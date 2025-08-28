newspaper
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Τραμπ: Θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων
Κόσμος 28 Αυγούστου 2025 | 11:48

Τραμπ: Θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων

Σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, οι αλλοδαποί κάτοχοι φοιτητικής βίζας δεν θα μπορούν να παραμένουν περισσότερα από τέσσερα χρόνια στο αμερικανικό έδαφος

Σύνταξη
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σήμερα να μειωθεί η διάρκεια παραμονής στις ΗΠΑ ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επιδιώκει να ενισχύσει τους περιορισμούς και για τη νόμιμη μετανάστευση.

Μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ εξέδιδαν θεωρήσεις εισόδου για φοιτητές οι οποίες κάλυπταν όλο το διάστημα των σπουδών

Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, οι αλλοδαποί κάτοχοι φοιτητικής βίζας δεν θα μπορούν να παραμένουν περισσότερα από τέσσερα χρόνια στο αμερικανικό έδαφος.

Η εξαίρεση για τους δημοσιογράφους από την Κίνα

Οι ξένοι δημοσιογράφοι από την πλευρά τους θα μπορούν να παραμένουν στις ΗΠΑ για μέγιστο διάστημα 240 ημερών, όμως θα έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν τη βίζα τους για αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Εξαίρεση αποτελούν οι Κινέζοι δημοσιογράφοι που δεν θα μπορούν να παραμένουν στο αμερικανικό έδαφος για περισσότερες από 90 ημέρες.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ εξέδιδαν θεωρήσεις εισόδου για φοιτητές οι οποίες κάλυπταν όλο το διάστημα των σπουδών. Η μη μεταναστευτική βίζα μπορούσε να έχει ισχύ περισσότερα από 10 χρόνια.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόταση αυτή δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως των ΗΠΑ, ανοίγοντας τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης του μέτρου που θα διαρκέσει σύντομο διάστημα, προτού τεθεί σε ισχύ.

«Για πάρα πολύ καιρό οι προηγούμενες κυβερνήσεις επέτρεπαν σε ξένους φοιτητές και άλλους κατόχους βίζας να παραμένουν στις ΗΠΑ σχεδόν επ’ αόριστον, εγείροντας κινδύνους για την ασφάλεια, κοστίζοντας αμέτρητα χρηματικά ποσά στους φορολογούμενους και φέρνοντας σε μειονεκτική θέση τους Αμερικανούς πολίτες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του που εκδόθηκε χθες Τετάρτη το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου, οι αλλοδαποί φοιτητές συνέβαλαν στην αμερικανική οικονομία με περισσότερα από 50 δισεκ. δολάρια το 2023.

Πόσοι είναι οι ξένοι φοιτητές στις ΗΠΑ

Το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 οι ΗΠΑ υποδέχθηκαν περισσότερους από 1,1 εκατ. ξένους φοιτητές, περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η παρουσία τους αποτελεί σημαντικό έσοδο και για τα αμερικανικά πανεπιστήμια καθώς συνήθως καταβάλλουν το πλήρες ποσό των διδάκτρων για τη φοίτησή τους εκεί.

«Η πρόταση αυτή στέλνει ένα μήνυμα στους ταλαντούχους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ότι οι ΗΠΑ δεν εκτιμούν τη συμβολή τους», εκτίμησε η Μίριαμ Φέλντμπλουμ, επικεφαλής οργάνωσης που εκπροσωπεί τα στελέχη των αμερικανικών πανεπιστημίων.

«Αυτό δεν βλάπτει μόνο τους αλλοδαπούς φοιτητές, αποδυναμώνει και την ικανότητα των αμερικανικών κολεγίων και πανεπιστημίων να προσελκύσουν τα κορυφαία ταλέντα, περιορίζει τη διεθνή μας ανταγωνιστικότητα», πρόσθεσε.

