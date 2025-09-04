Έξω φρενών με δημοσιογράφο ο Τραμπ – Τι του είπε για την Ουκρανία

Μία έντονη λεκτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στο Οβάλ Γραφείο, όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε σε ερώτηση Πολωνού δημοσιογράφου για την απουσία αποτελεσματικών μέτρων κατά της Ρωσίας.

Το περιστατικό έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας και με φόντο τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ένταση στο Οβάλ Γραφείο

Ο Μάρεκ Γουαλκούσκι, ανταποκριτής του Πολωνικού Ραδιοφώνου, ρώτησε τον Πρόεδρο Τραμπ γιατί δεν έχει λάβει πιο αυστηρά μέτρα κατά του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, παρά τη ρητορική του για απογοήτευση από τη ρωσική επιθετικότητα.

Η ερώτηση φάνηκε να εκνευρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος απάντησε με έντονο ύφος, καλώντας τον δημοσιογράφο να «βρει μια νέα δουλειά».

«Πώς ξέρεις ότι δεν έχουμε λάβει μέτρα; Θα έλεγες ότι η επιβολή δευτερευόντων κυρώσεων στην Ινδία – τον μεγαλύτερο αγοραστή εκτός Κίνας, σχεδόν ισοδύναμο – δεν αποτελεί μέτρο;», είπε, αναφερόμενος στους πρόσθετους δασμούς 25% που επιβλήθηκαν στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου.

«Αυτό κόστισε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία. Το αποκαλείς καμία ενέργεια;», σημείωσε.

Παράλληλα, υπαινίχθηκε ότι έρχονται και νέα μέτρα: «Δεν έχω κάνει ακόμα τη φάση 2 ή τη φάση 3», προειδοποίησε.

Ο Γουαλκούσκι, σε σχόλιό του στο The Hill, είπε ότι εκτιμά τη συμβουλή του προέδρου, αλλά ότι η συνολική απάντηση του Τραμπ δικαιολογούσε την επιλογή της καριέρας του.

«Πήρα μια αξιοσημείωτη απάντηση στην ερώτησή μου από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτή είναι η δουλειά μου ως δημοσιογράφος. Αλλά είμαι ευγνώμων για τη συμβουλή του», είπε.

to się chyba nazywa króciutko z red. @Marekwalkuski pic.twitter.com/otehlsrtMA — grzegorz dabrowski (@gd7171) September 3, 2025

Διπλωματικές επαφές και στρατηγικές επιλογές

Το περιστατικό συνέβη μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη συνομιλία του Τραμπ με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στο Παρίσι.

Εκεί, οι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Από την επιστροφή του στην προεδρία, ο Τραμπ έχει υιοθετήσει έναν συνδυασμό μέτρων κατά της Ρωσίας και των συμμάχων της, χωρίς να προχωρήσει – τουλάχιστον μέχρι στιγμής – σε άμεσες κυρώσεις προς το Κρεμλίνο.

Επικεντρώνεται σε δευτερεύουσες κυρώσεις, στοχεύοντας κυρίως τρίτες χώρες που συνεργάζονται με τη Μόσχα.

Οι δασμοί κατά της Ινδίας και η γεωπολιτική σκακιέρα

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι δασμοί 25% που επιβλήθηκαν αρχικά στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, οι οποίοι αυξήθηκαν στο 50% τον Αύγουστο του 2025. Ο Τραμπ επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να αποθαρρύνει τις οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία μέσω έμμεσης πίεσης στους εμπορικούς της εταίρους.

Ωστόσο, η Ινδία δεν ανταπέδωσε, αλλά αντίθετα ενίσχυσε τη συνεργασία της με τη Ρωσία και την Κίνα. Η πρόσφατη συνάντηση Μόντι-Πούτιν στην Κίνα επιβεβαίωσε ότι η πίεση των ΗΠΑ δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

Ο Λευκός Οίκος δεν αποκλείει την επιβολή παρόμοιων κυρώσεων και σε άλλες χώρες, με την Κίνα να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η ήδη τεταμένη εμπορική σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έχει κλιμακωθεί το 2025, με αμοιβαίους δασμούς που ξεπερνούν το 50%.

Κυρώσεις, απειλές και στρατιωτική βοήθεια

Παρότι δεν έχουν επιβληθεί νέες κυρώσεις άμεσα κατά της Ρωσίας, οι προηγούμενες παραμένουν σε ισχύ και περιλαμβάνουν απαγορεύσεις σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές, εξαγωγές τεχνολογίας και συμμετοχή ρωσικών εταιρειών στη διεθνή αγορά. Ο Τραμπ συνεχίζει να απειλεί με περαιτέρω μέτρα εάν δεν σημειωθεί πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία έχει ενισχυθεί. Μέσω συνεργασίας με το ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκές χώρες, συμφωνήθηκε η αποστολή αμυντικών συστημάτων αξίας 825 εκατομμυρίων δολαρίων, για την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας.

Ένας πολυεπίπεδος σχεδιασμός με αβέβαιο αποτέλεσμα

Ο Πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να ακολουθεί μια στρατηγική που συνδυάζει διπλωματική πίεση, οικονομικά μέτρα και στρατιωτική υποστήριξη, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την επιρροή της Ρωσίας και να αναγκάσει το Κρεμλίνο σε διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις από τρίτες χώρες και η εντεινόμενη γεωπολιτική πόλωση δείχνουν ότι το στοίχημα της αμερικανικής στρατηγικής παραμένει ανοικτό – και το μέλλον των διεθνών σχέσεων απρόβλεπτο.