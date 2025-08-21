newspaper
Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τις ΗΠΑ πως στοχοποιούν με εργαλεία ΤΝ μετανάστες και φοιτητές
Κόσμος 21 Αυγούστου 2025 | 05:45

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τις ΗΠΑ πως στοχοποιούν με εργαλεία ΤΝ μετανάστες και φοιτητές

Η στοχοποίηση μεταναστών και ξένων φοιτητών με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, καταγγέλλει η Διεθνής Αμνηστία.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί σήμερα Πέμπτη τις αμερικανικές αρχές πως παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) για να παρακολουθούν μαζικά μετανάστες και ξένους φοιτητές που τάσσονται υπέρ των Παλαιστινίων, με φόντο τις κινητοποιήσεις εναντίον του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας (στη φωτογραφία του Reuters/Alyssa Pointer, επάνω, κεφίγιε τυλιγμένο σε αμερικανική σημαία).

«Είναι βαθιά ανησυχητικό το ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναπτύσσει (…) τεχνολογίες βασισμένες στην ΤΝ στο πλαίσιο προγράμματος μαζικών απελάσεων και καταστολής της έκφρασης υπέρ της Παλαιστίνης», επισήμανε η Ερικα Γκεβάρα-Ρόσας, επικεφαλής της διεύθυνσης έρευνας στη Διεθνή Αμνηστία, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της ΜΚΟ, που δημοσιοποιήθηκε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

«Aυτοματοποιημένες δυνατότητες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση, την παρακολούθηση και την αποτίμηση μαζικά και μόνιμα»

Η χρήση τέτοιων τεχνολογιών οδηγεί σε «πλειάδα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων», πρόσθεσε.

Η Αμνηστία επισημαίνει ιδίως τη χρήση εργαλείων πληροφορικής, ενισχυμένων από ΤΝ, που έχουν δημιουργήσει οι εταιρείες Babel Street και Palantir, για την ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας και σε πραγματικό χρόνο. Οι δυο εταιρείες έχουν εξασφαλίσει συμβόλαια από την αμερικανική κυβέρνηση, ιδίως στους τομείς της άμυνας και της κατασκοπείας.

Τα προγράμματά τους, το Babel X και το Immigration OS, αντίστοιχα, «έχουν αυτοματοποιημένες δυνατότητες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση, την παρακολούθηση και την αποτίμηση μαζικά και μόνιμα», σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

Πάντα κατά τη Διεθνή Αμνηστία, τεχνολογίες του είδους χρησιμοποιούνται για τη στοχοποίηση αλλοδαπών φοιτητών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο «με εύρος χωρίς προηγούμενο».

Αυτό μεταφράζεται «σε παράνομες συλλήψεις και μαζικές απελάσεις, δημιουργώντας κλίμα φόβου και επιτείνοντας την ‘παραλυτική επίπτωση’ σε μετανάστες και ξένους σπουδαστές σε σχολεία και πανεπιστημιουπόλεις», επιμένει η Ερικα Γκεβάρα-Ρόσας.

Ταχύτατη σάρωση

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ ρίχτηκε σε εκστρατεία εναντίον ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που κατηγορεί ιδίως πως άφησαν να θάλλουν στις πανεπιστημιουπόλεις τους κινήματα υποστήριξης στους Παλαιστινίους, που εξισώνει με αντισημιτισμό.

Η κυβέρνησή του έκοψε επιδοτήσεις για επιστημονική έρευνα σε διάφορα ιδρύματα, συνέλαβε κι απείλησε με απέλαση διαδηλωτές στρατευμένους υπέρ των Παλαιστινίων, απαίτησε να απαγορευτεί στο περίβλεπτο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ να δέχεται ξένους φοιτητές και διέταξε να ανασταλεί η επεξεργασία θεωρήσεων διαβατηρίων ώστε να περνούν από κόσκινο οι παρουσίες ενδιαφερόμενων σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ξένοι φοιτητές λένε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως πλέον διστάζουν να πάνε να σπουδάσουν στις ΗΠΑ, ή ανησυχούν αν έχουν κάνει δημοσιεύσεις – ή έχουν επιδοκιμάσει δημοσιεύσεις – υπέρ των Παλαιστινίων ή εναντίον του αμερικανού προέδρου Τραμπ σε ψηφιακές πλατφόρμες.

«Το Babel X επιτρέπει να σαρώνονται με ταχύτητα χάρη στην ΤΝ οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης για περιεχόμενο συνδεόμενο με την ‘τρομοκρατία’», σημειώνει η Αμνηστία.

Πελάτης και ο ισραλινός στρατός

Ομως «τεχνολογίες που βασίζονται στις πιθανότητες και χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις προθέσεις ανθρώπων έχουν τεράστια περιθώρια σφάλματος, μπορεί συχνά να κάνουν διακρίσεις και να εμφορούνται από προκαταλήψεις, και μπορεί να οδηγήσουν να παρουσιάζεται εσφαλμένα περιεχόμενο υπέρ των Παλαιστινίων ως αντισημιτικό».

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση έχει αποδυθεί σε αντιμεταναστευτική επίθεση ευρείας κλίμακας.

Οι συλλήψεις έχουν πολλαπλασιαστεί σε όλες τις ΗΠΑ: ο αριθμός των κρατουμένων της ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη μετανάστευση (ICE) έφθασε στην κορύφωση τον Ιούνιο, με πάνω από 60.000 παράτυπους μετανάστες να έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Για να εντοπίζουν παράτυπους μετανάστες οι αρχές χρησιμοποιούν εργαλείο που έχει δημιουργηθεί από την Palantir, εταιρεία γνωστή για τη δημιουργία προγραμμάτων υποβοήθησης στη λήψη αποφάσεων — ανάμεσα στους πελάτες της είναι ο στρατός του Ισραήλ, καθώς και η ICE.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, το λογισμικό της, το Immigration OS, «αυτοματοποιεί διαδικασία ήδη βαθιά προβληματική και αδιαφανή, που έχει ιστορικό καταπάτησης των ορθών νομικών διαδικασιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Πηγή: ΑΠΕ