Τις τελευταίες εβδομάδες η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τα μέτρα της κατά της μετανάστευσης. Στα μέσα Αυγούστου το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι από τον Ιανουάριο έχει ανακαλέσει 6.000 φοιτητικές θεωρήσεις εισόδου. Την ίδια ώρα περίπου 55 εκατ. κάτοχοι βίζας επηρεάζονται από τους ενισχυμένους ελέγχους που έχει υιοθετήσει η Ουάσινγκτον.

World
Capital Economics: «Ασθενείς» Γαλλία και Βρετανία… αλλά όχι και για το ΔΝΤ

Capital Economics: «Ασθενείς» Γαλλία και Βρετανία… αλλά όχι και για το ΔΝΤ

UBS για Motor Oil: Θετική εξέλιξη η επανεκκίνηση της λειτουργίας της CDU μετά την πυρκαγιά

UBS για Motor Oil: Θετική εξέλιξη η επανεκκίνηση της λειτουργίας της CDU μετά την πυρκαγιά

Ουκρανία: Οι οχυρωμένες πόλεις στο στόχαστρο του Πούτιν – Δεκατρείς οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο
Δείτε χάρτη 28.08.25 Upd: 11:18

Οι οχυρωμένες πόλεις της Ουκρανίας στο στόχαστρο του Πούτιν - Δεκατρείς οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο

«Παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία - Σοβαρές ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο - Ποιες πόλεις επιδιώκει να κατακτήσει ο ρωσικός στρατός, πώς έχουν οχυρωθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC – Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας
Δεν παραιτήθηκε 28.08.25

Ο Τραμπ απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC - Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας

Η Σούζαν Μονάρεζ δεν συμπλήρωσε ούτε έναν μήνα στη θέση της - Συγκρούστηκε με τον υπουργό Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, αμφισβητία των εμβολίων

Σύνταξη
Νοσοκομείο Νάσερ: Το διπλό χτύπημα ήταν τριπλό – Η ακτινογραφία της επίθεσης – Αποκάλυψη CNN για το μακελειό
CNN 28.08.25

Αποκάλυψη: Το διπλό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ ήταν τριπλό - Τι δείχνει νέο βίντεο - Η ακτινογραφία της επίθεσης

Νέα στοιχεία για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ που κόστισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, ανάμεσά τους σε πέντε δημοσιογράφους - Τι δείχνει νέο βίντεο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Οι μισοί Αμερικανοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα
Δείτε αναλυτικά 28.08.25

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Οι μισοί ψηφοφόροι στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ - Έξι στους δέκα ψηφοφόρους εναντιώνονται στην αποστολή περισσότερης στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες – Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη
«Έγκλημα μίσους» 28.08.25

Μακελειό σε σχολείο στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες - Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και 17 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, από τους πυροβολισμούς στο καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη - Ο δράστης, αυτοκτόνησε μετά το μακελειό - Για έγκλημα μίσους μιλά το FBI

Σύνταξη
Ουκρανία: «Τεράστιο» φονικό κύμα ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο και στα κεντρικά της χώρας
Εκρήξεις - Πυρκαγιές 28.08.25

«Τεράστιο» φονικό κύμα ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στην Ουκρανία

Εκρήξεις, πυρκαγιές και τουλάχιστον τρείς νεκροί ήταν το αποτέλεσμα του «τεράστιου» κύματος επιθέσεων που εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία στο Κίεβο και σε περιοχή της κεντρικής Ουκρανίας.

Σύνταξη
Αναγκαστική προσγείωση ισραηλινού αεροσκάφους εξαιτίας επίθεσης επιβάτη σε αεροσυνοδό
Παρίσι - Τελ Αβίβ 28.08.25

Αναγκαστική προσγείωση ισραηλινού αεροσκάφους λόγω επίθεσης σε αεροσυνοδό

Επιβάτης αεροσκάφους της ισραηλινής Arkia που εκτελούσε πτήση από το Παρίσι στο Τελ Αβίβ επιτέθηκε σε αεροσυνοδό όταν του ζητήθηκε κατά τη διάρκεια της απογείωσης να επιστρέψει στο κάθισμά του.

