτελεστικός διευθυντής της εφημερίδας.

Τράπεζες
Στουρνάρας (ΤτΕ): Αν αυξήσουμε 30% τους μισθούς αύριο, θα χρεοκοπήσουμε

Στουρνάρας (ΤτΕ): Αν αυξήσουμε 30% τους μισθούς αύριο, θα χρεοκοπήσουμε

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

inWellness
inTown
Παλαιστίνη: Η Γερμανία «μάλλον» δεν θα την αναγνωρίσει – Ποιες άλλες χώρες θα το κάνουν
Διπλωματικός πυρετός 22.09.25

Η Γερμανία «μάλλον» δεν θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη - Ποιες άλλες χώρες θα το κάνουν

Τι δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας - Σήμερα η σύνοδος για τη λύση των δύο κρατών, μεγαλώνει ο κατάλογος από τις χώρες που θα αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Αναγορεύτηκε σε μάρτυρα της συντηρητικής Αμερικής – «Ένας στρατός ξύπνησε»
Αντί στεφάνων... 22.09.25

Τσάρλι Κερκ: Αναγορεύτηκε σε μάρτυρα της συντηρητικής Αμερικής - «Ένας στρατός ξύπνησε»

Χιλιάδες Αμερικανοί μετέτρεψαν ένα στάδιο ποδοσφαίρου σε εκκλησία στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, ενώ η πολιτική αφρόκρεμα υιοθετούσε σκληρή ρητορική, στέλνοντας θρησκευτικά και πολιτικά μηνύματα στους αντιπάλους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τέσσερις Δυτικές χώρες αναγνώρισαν την Παλαιστίνη, ετοιμάζεται η Γαλλία – Οργή στο Ισραήλ, τι ζητά η Χαμάς
Διπλωματική απομόνωση 22.09.25

Τέσσερις Δυτικές χώρες αναγνώρισαν την Παλαιστίνη, ετοιμάζεται η Γαλλία - Οργή στο Ισραήλ, τι ζητά η Χαμάς

Αναλυτές τονίζουν ότι οι αποφάσεις αναγνώρισης ήρθαν κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης των χωρών της Δύσης - Απαιτούνται «συγκεκριμένες ενέργειες» για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υπερτυφώνας Ραγκάσα: Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες – Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
Υπερτυφώνας Ραγκάσα 22.09.25

Προετοιμασίες για τον «τυφώνα της δεκαετίας» στις Φιλιππίνες - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ

Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ - Συναγερμός και στην Ταϊβάν

Σύνταξη
«Ψηφιακή αθανασία»: Μια νέα σχέση με τους νεκρούς μας – Πώς η ΑI αλλάζει τα δεδομένα
Κόσμος 22.09.25

«Ψηφιακή αθανασία»: Μια νέα σχέση με τους νεκρούς μας – Πώς η ΑI αλλάζει τα δεδομένα

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να συνομιλήσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν πεθάνει. Η ερευνήτρια στο Κέντρο Leverhulme για το Μέλλον της Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ μιλάει στα «ΝΕΑ» για τη δυνατότητα, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, της «ανασύνθεσης» των οικείων μας σε... άβαταρ

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ιταλία: Η Μελόνι «θυμάται τις πάστες» της παιδικής ηλικίας και προκαλεί έντονες αντιδράσεις
Ιταλία 22.09.25

Εντονες αντιδράσεις για τη Μελόνι που θυμήθηκε «τις πάστες» της παιδικής ηλικίας

Εντονα αντέδρασε η αντιπολίτευση στην Ιταλία για τη συνέντευξη που παραχώρησε η Τζόρτζια Μελόνι στη δημόσια τηλεόραση και θυμήθηκε τις πάστες στα οικογενειακά τραπέζια όταν ήταν παιδί.

Σύνταξη
Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη γιος πρώην υπουργού για παράνομη κατοχή σπρέι πιπεριού
Νέα Ερυθραία 22.09.25

Συνελήφθη γιος πρώην υπουργού για οπλοκατοχή - Είχε πάνω του σπρέι πιπεριού

Ο 19χρονος γιος γνωστού πολιτικού συνελήφθη όταν μετά από αστυνομικό έλεγχο στη Νέα Ερυθραία, βρέθηκε στην κατοχή του σπρέι πιπεριού, ενώ ο φίλος που τον συνόδευε βρέθηκε με μικροποσότητα κάνναβης.

Σύνταξη
H «Αριστερά», τα ΜΜΕ και οι «προβοκάτορες»: Οι «μπηχτές» του Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ
«Πληρωμένοι προβοκάτορες» 22.09.25

H «Αριστερά», τα ΜΜΕ και οι «προβοκάτορες»: Οι «μπηχτές» του Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ

«Το όπλο ήταν στραμμένο επάνω του, αλλά η σφαίρα στόχευε όλους μας» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας τον Κερκ ως μάρτυρα της ελευθερίας του λόγου

Σύνταξη
Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
Διεθνής Οικονομία 22.09.25

Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων

Παρά το πακέτο νέων κυρώσεων και το απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στις δυτικές οικονομίες, οι Ρώσοι σπάνια έχουν αισθανθεί καλύτερα για την οικονομική τους κατάσταση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πρώτο τραπέζι: Ο Monsieur Minimal συναντά τη Νεφέλη Φασούλη στα μπουζούκια με τη Σπάστα Φλώρα
Πρώτη ακρόαση 22.09.25

Πρώτο τραπέζι: Ο Monsieur Minimal συναντά τη Νεφέλη Φασούλη στα μπουζούκια με τη Σπάστα Φλώρα

Μια 15ετία μετά την κυκλοφορία του hit του Monsieur Minimal Πάστα Φλώρα, ο γνωστός καλλιτέχνης ενώνει τις δυνάμεις του με τη Νεφέλη Φασούλη για ένα... remake αλά λαϊκά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε μία διαδικασία – παρωδία – Αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο
Πολιτική Γραμματεία 22.09.25

Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε μία διαδικασία – παρωδία – Αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο

«Ήταν τέτοια η προχειρότητα της κυβερνητικής πλειοψηφίας» τονίσει ο Νίκος Ανδρουλα΄κης που στις κλήσεις μαρτύρων - όπως είπε - συμπεριέλαβε ακόμη και νεκρούς υπουργούς και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Το κρεβάτι κάνει τη διαφορά: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του
«Η δική μας ώρα» 22.09.25

Το κρεβάτι κάνει τη διαφορά: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του

Σε συνέντευξή του στο Fox News Digital, ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Καμίλα Άλβες, είπε ότι τα ζευγάρια με κρεβάτια king size θα πρέπει να σκεφτούν να αγοράσουν μικρότερα.

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Η Γερμανία «μάλλον» δεν θα την αναγνωρίσει – Ποιες άλλες χώρες θα το κάνουν
Διπλωματικός πυρετός 22.09.25

Η Γερμανία «μάλλον» δεν θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη - Ποιες άλλες χώρες θα το κάνουν

Τι δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας - Σήμερα η σύνοδος για τη λύση των δύο κρατών, μεγαλώνει ο κατάλογος από τις χώρες που θα αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη

Σύνταξη
Πειραιάς: Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο – Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, διασωληνωμένη η συνοδηγός
Στον Πειραιά 22.09.25

Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο - Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, διασωληνωμένη η συνοδηγός

Σφοδρή πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολώνα στον Πειραια - Ο 40χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του, ενώ η 33χρονη συνοδηγός είναι διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύνταξη
