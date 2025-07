Οι ηγέτες της ακροδεξιάς στο Ισραήλ συζήτησαν χθες Τρίτη στην Κνεσέτ (σ.σ. το ισραηλινό κοινοβούλιο) ένα σχέδιο μετατροπής της Λωρίδας της Γάζας σε «Ριβιέρα», την ώρα που οι κάτοικοι του παλαιστινιακού θύλακα λιμοκτονούν (όσο περισσότεροι Παλαιστίνιοι πεθαίνουν στη Γάζα, όπως στη φωτογραφία, επάνω, ένα παιδί από την πείνα, τόσο πιο κοντά στην υλοποίησή του βρίσκεται το «όραμα» της Ριβιέρας).

Ο πόλεμος στη Γάζα, τον οποίο πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, έχει προκαλέσει τεράστια ανθρωπιστική κρίση και τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Gaza is starving.

Are you still with us ? Do you hear us !💔🇵🇸

If you see this pic, LEAVE a dot. spread it 💔 pic.twitter.com/hx1tq9um5O

— Dr. Yousef 𓂆🇵🇸 (@yousef_ki1) July 22, 2025