04.09.2025 | 19:31
Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν λόγω ΔΕΘ
04.09.2025 | 20:18
Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική - Ήχησε το 112
04.09.2025 | 18:31
Φωτιά στη Λέσβο: Οι άνεμοι αναζωπύρωσαν τις φλόγες στη Βρίσα (βίντεο)
Έξω φρενών με δημοσιογράφο ο Τραμπ – Τι του είπε για την Ουκρανία
Κόσμος 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:00

Έξω φρενών με δημοσιογράφο ο Τραμπ – Τι του είπε για την Ουκρανία

Ο Τραμπ ρωτήθηκε από τον ανταποκριτή του Πολωνικού Ραδιοφώνου Μάρεκ Γουαλκούσκι, γιατί ο Πρόεδρος δεν έχει λάβει μέτρα εναντίον του Πούτιν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Vita.gr
Έρευνα: Τα συναισθήματα περνάνε από το… στομάχι!

Έρευνα: Τα συναισθήματα περνάνε από το… στομάχι!

Spotlight

Μία έντονη λεκτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στο Οβάλ Γραφείο, όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε σε ερώτηση Πολωνού δημοσιογράφου για την απουσία αποτελεσματικών μέτρων κατά της Ρωσίας.

Το περιστατικό έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας και με φόντο τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ένταση στο Οβάλ Γραφείο

Ο Μάρεκ Γουαλκούσκι, ανταποκριτής του Πολωνικού Ραδιοφώνου, ρώτησε τον Πρόεδρο Τραμπ γιατί δεν έχει λάβει πιο αυστηρά μέτρα κατά του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, παρά τη ρητορική του για απογοήτευση από τη ρωσική επιθετικότητα.

Η ερώτηση φάνηκε να εκνευρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος απάντησε με έντονο ύφος, καλώντας τον δημοσιογράφο να «βρει μια νέα δουλειά».

«Πώς ξέρεις ότι δεν έχουμε λάβει μέτρα; Θα έλεγες ότι η επιβολή δευτερευόντων κυρώσεων στην Ινδία – τον μεγαλύτερο αγοραστή εκτός Κίνας, σχεδόν ισοδύναμο – δεν αποτελεί μέτρο;», είπε, αναφερόμενος στους πρόσθετους δασμούς 25% που επιβλήθηκαν στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου.

«Αυτό κόστισε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία. Το αποκαλείς καμία ενέργεια;», σημείωσε.

Παράλληλα, υπαινίχθηκε ότι έρχονται και νέα μέτρα: «Δεν έχω κάνει ακόμα τη φάση 2 ή τη φάση 3», προειδοποίησε.

Ο Γουαλκούσκι, σε σχόλιό του στο The Hill, είπε ότι εκτιμά τη συμβουλή του προέδρου, αλλά ότι η συνολική απάντηση του Τραμπ δικαιολογούσε την επιλογή της καριέρας του.
«Πήρα μια αξιοσημείωτη απάντηση στην ερώτησή μου από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτή είναι η δουλειά μου ως δημοσιογράφος. Αλλά είμαι ευγνώμων για τη συμβουλή του», είπε.

Διπλωματικές επαφές και στρατηγικές επιλογές

Το περιστατικό συνέβη μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη συνομιλία του Τραμπ με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στο Παρίσι.

Εκεί, οι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Από την επιστροφή του στην προεδρία, ο Τραμπ έχει υιοθετήσει έναν συνδυασμό μέτρων κατά της Ρωσίας και των συμμάχων της, χωρίς να προχωρήσει – τουλάχιστον μέχρι στιγμής – σε άμεσες κυρώσεις προς το Κρεμλίνο.

Επικεντρώνεται σε δευτερεύουσες κυρώσεις, στοχεύοντας κυρίως τρίτες χώρες που συνεργάζονται με τη Μόσχα.

Οι δασμοί κατά της Ινδίας και η γεωπολιτική σκακιέρα

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι δασμοί 25% που επιβλήθηκαν αρχικά στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, οι οποίοι αυξήθηκαν στο 50% τον Αύγουστο του 2025. Ο Τραμπ επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να αποθαρρύνει τις οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία μέσω έμμεσης πίεσης στους εμπορικούς της εταίρους.

