Ελεύθερος αφέθηκε χθες Παρασκευή ο Μαχμούντ Χαλίλ, μορφή των κινητοποιήσεων υπέρ των Παλαιστινίων στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια, ο οποίος παρέμεινε πάνω από τρεις μήνες έγκλειστος σε κέντρο κράτησης στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ (στη φωτογραφία του Reuters/Kathleen Flynn, επάνω, ο Μαχμούντ Χαλίλ, με την παλαιστινιακή μαντίλα, μόλις έχει βγει από το κέντρο κράτησης).

Mahmoud Khalil is Free and does his First Interview pic.twitter.com/0U9gRGx7N7

Σε εικόνες που μετέδωσαν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνεται ο Χαλίλ ν’ αναχωρεί από κέντρο κράτησης μεταναστών στην Τζένα της Λουιζιάνας, φορώντας την παραδοσιακή παλαιστινιακή μαντίλα, αφού ο δικαστής Μάικλ Φαμπιάρζ διέταξε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας να τον αφήσει ελεύθερο.

Μετά τη σύλληψή του στη Νέα Υόρκη την 8η Μαρτίου, επειδή διαδραμάτιζε ρόλο εκπροσώπου των διαδηλωτών στη νεοϋορκέζικη πανεπιστημιούπολη εναντίον του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο Μαχμούντ Χαλίλ είχε μετατραπεί σε σύμβολο της βούλησης του ρεπουμπλικάνου αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να φιμώσει αυτό το φοιτητικό κίνημα, το οποίο χαρακτηρίζει συλλήβδην αντισημιτικό.

Palestinian activist Mahmoud Khalil was released Friday from federal immigration detention, freed by a judge’s ruling after becoming a symbol of President Donald Trump’s clampdown on campus protests.

Full Story: https://t.co/alZSN2XFyx pic.twitter.com/nNyMf7HK7o

— WWL-TV (@WWLTV) June 21, 2025