Σύνταξη
Συρία: Αποκαλύπτεται χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ με «πολλά θύματα» κοντά στη Δαμασκό
Συρία 28.08.25

Αποκαλύπτεται χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ κοντά στη Δαμασκό με «πολλά θύματα»

Αερομεταφερόμενα στοιχεία του ισραηλινού στρατού προωθήθηκαν σε περιοχή κοντά στη Δαμασκό για να διεξαγάγουν επιχείρηση, που είχε «πολλά θύματα», αφού πρώτα βομβάρδισαν την περιοχή.

Σύνταξη
Κολομβία: Μόνο 7 χρόνια κάθειρξης στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε δυνάμει της… νομοθεσίας
Κολομβία 28.08.25

Μόνο 7 χρόνια κάθειρξη στον εκτελεστή του Ουρίμπε δυνάμει της... νομοθεσίας

Στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 7 ετών διότι κατηγορήθηκε, με βάση τη νομοθεσία της Κολομβίας, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι για ανθρωποκτονία.

Σύνταξη
Μεξικό: Θα ζητήσει από τις ΗΠΑ μέρος της περιουσίας του Ελ Μάγιο για τους φτωχότερους Μεξικανούς
Αμύθητη περιουσία 28.08.25

Το Μεξικό θα ζητήσει από τις ΗΠΑ μέρος των 15 δισ. του Ελ Μάγιο για τους φτωχότερους

Το Μεξικό σκοπεύει να ζητήσει μέρος των 15 δισ. από την περιουσία του Ελ Μάγιο που προβλέπεται να κατασχεθούν από τις ΗΠΑ, προκειμένου να τα μοιράσει στους φτωχότερους Μεξικανούς.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως εξάρθρωσε τις συμμορίες
«Μονοπώλιο εγκλήματος» 28.08.25

«Καταστρέψαμε» τις συμμορίες διαβεβαιώνει η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ

«Το μονοπώλιο του εγκλήματος» που ασκούσαν οι συμμορίες έλαβε τέλος, διαβεβαιώνει η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ, την οποία σπεύδει να επικροτήσει ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ, Τεντ Κρουζ.

Σύνταξη
Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός
Champions League 28.08.25

Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός

Ο νέος τρόπος διεξαγωγής του Champions League αυξάνει και τα έσοδα των ομάδων, με τον Ολυμπιακό να έχει ήδη εξασφαλίσει ένα ποσό που αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια.

Σύνταξη
Ορκίστηκε βουλευτής η Στ. Αραμπατζή στη θέση του αδικοχαμένου Απ. Βεσυρόπουλου
Πολιτική 28.08.25

Ορκίστηκε βουλευτής η Στ. Αραμπατζή στη θέση του αδικοχαμένου Απ. Βεσυρόπουλου

Στην έναρξη της πρώτης συνεδρίασης για τη νέα σεζόν, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του κ. Βεσυρόπουλου με τους συναδέλφους να αφήνουν λευκά τριαντάφυλλα στο έδρανο του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης
InShorts 28.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης

Μέλη μιας συλλογικότητας από την περιοχή της ιταλικής πόλης συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Μέγαρο των Φεστιβάλ, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό με τα συνθήματα «Free Palestine» και «Stop the Genocide».