Ωστόσο, η Ινδία δεν ανταπέδωσε, αλλά αντίθετα ενίσχυσε τη συνεργασία της με τη Ρωσία και την Κίνα. Η πρόσφατη συνάντηση Μόντι-Πούτιν στην Κίνα επιβεβαίωσε ότι η πίεση των ΗΠΑ δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

Ο Λευκός Οίκος δεν αποκλείει την επιβολή παρόμοιων κυρώσεων και σε άλλες χώρες, με την Κίνα να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η ήδη τεταμένη εμπορική σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έχει κλιμακωθεί το 2025, με αμοιβαίους δασμούς που ξεπερνούν το 50%.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι συνομιλεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ πριν από τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) 2025 στο Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Meijiang στην Τιαντζίν της Κίνας, 1 Σεπτεμβρίου 2025.

Κυρώσεις, απειλές και στρατιωτική βοήθεια

Παρότι δεν έχουν επιβληθεί νέες κυρώσεις άμεσα κατά της Ρωσίας, οι προηγούμενες παραμένουν σε ισχύ και περιλαμβάνουν απαγορεύσεις σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές, εξαγωγές τεχνολογίας και συμμετοχή ρωσικών εταιρειών στη διεθνή αγορά. Ο Τραμπ συνεχίζει να απειλεί με περαιτέρω μέτρα εάν δεν σημειωθεί πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία έχει ενισχυθεί. Μέσω συνεργασίας με το ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκές χώρες, συμφωνήθηκε η αποστολή αμυντικών συστημάτων αξίας 825 εκατομμυρίων δολαρίων, για την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας.

Ένας πολυεπίπεδος σχεδιασμός με αβέβαιο αποτέλεσμα

Ο Πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να ακολουθεί μια στρατηγική που συνδυάζει διπλωματική πίεση, οικονομικά μέτρα και στρατιωτική υποστήριξη, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την επιρροή της Ρωσίας και να αναγκάσει το Κρεμλίνο σε διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις από τρίτες χώρες και η εντεινόμενη γεωπολιτική πόλωση δείχνουν ότι το στοίχημα της αμερικανικής στρατηγικής παραμένει ανοικτό – και το μέλλον των διεθνών σχέσεων απρόβλεπτο.

Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Vita.gr
Έρευνα: Τα συναισθήματα περνάνε από το… στομάχι!

Έρευνα: Τα συναισθήματα περνάνε από το… στομάχι!

Economy
5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Stream newspaper
Ουκρανία: Η «συμμαχία των προθύμων» βάζει τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Συνάντηση Μακρόν - Ζελένσκι 04.09.25 Upd: 19:51

Βάζουν τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία - Συμφωνία για την αποστολή στρατευμάτων

Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε «νίκη» τον αριθμό των χωρών που είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν στην στρατιωτική δύναμη «εγγύησης της ειρήνης και της ασφάλειας» στην Ουκρανία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πορτογαλία: «Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; – Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ
Κόσμος 04.09.25

«Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; - Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Πορτογαλία

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 21 τραυματίες από 10 διαφορετικές χώρες, μετά το δυστύχημα με το τελεφερίκ στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα
On Field 04.09.25

Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας συνεργάζεται με την εταιρία του Ιταλού σχεδιαστή και η φανέλα της Νάπολι είναι η πρώτη που σχεδίασε ο ιταλικός οίκος για επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σύλλογο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μονή Σινά: Τη διαδικασία διαδοχής του δρομολογεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Η ανακοίνωσή του
«Απαιτείται ενότητα» 04.09.25

Τη διαδικασία διαδοχής του στη Μονή Σινά δρομολογεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Η ανακοίνωσή του

Οι λεπτομέρειες θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών και θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια των αιγυπτιακών αρχών, της ελληνικής κυβέρνησης και της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναφέρει ο Δαμιανός

Σύνταξη
Λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σανίδα σωτηρίας για κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά;
Κόσμος 04.09.25

Λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σανίδα σωτηρίας για κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά;

Πολλές φορές τα παιδιά βρίσκουν κατανόηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δεν δύνανται να αναφέρουν στον «έξω» κόσμο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χωρισμένη η Συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία – Τρεις «γραμμές» για τις εγγυήσεις ασφάλειας
Σε εξέλιξη 04.09.25

Χωρισμένη η Συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία – Τρεις «γραμμές» για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Oι ηγέτες συναντώνται για να «ολοκληρώσουν τις ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία» είπε ο Μακρόν - Νωρίς το απόγευμα οι ηγέτες θα μιλήσουν τηλεφωνικά με τον Τραμπ

Σύνταξη
Λισαβόνα: Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ – Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση
Στους 17 οι νεκροί 04.09.25

Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ - Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση

Η Λισαβόνα θρηνεί μετά τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων όταν ένα βαγόνι τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και έπεσε στο δρόμο - Η γραμμή του τελεφερίκ Γκλόρια άνοιξε το 1885.

