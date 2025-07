Το Πανεπιστήμιο Κολούμπια επέβαλε σκληρές ποινές σε φοιτητές για τη συμμετοχή τους σε αντιπολεμικές διαμαρτυρίες για τη Γάζα, όπως αποβολές, διακοπή σπουδών και ανάκληση πτυχίων.

Η φοιτητική οργάνωση ακτιβιστών Columbia University Apartheid Divest (CUAD), η οποία έχει ζητήσει από τη σχολή να διακόψει όλους τους οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι σχεδόν 80 φοιτητές είτε έχουν αποβληθεί είτε έχουν δει τις σπουδές τους να διακόπτονται για τρία χρόνια επειδή πήραν μέρος σε τέτοιες κινητοποιήσεις.

Την Τρίτη, το Κολούμπια ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η τελευταία τιμωρία των φοιτητών αφορά τη «διατάραξη της Βιβλιοθήκης Μπάτλερ τον Μάιο του 2025 και την κατασκήνωση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου Αποφοίτων την άνοιξη του 2024».

«Οι διαταραχές των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων αποτελούν παραβίαση των πολιτικών και των κανόνων του Πανεπιστημίου και τέτοιες παραβιάσεις θα προκαλέσουν αναγκαστικά συνέπειες», ανακοίνωσε το αμερικάνικο πανεπιστήμιο.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Columbia University expelled and suspended nearly 80 students, some losing degrees over protests and encampments against Israel’s war on Gaza https://t.co/tytDjnipZk pic.twitter.com/rmTlojtTKi

— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 23, 2025