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Καταγγελίες, απειλές και παρ’ ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)
Στη Φθιώτιδα 28.08.25

Καταγγελίες, απειλές και παρ' ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)

Δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης αποκάλεσε κάτοικο του Αγίου Γεωργίου, στη Φθιώτιδα, πολιτικάντη με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που λειτουργεί σαν να ασκεί διοίκηση για λογαριασμό του Δήμου

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι οχυρωμένες πόλεις στο στόχαστρο του Πούτιν – Δεκατρείς οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο
Δείτε χάρτη 28.08.25 Upd: 11:18

Οι οχυρωμένες πόλεις της Ουκρανίας στο στόχαστρο του Πούτιν - Δεκατρείς οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο

«Παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία - Σοβαρές ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο - Ποιες πόλεις επιδιώκει να κατακτήσει ο ρωσικός στρατός, πώς έχουν οχυρωθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν
Τεχνητή Νοημοσύνη 28.08.25

Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν

Με προϋπολογισμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων, αλλά σενάρια που μοιάζουν βγαλμένα από «αλγοριθμική μηχανή», το Netflix κατηγορείται ότι παράγει εύπεπτες αλλά «άχρωμες» ταινίες στον βωμό των δεδομένων και της μαζικής απήχησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν
Damage control 28.08.25

ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν

Σε συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν, για την κατάσταση στο ΕΣΥ κατέφυγε ο υφ. Υγείας Μ. Θεμιστοκλέους - Επιχείρησε να πείσει ότι η είσοδος ιδιωτών στα νοσοκομεία ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα της περίθαλψης

Σύνταξη
Ο πίνακας του 1743 που κλάπηκε από τους Ναζί και βρέθηκε νωρίτερα φέτος αγνοείται ξανά
85 χρόνια μετά 28.08.25

Ο πίνακας του 1743 που κλάπηκε από τους Ναζί και βρέθηκε νωρίτερα φέτος αγνοείται ξανά

Ο πίνακας με τίτλο Το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Φρα Γκαλγκάριο, λεηλατημένος από τους Ναζί, εμφανίστηκε σε αγγελία ακινήτου στην Αργεντινή – και εξαφανίστηκε μυστηριωδώς λίγο πριν την αστυνομική έφοδο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σαλαμίνα: Βίντεο από τη φωτιά που έφτασε σε αυλές σπιτιών – «Είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα»
Χωρίς ενεργό μέτωπο 28.08.25

Βίντεο από τη φωτιά στη Σαλαμίνα που έφτασε σε αυλές σπιτιών - «Είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα»

Η περιοχή που έπιασε φωτιά στη Σαλαμίνα έχει κατοικίες, πολλές ελιές, πεύκα και ξερόκλαδα, αλλά με την επέμβαση της Πυροσβεστικής και τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου απετράπησαν τα χειρότερα

Σύνταξη
Αλλαγή πλεύσης ο Βέρνερ Χέρτζογκ – Άνοιξε λογαριασμό στο Instagram
Social 28.08.25

Αλλαγή πλεύσης ο Βέρνερ Χέρτζογκ – Άνοιξε λογαριασμό στο Instagram

Ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ, που για δεκαετίες δήλωνε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς τα θεωρούσε «μια τεράστια, γυμνή επίθεση ηλιθιότητας» άνοιξε λογαριασμό στο Instagram.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παλλήνη: Εθισμένος στον τζόγο ο δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπρησμούς
Παλλήνη 28.08.25

«Έχανα και έβαζα φωτιά» - Εθισμένος στον τζόγο ο δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπρησμούς

Ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη για τους εμπρησμούς στην Παλλήνη, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση, θα απολογηθεί στον ανακριτή την Παρασκευή

Σύνταξη
Ελλάδα – Ιταλία: Η «επίσημη αγαπημένη» ξεκινά το Eurobasket με πίστη για διάκριση!
Μπάσκετ 28.08.25

Ελλάδα – Ιταλία: Η «επίσημη αγαπημένη» ξεκινά το Eurobasket με πίστη για διάκριση!

Η μεγάλη ώρα για την Εθνική ομάδα μπάσκετ έφτασε! Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ρίχνεται απόψε (28/8, 21:30 / ΕΡΤ NEWS) στη μάχη του Eurobasket 2025 με αντίπαλο την Ιταλία, για την 1η αγωνιστική του Γ' ομίλου.

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