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
«Βασιλιάς Τζόρτζιο Αρμάνι»: Αμύθητη περιουσία, κληρονόμοι, μυστική διαθήκη και μια μετάνοια
Το αύριο 04.09.25

«Βασιλιάς Τζόρτζιο Αρμάνι»: Αμύθητη περιουσία, κληρονόμοι, μυστική διαθήκη και μια μετάνοια

Με προσωπική περιουσία που αγγίζει τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, ο Τζόρτζιο Αρμάνι άφησε πίσω του μια τεράστια κληρονομιά. Πριν πεθάνει, όρισε το μέλλον του ονόματος μακριά από μνηστήρες 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική – Ήχησε το 112
Συναγερμός 04.09.25

Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική – Ήχησε το 112

Ήχησε το 112 της Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω «επικίνδυνων καπνών» που προκλήθηκαν από τη φωτιά

Σύνταξη
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ
Έντεκα σημεία 04.09.25

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ

«Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από καταστροφολογία και μηδενισμό», υπογραμμίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, απαντώντας στη «μαύρη βίβλο» που συνέταξε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις
Οικονομία 04.09.25

5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του 5ου Thessaloniki Metropolitan Summit που διοργανώνει ο Economist και το powergame.gr συνομιλούν ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp.

Σύνταξη
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν
Αλλαγές 04.09.25

Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ το μετρό Θεσσαλονίκης - Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Το προσεχές Σάββατο εγκαινιάζεται η 89η ΔΕΘ και στην πόλη θα εφαρμοστούν μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ θα ανασταλεί και η λειτουργία σε ορισμένους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων
Νέο «χτύπημα» 04.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος χαρακτηριστικά στις «ορατές πολιτικές της και τις 'αόρατες' πρακτικές της»

Σύνταξη
Ουκρανία: Η «συμμαχία των προθύμων» βάζει τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Συνάντηση Μακρόν - Ζελένσκι 04.09.25 Upd: 19:51

Βάζουν τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία - Συμφωνία για την αποστολή στρατευμάτων

Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε «νίκη» τον αριθμό των χωρών που είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν στην στρατιωτική δύναμη «εγγύησης της ειρήνης και της ασφάλειας» στην Ουκρανία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Μη λες ψέματα»: Η Πάρις Τζάκσον επιτίθεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο για τη «γεμάτη ανακρίβειες» βιογραφία του Μάικλ
Εμφύλιος 04.09.25

«Μη λες ψέματα»: Η Πάρις Τζάκσον επιτίθεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο για τη «γεμάτη ανακρίβειες» βιογραφία του Μάικλ

Περισσότερα προβλήματα για τη νέα, πολυαναμενόμενη κινηματογραφική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον με την κόρη του, Πάρις, να αναιρεί το εγχείρημα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς
«Κουβάρι ανταγωνισμών» 04.09.25

ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς

«Οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση έχουν σταματήσει ένα χρόνο τώρα με την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων, στα γεγονότα στην Κάσο, και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα… εσωκομματικών – «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων
ΠΑΣΟΚ 04.09.25

Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα... εσωκομματικών - «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων

Ο Παύλος Γερουλάνος σχολίασε την περίοδο δημαρχίας του Χάρη Δούκα - Ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε ζητώντας από τον βουλευτή Α' Αθηνών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να είναι «δίπλα του»

Σύνταξη
Πορτογαλία: «Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; – Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ
Κόσμος 04.09.25

«Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; - Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Πορτογαλία

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 21 τραυματίες από 10 διαφορετικές χώρες, μετά το δυστύχημα με το τελεφερίκ στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα
On Field 04.09.25

Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας συνεργάζεται με την εταιρία του Ιταλού σχεδιαστή και η φανέλα της Νάπολι είναι η πρώτη που σχεδίασε ο ιταλικός οίκος για επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σύλλογο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
